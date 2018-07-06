摩拜抱美团大腿后，想通过免押金秀钱袋子顺带踩ofo

赵陈婷

被美团收购3个月后，摩拜终于在业务上将自己和美团的名字印在了一起。

这一次，摩拜得到了投靠美团后最为简单直接的福利——拿下美团app首页入口，与美团提供的 “美食”、“外卖”等主流服务同级。据悉，今后摩拜还将连接美团到店、到家、旅行等各场景。

但业界当下更为关注的是摩拜正式宣布的全国无门槛免押金政策。要知道，押金一直是共享单车行业备受诟病的存在。从去年下半年开始，部分共享单车企业陷入资金困境、出现押金退还难题。

根据公开信息统计，多家共享单车停止运营导致约15亿元的用户押金无法退回，波及六七百万单车用户。

而最早开启全国范围内免押金的是蚂蚁金服控股的哈罗单车。那个时间点，哈罗单车CEO杨磊隔空喊话摩拜和ofo，呼吁一起实行全面免押金，“共享单车企业并不需要靠押金才能盈利。”

但免押金对于资金捉紧的共享单车企业而言意味着更大的资金压力。当时开始收紧钱袋子的摩拜、ofo刚相继取消了月卡补贴。

抱上美团大腿之后，缓过气来的摩拜赢得了当下的喊话机会。

宣布免押政策之后，摩拜副总裁李彧岑不忘补充一句，“我们号召同行都加入无门槛免押的行列。”

而这个同行基本上锁定了上个月刚取消了与芝麻信用的合作，开始全面收取押金的ofo。

免押金资金战

今年3月哈罗单车推出的免押金战略是基于蚂蚁金服的芝麻信用分。芝麻信用分650以上的用户，通过支付宝“扫一扫”哈罗单车车身二维码，选择授权芝麻信用，才可以在全国免押金骑行哈罗单车。

相比之下，摩拜这次在免押政策上放得更开，标榜首次完全不受任何条件限制的免押举措，“0 门槛、0 负担、0 条件”的政策。按照摩拜副总裁李彧岑的表述，摩拜这是共享单车行业首次完全不受任何条件限制的免押举措，“0 门槛、0 负担、0 条件”的政策，也是行业的免押新标准。

这意味着，摩拜新注册的用户只需扫描车身二维码便可以骑行。

对于已缴纳押金的老用户可随时申请退押金，摩拜单车押金为299元，全部操作须在摩拜APP内“我的钱包”页面按照提示进行，微信小程序暂不支持退押。摩拜在收到申请后会立即启动退还操作，一般在2到7个工作日内押金会退回到原支付账户，退完押金后，不影响用户骑行。

其实摩拜的免押范围是逐步放开的。

5月份以来，摩拜陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押。6月11日，摩拜宣布扩容免押城市，涵盖扬州、绍兴、龙岩等百余座二三线城市。6月25日，摩拜又宣布无门槛免押金城市再扩容，包括天津、武汉、南京、济南、郑州、长沙在内的19座城市及全国其他部分地级市被列入新一批免押名单。

免押金是福利了用户，但对于共享单车企业而言，将是不小的资金压力。

根据美团披露的数据显示，截至2018年4月30日，摩拜在全球200个城市拥有超过2.32亿注册用户和620万辆单车。而7月5日摩拜透露的数据是，已有1.05亿用户享受免押金服务。这意味着，全国免押金需要可观的资金储备。

在这一点上，哈罗单车CEO杨磊此前接受包括一财科技在内的媒体采访时表示，免押金预计到今年年底可辐射1.6亿骑行用户，免除押金总额超过300亿元。

杨磊也承认免押政策对现金消耗是非常大的。“我们之前也做了很多准备，比如去年密集的多轮融资。”

但免押金无疑能让单车公司的用户激增。哈罗单车此前公布的数据称，截至今年5月15日，哈罗已为超过6000万用户免除押金，免押总额达到120亿元。在全国免押金政策实施两个月后，公司注册用户数增长了70%，日骑行订单量增长达100%。

杨磊的逻辑是，共享单车是个能赚大钱的行业，共享单车租赁本身有非常强的盈利模式和盈利能力。目前哈罗单车一辆车每日运维成本只有0.3元，每天每辆车的折旧成本是0.6元。“这意味着每辆车每天收入1块钱我们就能盈利。”

但是当下的ofo似乎并不这么看。

不久前，ofo取消了全国范围内支付宝芝麻信用免押金骑行政策。5月31日，ofo即被曝出取消20座城市信用免押金骑行的消息。6月15日，ofo在上海、广州等5座城市取消免押金骑行。

尽管后来ofo相关负责人出面强调，此次ofo改变押金政策是在尝试建立自己的信用体系。但近期传出的不利消息也在一定程度上反映出ofo的资金和运营压力。

“擦边球”电助力车

除了宣布全国免押金政策，摩拜还终于将筹备已久的电助力车推到了台前。

一财科技记者了解到，摩拜对于助力车的定位是解决用户3-5公里的出行问题，提高出行效率。

摩拜创始人兼CEO胡玮炜表示：“中短途的出行刚需目前还远远未达到满足。在欧洲和日本，人们已经普遍使这种用电作为混合动力的单车。我们认真研究了国家对于电动助力单车的规范和规划，为摩拜助力车设计了全新的硬件和软件。”

目前，摩拜助力车正在四川广汉地区试运营。对于具体投放时间及收费标准，摩拜方面暂未透露。

据摩拜设计总监高庶三介绍，摩拜助力车采用了与特斯拉相同的电芯，来保证电助力的安全稳定和强劲续航。锂电池耐严寒酷暑，电池的防水等级也达到了IP67级，确保车辆在全天候环境下的运行。同时，续航里程纯电模式可达30km，混动模式可达70km以上，满足绝大多数人的城市出行需求。

尽管胡玮炜强调摩拜认真研究了国家对于电动助力单车的规范和规划，但电助力车的政策目前并不明朗。目前来看，政策上还没有就共享电助力车和共享电单车进行明显的区分。

而共享电单车此前在上海、杭州、郑州等多地已明确被叫停，多地的监管部门也“不鼓励市民使用共享电动车”。

去年9月份，交通部新闻发言人吴春耕还表示，从前期调研看，目前不少被投放的共享电动车在安全方面存在风险。

不过，当下的硅谷流行起了共享电动滑板车。

近期Limebike完成由Google Venture领投的 2.5亿美元融资，传言Limebike的竞争对手Bird将完成红杉领投C轮预计1.5亿美元融资。有消息称，包括Uber、Lyft等在内的公司也有意向在美国提供共享电动滑板车的服务，正在申请相关牌照。