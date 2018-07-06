委内瑞拉将利用“石油币”为无家可归者提供住房

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委内瑞拉强硬派统治者马杜罗计划推出这个国家的第一个国家加密货币Petro。现在，委内瑞拉人居和住房部长Ildemaro Villarroel透露，Petro将用于资助为无家可归者建造具有成本效益的住房。Telesur指出，33家企业正在协调建设工作，由900900个Petro提供资助。以每桶60美元的ICO价格计算，这个数额大约相当于5400万美元。

据彭博社报道，国际货币基金组织预计委内瑞拉今年恶性通货膨胀率将飙升至13000％，预计情况只会恶化。 Petro是一种国家发行的加密货币，通过用一桶出口石油支持每个令牌，石油占委内瑞拉所有出口收入的约95％，据报道，政府已经封存了50亿桶石油，以确保满足供应商的供应。

现在，仅仅几周之后，马杜罗推出了“Petro Gold”，这是由黄金支持的Petro变种，它将“更加强大”。 建立一个完全集中的，国家发布的加密货币基础是一种相当未来主义的方式，可以避免国际制裁对证券交易的影响，特别是石油债券。

巧妙的漏洞使人们希望可以使用加密货币进行交易，在实施严格的国际制裁同时有效地出售石油和黄金。尽管如此，俄罗斯公开否认委内瑞拉将使用Petro偿还部分债务的报道，而特朗普则禁止任何美国企业触及Petro。