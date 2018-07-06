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网贷备案延期下的“冰与火” 80家平台存问题或停业

网贷备案延期下的“冰与火” 80家平台存问题或停业
2018年07月06日 04:40 证券日报
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　　原标题：6月份网贷备案延期下的“冰与火” 80家停业及问题平台够冷6单融资近35亿元创新高够火

　　■本报记者 刘 琪 

　　6月份的网贷行业，让不少投资人都感觉“有点慌”——钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融高返“神话”终结；据网贷之家不完全统计，6月份停业及问题平台数量为80家，达到今年以来月度之最。对此，有分析认为，导致近期问题平台数量大增的因素较多，其中包括金融监管不断趋严、备案延期后较高成本下无法继续运营、投资人持谨慎态度，使得诸多平台经营困难。

　　虽然问题平台数量激增，但是融资情况却呈现冰火两重天格局——当月共发生6例融资事件，总融资金额高达34.8亿元（美元兑人民汇率若按照6.5计算），一改今年以来融资遇冷的局面。

　　“资本总体对P2P行业还是有所期待的”，有业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示，在此之前，P2P行业的主旋律是合规备案，资本对于行业大多持观望态度。随着备案延期，P2P平台获得了一个时间窗口，此前观望的资本也获得了一个很好的进入时机。在平台获得备案前进入，成本和估值都比备案成功后更有优势，这也促使不少资本进入网贷行业。

　　平台数量降至1836家

　　80家平台存问题或停业

　　网贷行业在经历爆发式增长后，监管趋严的来临让行业逐步趋向理性，网贷平台的数量也在不断减少。据网贷之家数据显示，截至今年6月底，网贷行业正常运营平台数量下降至1836家，相比5月底减少了36家。

　　6月份最让投资者揪心的就是问题平台“暴雷”不断。据不完全统计，6月停业及问题平台数量为80家，其中问题平台63家（提现困难60家、跑路3家），停业转型平台17家。也就是说，上月平均每天就有2.7家平台停业或出现问题。

　　这一数据也创下了今年以来最高纪录。《证券日报》记者梳理网贷行业月度数据显示：5月份，停业及问题平台数量为38家，其中问题平台10家（提现困难8家、跑路2家），停业平台28家；4月份，停业及问题平台数量为43家，其中问题平台14家（提现困难8家、跑路6家），停业平台29家。3月份，停业及问题平台数量为41家，其中问题平台13家（提现困难7家、跑路6家），停业平台27家、转型平台1家。2月份，停业及问题平台数量为55家，其中问题平台14家（提现困难14家），停业平台40家、转型平台1家。1月份，停业及问题平台数量为73家，其中问题平台24家（跑路5家、提现困难18家、经侦介入1家），停业平台48家、转型平台1家。

　　从停业及问题平台的地域分布来看，主要分布在上海、浙江、广东等地区，其中浙江、上海、广东、北京四地的停业及问题平台数量均超过10家，分别为22家、21家、10家和10家。

　　“6月份网贷行业停业及问题平台数量有所增多，共有63家问题平台，17家停业转型平台。其中，提现困难类型占比最多，达到了75%，停业类型占比为20%，跑路类型占比为3.75%，转型类型占比为1.25%”，网贷之家研究员指出，导致近期问题平台数量大增的因素较多，其中包括金融监管不断趋严、备案延期后平台较高成本下无法继续运营；问题平台持续出现导致投资人对背景较差的平台持谨慎态度，使得平台经营困难。

　　上月发生6例融资事件

　　总融资金额约35亿元

　　与网贷平台风险频发带来的寒意相对的是，6月份行业融资情况却出现大幅回暖。“资本市场的重新进入，不仅对于行业发展是利好，也能增加投资者对行业的信心”，网贷之家研究员认为。

　　实际上，受行业政策不确定性影响，行业前几个月融资遇冷，鲜有融资事件发生，但是5月份融资已出现回暖迹象。5月份，网贷行业共发生2例融资事件，总金额约为2.6亿元。该月融资金额最大的一笔是懒财金服数亿元C轮融资，据悉，该轮融资将主要用于加大在人工智能、大数据技术等前沿智能科技研发上的投入。而懒财金服自2014年5月份上线以来，已经获得君联资本等公司的A轮、A+轮、B轮等多轮投资。

　　据网贷之家数据统计，6月份行业共发生6例融资事件，总融资金额高达34.8亿元（美元兑人民汇率按照6.5计算）。其中，融资金额最大的是草根投资23亿元D轮融资。该公司表示，本轮融资将主要用于业务拓展以及团队建设。而草根投资自2013年成立以来，分别获得了来自顺为资本的千万美元A轮融资，广州基金的10亿元B轮融资，以及华闻传媒领投的C轮融资。

　　同样在6月份获得D轮融资的还有玖富，获得来自FAMOUS GROUP和Plentiful International的6500万美元融资。此外，投之家宣布获得上市公司珈伟股份母公司B轮融资，融资规模达4.09亿元。同时，注册资本也由1010万元增加至1亿元，完成此轮融资后，平台估值达到10亿元。

　　对于融资的回暖，前述业内人士对《证券日报》记者从平台角度分析表示：首先，国内外大环境形式不容乐观，随着股市走势跌宕、债市违约等风险也逐步蔓延到网贷行业。这个时候选择融资，一方面可以提振行业士气，给平台提供背书，另一方面也可以增加不良拨备，提高平台抗风险能力。同时，他认为，“对于没有实现盈利的平台来说，由于近几年合规成本上涨，运营成本在没有好的品牌背书前也一直居高不下，融资也是缓解经营压力的必要手段。因为只有扛过这个特殊的时期，才有可能活到备案正式启动的那一天。”

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