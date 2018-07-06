日韩成上半年加密货币被盗重灾区 金额占全球近80%

TechWeb报道，7月5日消息，据国外媒体报道，比特币等加密货币经过去年的大火之后，现在也成了被盗的对象，研究机构发布的报告显示，日本和韩国是上半年加密货币被盗的重灾区。

发布上半年加密货币被盗状况报告的，是区块链安全公司CipherTrace，其发布的报告显示上半年全球共有价值7.31亿美元的加密货币被盗，是去年同期的近3倍，去年上半年是有2.66亿美元的加密货币被盗。

从CipherTrace的报告来看，今年上半年被盗的加密货币，绝大部分是发生在日本和韩国，而又以日本居多。

日本和韩国成为上半年加密货币被盗的重灾区，主要是因为上半年这两个国家都有加密货币交易所遭到黑客攻击，损失惨重。

日本的Coincheck加密货币交易所在今年年初遭黑客攻击，导致26万名客户价值5.3亿美元的加密货币被盗，Coincheck随后对客户进行了赔偿，其因此而遭受重创，走上了被收购的道路。

同日本Coincheck加密货币交易所相比，韩国Coinrail加密货币交易所的损失要小得多，但其在月初遭黑客攻击之后，还是有价值超过4000万美元的加密货币被盗。

从被盗的金额来看，日本的Coincheck和韩国Coinrail加密货币交易所被黑客所盗走的加密货币，就占到了上半年全球被盗加密货币价值的近79%。