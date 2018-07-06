叫板微信 百度发布智能小程序平台

百度也杀入小程序市场了。

7月4日，百度正式对外发布智能小程序平台。据介绍，百度智能小程序不仅可以全面接入百度大脑的AI能力，更将在今年12月全面开源。目前，包括携程、苏宁易购、唯品会、同程、春雨医生、爱奇艺、优信二手车、查违章等在内的近百家企业成为首批加入智能小程序生态的合作伙伴，并将陆续推出各自的智能小程序。

“小程序在公司内部的战略地位非常重要。”7月5日，在谈及小程序时，百度副总裁沈抖坦言道，“搜索是百度的立身之本，也是用户表达需求的通道。在移动互联网时代，用户需求的全面满足难以通过一家实现，借助小程序可以将开发者和服务提供者带入百度生态，从而更好地满足用户需求。”

百度版小程序

最新版百度APP的“个人中心”内，已经可以看到小程序的身影。在更新APP后，21世纪经济报道记者首次查阅个人中心时，发现在“常用功能”上有4个小程序推荐，分别为携程旅行、苏宁易购、百度火车票、酒店预订。在进入小程序后，推荐栏变为“历史记录”，此前浏览过的小程序会呈现在这里。

除了个人中心之外，小程序还有其他入口。在百度APP首页搜索“爱说唱”后，其首个搜索结果呈现为“爱说唱”小程序。据百度商品推广部总经理丁灿彪介绍，小程序设计入口包括个人中心、熊掌号、首页下拉二楼、Feed流推荐、搜索流量、语音及扫码唤起。其中首页下拉二楼入口将在本月底上线。

不过，与用户相比，开发者对小程序的热情更高。“昨天我们发布智能小程序后，许多开发者都会问我各种小程序相关的问题，可见大家对这一块确实是很关注的。”沈抖表示。

事实上，小程序的爆发力已越来越成为业内共识。在头部应用凭借高覆盖率霸占绝大多数用户流量的背景下，对于开发者而言，他们不想错过任何一个机会。在这个背景下，小程序能带来的效果甚至可谓令人惊喜。

据携程CMO孙波介绍，携程接入百度智能小程序后，活跃用户成本降低了40%，页面性能和速度提升了30%。丁灿彪表示，苏宁智能小程序上线一周后，其页面加载与跳转相较H5页面也提升了20%。

“商业推广中存在的普遍问题在于，APP的推广成本越来越高，同时用户卸载率居高不下，”丁灿彪指出，“而H5页面用户的运营方式极为单一，且很难将AI、大数据等技术能力应用起来，难以做到精准推荐。小程序则能基于大数据、意图识别、兴趣识别等技术精准的找到各类智能小程序用户，有效缩短用户转化途径，为开发者和合作伙伴带来商业效益。”

叫板微信？

尽管百度也开始入局小程序，但从时间上而言，相对于一年多前便开始布局的微信，确实晚了一步。根据阿拉丁指数近期发布的《2018年上半年小程序生态白皮书》显示，截至2018年6月底，微信小程序C端用户达到2.8亿、小程序数量达到100万，相较之下，1月初微信官方公布的小程序数量为58万个，用户为1.7亿。

甚至，目前大部分科技巨头都已经布局了小程序。2017年7月，UC上线小程序，8月，小米上线直达服务，在近期手机厂商举办的“快应用标准启动发布会”上，包括华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商共同推出对标小程序的快应用。百度面对的竞争不可谓不激烈。

就此，百度打出了“开放牌”，成为业内首个开放的小程序生态。据沈抖介绍，开发者只要简单修改几行代码，就可以将自己在其他平台开发的小程序接入百度智能小程序，进而让这个智能小程序无缝运行在百度系App（百度App、百度贴吧、百度网盘等）及外部App（哔哩哔哩、58同城等）上，实现一端开发，多端可运行。同时，百度将开放全域千亿流量扶持开发者，帮助开发者快速沉淀精准用户。

“现在市面上已经有了好几个小程序平台，不过整个移动互联网依然变得越来越封闭和割裂。”沈抖直言道，“作为开发者在微信开发了小程序，但微信之外还有大量流量，如何去使用？从体验上，百度小程序会利用已有平台，并做开放生态，使开发者的小程序在合作伙伴的平台上也能够运行。”

需要指出，早在2013年，百度曾围绕搜索建立一款与小程序类似的“轻应用”，2014年，百度又上线直达号，围绕搜索建立用户与商家直连的模式，但最终均未形成规模。

一位小程序开发者表达了质疑，“从底层技术实现上，百度小程序与微信差不多，但区别在于他们要运行在一个大平台上，平台质量和服务很重要，”该人士表示，“从用户停留时间来看，微信还是占据着绝对优势。”