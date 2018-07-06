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无门槛免押：共享单车进入“下半场”

无门槛免押：共享单车进入“下半场”
2018年07月06日 03:03 北京青年报
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　　无门槛免押：共享单车进入“下半场”

　　天歌

　　摩拜单车在昨天召开的新品发布会上宣布，在全国范围内实行无门槛免押金，逾2亿摩拜用户可享受免押金骑行服务。新用户只需扫描车身二维码，便可轻松骑行，已缴纳押金的老用户可随时申请退押金，全部操作可在摩拜APP内“我的钱包”页面进行。这是共享单车行业首次完全不受任何条件限制的免押举措，为共享单车行业树立了“0门槛、0负担、0条件”的免押新标准。（相关报道见A19版）

　　在全国范围内推出无门槛免押骑行，摩拜发布的消息不但备受消费者瞩目，也在整个共享单车行业内激起巨大反响。尽管业内人士早就预测，共享单车免押金是大势所趋，但是至少在摩拜单车正式宣布无门槛免押金之前，其他共享单车企业要么仍奉行缴纳押金才能骑行的政策，要么只是有条件的免押金，比如只有芝麻信用达到多少分以上，才能享受免押金的服务，那些没有芝麻信用分值或分值不够的消费者，仍旧需要缴纳押金。

　　现在摩拜推出无门槛免押，不但可能会引发其他共享单车企业跟进效仿，在整个共享单车行业掀起一股“免押潮”，而且也预示着，共享单车行业已经进入以提供更优质服务为特征的“下半场”。这无疑是值得肯定，也是值得期待的。

　　对于共享单车的押金问题，消费者向来颇有微词。一方面，虽然押金数额不大，一般都是一两百块钱，但是把自己的一笔钱押在别人账户里不能动，这多少让部分消费者心里感觉不舒服，如果能够免除押金骑车，当然再好不过。另一方面，这两年部分共享单车品牌被市场淘汰之后，导致全国相当数量的消费者的押金难以退回甚至无法退回，更是引发了消费者对共享单车押金问题的极大关注。年初中国消费者协会发布的《2017年全国消协组织受理投诉情况统计分析》显示，部分共享单车企业因无偿付能力不能及时退还押金引发的消费投诉，位居去年消费者投诉热点首位。在此语境下，共享单车用户如果能够完全免押金骑行，也就消除了押金无法退回的隐患，用户自然是求之不得的。

　　从共享单车的发展来看，经过最开始的融资大战、补贴大战，一批企业被淘汰出局，一批企业得以壮大，整个市场逐渐趋于平静和稳定。人们都看得很清楚，共享单车的“价格战”不可持续，等到市场稳定之后，最后竞争的主战场必然会转移到拼服务质量上。现在摩拜单车推出的无门槛免押金服务，就是自身服务优化升级的体现。这一举措对消费者当然是福音，因为从此以后不用再为了骑车而把一笔钱押在企业手里；对整个行业来说，完全免押也可以发挥“鲶鱼效应”，引导和倒逼更多共享单车企业推出自己的免押金服务，最大限度降低消费者的骑行门槛。

　　当然，从完善服务的角度看，即便是做到了“0门槛、0负担、0条件”免押金，共享单车企业需要做的事情还有很多。如何避免共享单车乱停乱放，避免造成阻碍交通和扰民问题，及时清运损坏的共享单车，避免其沦为城市的街头垃圾，加强与有关部门和机构的合作，将用户使用共享单车信用纳入社会信用体系等等，都是接下来共享单车企业需要认真研究解决的问题。也希望用户能够善待共享单车企业释放的服务善意，像爱护自己的私人物品那样爱护共享单车，在使用共享单车过程中努力做到依法共享、文明共享，自觉有序停放共享单车，让城市交通的“最后一公里”越走越好。

　　供图/视觉中国

 
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