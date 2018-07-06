新浪科技> 互联网 > 正文

日韩成上半年加密货币被盗重灾区 金额占全球近80%

日韩成上半年加密货币被盗重灾区 金额占全球近80%
2018年07月05日 17:54 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
日韩成上半年加密货币被盗重灾区 金额占全球近80%
查看最新行情

　　TechWeb报道，7月5日消息，据国外媒体报道，比特币等加密货币经过去年的大火之后，现在也成了被盗的对象，研究机构发布的报告显示，日本和韩国是上半年加密货币被盗的重灾区。

　　发布上半年加密货币被盗状况报告的，是区块链安全公司CipherTrace，其发布的报告显示上半年全球共有价值7.31亿美元的加密货币被盗，是去年同期的近3倍，去年上半年是有2.66亿美元的加密货币被盗。

　　从CipherTrace的报告来看，今年上半年被盗的加密货币，绝大部分是发生在日本和韩国，而又以日本居多。

　　日本和韩国成为上半年加密货币被盗的重灾区，主要是因为上半年这两个国家都有加密货币交易所遭到黑客攻击，损失惨重。

　　日本的Coincheck加密货币交易所在今年年初遭黑客攻击，导致26万名客户价值5.3亿美元的加密货币被盗，Coincheck随后对客户进行了赔偿，其因此而遭受重创，走上了被收购的道路。

　　同日本Coincheck加密货币交易所相比，韩国Coinrail加密货币交易所的损失要小得多，但其在月初遭黑客攻击之后，还是有价值超过4000万美元的加密货币被盗。

　　从被盗的金额来看，日本的Coincheck和韩国Coinrail加密货币交易所被黑客所盗走的加密货币，就占到了上半年全球被盗加密货币价值的近79%。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有