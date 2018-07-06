男子微信转错账后追讨无果 手滑后该如何追讨？

微信转错账后追讨无果——客服：自行协商 公安、法院表示无法介入 微信转账手滑后该如何追讨

不小心微信转账转错了人，对方收了钱却不还钱，甚者删好友、拉黑，广东的黄先生日前就碰上这样的糟心事。目前此事已有最新进展，微信支付已引导用户到法院立案，并将配合执法部门协助取证。

广东的黄先生不久前通过微信给表妹转账，结果将8万元钱转进了微信昵称与表妹一样的他人账户。事发之后，对方不仅不还钱，还将黄先生拉黑。客服让黄先生与对方自行协商，但黄先生不知道对方任何真实身份信息，公安和法院都表示无法立案。

事件

微信转账转错后追讨无门

据黄先生介绍，自己搜索表妹的微信名“海阔天空”之后发现微信好友列表中出现了同样微信名、只是头像不一样的两个账号，当时着急赶车就随手转给了这个同名的陌生人。他说自己不认识对方，好像是通过扫一扫加上的。当天下午黄先生通过微信从银行卡里转了9笔共计82500元，还从微信余额里转了5000元，总共87500元。

第二天早上，黄先生的表妹打电话过来说没有收到钱，他才发现钱转错了。可是微信语音电话对方都没有接，没过多久对方还把黄先生拉黑了。

黄先生看到对方微信账号上显示了手机号码，就给对方发短信，对方回复一句“你找错人了”。随后黄先生多次给对方打电话，这个“海阔天空”始终不肯接。

黄先生也曾尝试向腾讯客服求助。然而多次沟通后得到的回复都是：该笔资金已经成功进入对方零钱，资金支付成功后无法撤回，您可与好友联系协商退回。无奈之下，黄先生到居住所在地派出所报了案，但警方以“不知道对方的真实姓名和账户信息、不构成立案条件”为由拒绝了黄先生，并建议其找法院。谁知法院的工作人员也说，必须要知道对方真实的身份信息才予受理。黄先生四处碰壁，不知下一步该如何是好。

体验

微信转账只显示对方姓名的最后一个字

微信转账容易出错吗？北京青年报记者昨天亲自体验了微信的转账功能。首先，能转账的肯定是自己加过的好友。进入聊天界面后，点击右下角“+”，可以点击转账，随即出现对方的头像和微信昵称，后面还用括号标注了对方的真实姓名，只不过只显示姓名的最后一个字，前面的都用星号代替。输入转账金额后，点击转账，需要进一步确认，而且必须输入密码或指纹。因此，黄先生转账时，显然没有看出对方的名字与表妹不同，而且他转了9次，9次都没发现，说实话实在太大意。

北青报记者同时体验了支付宝的转账功能。在转给支付宝账户时，页面提示“钱将实时转入对方账户，无法退款”。北青报记者输入账号后，发现对方昵称后面也有括号标注了真实姓名。与微信不同的是，支付宝只用星号隐去了姓，后面的名字是齐全的。而且还提供了“点此认证”的选项，点击后，需要输入正确的姓氏才能转账，这就保证不会转错人。当然如果客户不选，也可以转账。

相比之下，支付宝比微信多给了转账者一个确认对方身份的环节，降低了转错人的概率。当然，如果客户实在心急又大意，刚好又输错了支付宝账号，而对方的名字又与正确的人相似，还是可能出错。但这种几率应该很小。毕竟，微信昵称很容易重名，但支付宝账号每人都是唯一。

问题

微信支付宝都可延时支付但不可撤回

根据央行有关防范电信诈骗有关要求，银行可以为客户提供实时汇款、2小时后汇出的普通汇款和次日汇款三种汇款方式。对于后两种方式，不少银行都提示客户在限定时间内可以申请撤销。如果微信支付也有这种延时汇款，黄先生的错汇款是不是能及时追回来呢？

