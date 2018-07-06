直击|Airbnb向民宿托管平台城宿投资500万美元

新浪科技讯 7月6日早间消息，Airbnb爱彼迎今日宣布向民宿托管平台城宿投资500万美元。Airbnb爱彼迎方面称，这一举措将增加Airbnb爱彼迎在中国各地的高质量房源供给，为Airbnb爱彼迎房东提供更多线下资源和服务，同时，也将助力城宿在全国获得更多房源。

城宿于2017年在北京创立，致力于为那些愿意与旅行者分享空间的房屋所有者和管理者们提供各种必要的运营服务，包括精选房源、设计装修、清洁维护，以及与房客沟通等。

城宿会将这笔资金用于扩大他们在中国的线下运营业务。目前，城宿已经在20个城市建立了运营中心，Airbnb爱彼迎的投资将被用于进一步扩大城宿团队，和支持新建30家运营中心。

“随着房屋分享在中国快速发展，一条完整的生态供应链已经逐渐形成，借助于他们，我们的社区将会更加高效地运转”，Airbnb爱彼迎联合创始人兼中国区主席柏思齐说。

在民宿经营中，房屋拥有者或管理者需要具备一系列核心技能，诸如挑选市场需求高的房源、装修和日常维护、室内设计与装饰、房屋清洁、房客接待、以及运用智能锁等技术手段。这对于房东来说并非易事。而城宿提供的房屋托管服务则是Airbnb爱彼迎的补充，并将为Airbnb爱彼迎带来更多高质量房源。Airbnb爱彼迎方面称，这将是一个双赢的合作，同时双方各自也将继续寻求与不同的平台和生态产业链中其他各方的合作。

“目前为止，爱彼迎是我们的最大客源平台。爱彼迎的房客大部分是80、90后旅行者”，城宿联合创始人兼首席执行官谭胜虎表示，“爱彼迎提供了一个全球的在线平台，而城宿则为房东提供线下支持，使房客的每次入住都是一次高质量的体验。”

根据Airbnb爱彼迎方面公布的数据，自2008年成立以来，已经有超过1000万人次的中国游客入住Airbnb爱彼迎全球的房源，一半的入住人次发生在去年。Airbnb爱彼迎在中国的房源数量，较去年增长了125%以上。2017年，通过Airbnb爱彼迎出行的中国游客人数较上年翻番。

“在中国，我们更加注重品质，而非单纯追求数量，”柏思齐补充道，“城宿在这方面与我们拥有共同的理念，他们承诺高品质，并且有能力帮助我们更好地满足中国房东房客们的需求。”（张俊）