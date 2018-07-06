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Netflix将不再显示在线评论：从8月开始

Netflix将不再显示在线评论：从8月开始
2018年07月06日 08:28 新浪科技综合
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　　来源：cnBeta

　　据外媒CNET报道，Netflix今年夏天将移除一个仅限桌面用户的功能，该功能允许用户在其网站上阅读和撰写电视节目和电影的评论。但评论关闭将分阶段进行。7月30日之后用户将无法再写下他们对一个节目的反馈，类似于对餐馆的Yelp评论。

　　而在8月中旬，用户将无法再阅读Netflix上的现有用户评论。

　　“我们已经通知最近使用过该功能的会员，”Netflix发言人Smita Saran周四在一封电子邮件中表示。这不是该公司第一次更改用于提供其产品反馈的功能。

　　Netflix此前曾推出五星评级系统。但是，去年年初，该公司将其改为简单的拇指向上/向下的评分标准。有人批评此举过于简单化。《福布斯》撰稿人Paul Tassi表示，新系统是“ 无用的缩影 ”。与此同时，Netflix仍在使用五星评级系统数据，并表示在其使用拇指向上/向下的评分标准后获得了更多评分。

　　Netflix的书面评论允许用户解释为什么他们给出五星评级。但这些内容只出现在Netflix的网站上，而不是其众多的应用程序。Netflix发言人表示，书面评论并没有影响Netflix用于推荐节目的系统。

　　“此功能仅在网站上提供，并且随着时间的推移其使用率下降，”Saran表示。目前的拇指向上/向下的评分系统完全独立于文字评论，将在更改后保留。

　　今年春天，Netflix一度成为全球上市公司中市值最高的媒体公司，并在全球拥有1.25亿用户。

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