北青报记者昨天发现，在使用微信支付时，界面上并没有到账时间的选项，系统应该是默认实时到账。不过，北青报记者在微信钱包的“支付管理”设置中发现有“转账到账时间”选项，提供实时到账、2小时到账、24小时到账三种选择。系统果然默认的是实时到账。不过，上有微信支付的提示：“好友确认收钱后，资金将按如下时间存入对方零钱账户。转账发起后不支持撤回，请转账前仔细核对收款人信息。”这意味着，延时到账其实不能帮助黄先生这样的客户追回资金。北青报记者发现，支付宝也有2小时后到账和24小时后到账两种延时汇款方式。但支付宝同样提示客户，转账发起后，资金将无法撤回。

公开报道显示，很多网友的经历证明，即使使用了延时转账功能，也不能撤回错误的转账，最终还是要协商处理或申请司法介入。

支付宝相关人士曾表示：“延迟到账的功能，是指用户的款项不会即时到达对方的账户。如果用户是因为被骗了需要追回资金的，用户在联系我们的同时，也请用户及时联系公安机关报案，如果公安机关及时联系我们对交易进行止付，我们会全力配合警方。”

但也有业内人士指出，如果在支付平台转账可撤回的话，也不排除另外一种骗局：两人之间进行交易，万一收货人谎称自己被骗了，要求支付平台撤销交易，如果平台仅凭一方要求就撤销了交易，很可能要求撤销交易的人“得了货还拿回了钱”。

声音

律师建议先起诉微信获取对方真实身份

北京市时代九和律师事务所许桂林律师认为，第三方支付平台在交易的过程中需要输入密码或指纹支付才能继续交易。黄先生在进行大额转账时，应确认收款人是否填写错误，转账行为是黄先生自己实施的，黄先生存在过错，黄先生应当承担因此引起的后果。微信平台不向黄先生提供对方真实信息，是出于对客户隐私的保护，可以理解。但是，第三方支付平台作为信息掌握者和商业服务公司，应更多地考虑用户体验，维护用户合法利益。建议第三方支付平台在进行较大额度转账前强制让转账者确认对方身份，而且在事情发生之后，平台出面帮助协商。

如果转账者出现黄先生这种错误，是不是一定没有补救措施呢？北青报记者查阅公开资料发现，以往类似找不到对方真实身份的案件的确难有结果。比如，今年3月，有武汉市民微信转错500元钱报警，警方未予立案。

不过，许桂林律师认为黄先生还是可以走诉讼等途径。首先起诉微信，要求告知对方的真实身份。然后再起诉对方，要求返回不当得利。至于法院会不会判微信提供用户真实信息，最终看法院判决，但是许桂林认为可能性还是比较大的。

关注

其他途径转错账该如何解决

除了微信、支付宝，手机银行、网银也是大家常用的转账途径。如果通过银行转错账后，如何解决呢？

根据公开资料，北青报记者发现，通过银行转错账的案例最终多可以找回，最麻烦的就是通过打官司方式，很多案例都是双方协商解决。

业内人士指出，银行转账需要对方账户和姓名完全一致，如果是直接输入的，输错了系统会提示转账不成功。一般出错的，都是直接在收款人记录里点击收款人，结果点错了。这种情况，双方也大多认识或以前就有往来，容易协商。即使对方拒绝退款，由于银行系统的收款人肯定是真实姓名，不是微信昵称那样的虚拟名字，报案后，警方和法院也都会介入，银行一般也都配合，所以事情相对容易解决。

同时，银行转账可以选择延时到账方式，这样如果发现转错账，还可以及时通知拦截。

最新

微信支付已经引导客户到法院立案

北青报记者昨天从微信支付方面获悉，微信支付客服已电话联系用户，引导用户先到法院立案，微信支付配合执法部门协助取证。也就是说，如果按照许桂林律师所言，用户起诉微信，法院很有可能要求微信提供收款人的真实信息。对此，用户也表示认可，并表示前几天自己又再次咨询警方，警方表示收款方这么久不归还资金已经涉及犯罪了。

许桂林律师提醒大家，使用微信支付这样的平台转账，一定不能图省事，要仔细核对收款人姓名，避免转错账后追讨的麻烦。另外，无论是用第三方支付还是用银行转账，只要金额较大，都最好使用延时到账方式，不要选择实时到账。这样一旦发现转错了，还有可能通知拦截。

许桂林建议，支付平台应该像银行一样，在转账的界面提供到账时间的选择，而且应该像银行那样在确有需要的时候在限定时间内帮客户撤回。

文/本报记者 程婕 图示制作/潘璠