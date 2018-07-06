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ofo称海外市场将开启新战略 重点运营新加坡等市场

ofo称海外市场将开启新战略 重点运营新加坡等市场
2018年07月06日 10:02 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月6日上午消息，ofo今日宣布海外市场新战略，称将从此前的开拓业务阶段进入第二战略阶段，深耕新加坡、美国、法国这类规模大或增长迅速的重点市场。ofo还称，在海外人员的配置上，也会根据新的战略需要进行优化调整，提升海外各个团队的管理机制，以达到更精细、高效的运营效果。

　　ofo方面表示，海外市场已经完成开拓业务阶段。借助第一年全球运营的经验和数据，ofo将开启海外第二战略阶段，深耕重点市场。

　　在新战略阶段，ofo创始人兼CEO戴威直接负责海外业务。ofo将筛选重点市场精细化管理运营，深化全球合作，优化海外团队结构提高效益，实现海外运营的商业价值。

　　戴威表示：“在过去一年，中国的共享单车驶入了海外的主要国家和城市。海外市场在高速增长的同时，多样化的用户习惯和需求也提出了新的任务。ofo已经积累了丰富的海外数据和应用场景经验。在新战略阶段，我们将精细化管理，提供差异化服务。”

　　2017年3月，ofo在新加坡启动试运营，正式向海外输出无桩共享单车。根据ofo方面公布的数据，经过一年开拓，ofo新加坡、美国等市场具备一定规模，确立运营模式。截至今年5月，ofo新加坡累计订单量突破2500万单，用户约占总人口五分之一，平均周订单约100万单。ofo进入美国10个月，已经为近30座城市提供服务，今年一季度订单量突破100万。在英国，ofo用户数量已经超过投放单车数量的30倍，大量用车需求亟需满足。在法国巴黎、米兰等城市，用户数量至少超过投车数量的10倍，甚至达到数十倍。

　　ofo方面表示，ofo海外都市用户的消费水平高，并已形成付费习惯。这些城市的骑行价格约在国内6倍以上，带来了海外营收。ofo进入海外新战略阶段后，将对新加坡、美国、法国这一类规模大或增长迅速的地区，进行精细化运营。在不同的市场，ofo会根据不同的用户习惯和市场特点深化市场合作，加强服务升级。在海外人员的配置上，也会根据新的战略需要进行优化调整，提升海外各个团队的管理机制，以达到更精细、高效的运营效果。(张俊)

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