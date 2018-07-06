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中国经营报评李笑来：当骗局白日公行 币圈迟早要完

中国经营报评李笑来：当骗局白日公行 币圈迟早要完
2018年07月05日 22:38 中国经营报
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　　昨天李笑来骂币圈和散户傻X，骂得众人目瞪口呆。

　　一个币民说，李笑来就像揭开了皇帝的新装，这都是币圈公开的秘密，这个圈子的真实状况，无非就是交易所的币种大都是空气币、传销币，然后大佬套路散户，割韭菜。

　　币圈——这个不被主流认可的群体，再次走进公众视野。

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　　李笑来称币民是傻X ，无非是因为现在交易所上的币种，不是空气币就是传销币，而所谓的币圈“大佬”是信息源控制者，收割者与韭菜之间存在信息不对称问题，然后赤裸裸地割韭菜。

　　目前大部分发币的项目方，所谓的区块链从业者，大部分连中本聪的白皮书都没看过，没有经济模型观念，也没有任何成功投资观念。就是纯粹炒币、喊单，硬生生把币圈变成了娱乐圈。

　　如李笑来所言，“如今的区块链行业，想要达成目标，首先想办法成为网红，投机炒作是核心竞争力，然后善用自己的流量。”

　　他道出了金字塔社会的“潜规则”。现代社会科技足够发达了，社会的信任机制较差，斗争和欺诈是主流，自利比利他更受社会认可，币圈“大佬”利用自利规则整体性的“欺诈”平民，不断积累社会矛盾和崩盘风险。

　　一个社会也是这样。比如，一个街道上，烂餐厅用地沟油和劣质菜，其低廉的成本就可以让好餐厅关门；一个交易市场，骗局算法用新人补贴旧人的早期暴利诱惑，就会让踏踏实实的创造者被忽视；一个国家氛围，每个人都以自我利益之上而嘲笑摒弃公众利益，利众的行为就会逐步消失。

　　“你说，靠大佬站台这么简单的事就能割到韭菜，为啥还费劲去做技术呢？”一个发币项目的CEO透露了句实话。

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　　也有很多人不明白，既然币圈这么乱，为啥不断有如此多的韭菜入场？等待被收割？毕竟在主流眼中，炒币就是投机，妄想暴富，关键政策也不鼓励。

　　一个币圈同事很实在的回复我，“这几年，股市熊了，房子也限购，除了炒币还能炒啥？”

　　他说，他有一个90后哥们，去年币圈牛市的时候，借了100万去炒币，出来2000多万。然后整个人都变了，变得特别和蔼，性格特别好。

　　其实这只是个例，但被不少币民当成了发财之路，幻想靠炒币一夜暴富。

　　中国人有个很典型的心态：怕上不了车。这个时代发展太快，谁要是没能上车，很容易被时代抛弃、被同龄人超越、被丈母娘嫌弃。

　　尤其是科技行业。随着互联网的高速发展，独角兽企业快速崛起，腾讯上市的时候，他错过了腾讯；阿里上市的时候，他又错过了阿里；现在还让他错过区块链？不可能错过的。

　　不仅是中国，放眼全球，怕上不了车是人类的共性吧。比特币的大户中，有不少韩国大妈；而日本有不少数字币交易所。

　　——即使他不懂，也要先上车了再说。

　　和以前的所有投机品不一样，由于技术的发展，这一次的比特币有全球化的特征。

　　这意味着可能有全球范围内的资金，会源源不断地进入币圈，泡沫也会越来越大。

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　　“事实上，币圈的泡沫已经来了。很多币民并不在乎某大佬发的币是空气币还是传销币，有没有实际应用，我们只在乎有没有人相信它会涨上去。”这位炒币的同事说，如今币圈的泡沫已经大到进入到博傻阶段。

　　所谓博傻理论，即当某种资产的价格远超它实际的价值，一块大白菜卖出了玉白菜的价格。但还是有人参与其中，把价格进一步推高，因为他们相信有人会比自己更傻。

　　有些投资者认为，股票自身的价值并不重要，可能它一文不值，也可以花20美元买下一股，因为总会有人愿意以更高的价格买走。

　　比如自认为不傻的李笑来老师，认为中医是傻X，但还是买了中医上市公司的股票，因为他相信有人会接盘。

　　对于币民也是如此，很多币民自愿当傻子，自嘲是“韭菜”，花大价钱买一个内在价值不高的空气币，可能是傻子的行为，但他们预期会有一个更“傻”的人将它买走。

　　币民不在乎它是空气币还是传销币，只在乎有没有更傻的人接盘。

　　其实币民也知道，币圈的泡沫终究会有破灭的一天。在泡沫来临之前，现在赚个快钱罢了。

　　话再说回来，难道区块链就没有新鲜空气了吗？它怕不是未来的一潭死水吧？

　　一个同行发朋友圈说。“李笑来混的是币圈，他出丑，为啥受伤的却是链圈。币圈诈骗横行，这个锅，那些整天研究区块链技术的链圈工程师们不背。”

　　如今大部分发币的公链项目方空有区块链概念，当泡沫挤出，技术会显山露水。那些真正落地到实际应用场景，产生社会价值的项目就会脱颖而出。那时，或许就是区块链改变世界的时候。

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