Facebook将《独立宣言》内容标记为仇恨言论：已致歉

来源：cnBeta

据外媒报道，现在制定并实行针对仇恨行为和仇恨言论的政策都已经成为了各大互联网公司必不可少的一项工作。虽然在通常情况下这些政策利大于弊，但错误也可能发生特别是当这些政策自动执行的时候。Facebook就是最近出错的那家公司。

据了解，这家社交网络公司删除了来自德州报纸《The Vindicator》的一篇帖子，该帖子中提到了美国独立宣言的部分内容。实际上，被Facebook裁定为仇恨言论的内容引用自《独立宣言》，具体内容如下：

He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavoured to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian Savages, whose known rule of warfare, is an undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions.

当《The Vindicator》将这一情况反馈给Facebook之后，这家公司立即表示道歉并恢复了这条状态，称此前的删除行为是一个错误。当然，这段内容中出现的Indian savages（印度野蛮人）可能会引起一些用户对仇恨言论的质疑，但该家媒体仅仅只是引用了原本就存在的东西。

而这已经不是一家大公司第一次不得不为自己的仇恨行为政策道歉，大约一个月前，Spotify也为类似的失误表示道歉。