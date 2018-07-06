▲7月5日，美团APP首页已有摩拜单车入口。

摩拜免百亿押金ofo如何接招？ |深读

在共享单车资本缠斗的下半场，这是摩拜与美团的喜宴。然而，在免押金这件事儿上，ofo被“孤立”了。

在并购摩拜3个月后，美团首次公开高调送给摩拜单车一大“彩礼”。7月5日，摩拜共享单车正式入驻美团APP。同时，在渐进式部分城市免押金之后，摩拜今日宣布全国免押金。

这意味着摩拜超2.32亿的用户均可免押金骑行，按照摩拜单车299元的押金初步测算，摩拜本次免除接近700亿元押金。而今日摩拜透露此前已有1.05亿用户享受免押金服务，也即已有300亿元押金免除。如此一来，未来全国免押金还将有近400亿元可免除。

在经历押金被挪用、资金链断裂、破产等一系列风波之后，免押金对于共享单车行业来说，已经是行业趋势了。

业内人士告诉独角鲸科技，一来由交通部、人民银行、银保监会等多部门联合指定的《共享单车押金管理办法》或将于近期出台，用户押金将单独设立托管，避免共享单车平台挪用，平台无法接触资金，这部分资金等于没收；二来，免押金可以覆盖更多用户，可帮助共享单车平台拓展新的客户群；三来免押金对共享单车企业也是某种信任背书，客户不必担心押金无法退还。

如今，哈啰和摩拜单车相继宣布全国免押金，而ofo小黄车近期刚刚宣布取消免信用押金等。这是否在打压ofo？而近期陷入裁员和被并购传闻中的ofo如何接招呢？共享单车会因为是否取消押金为变局吗？

共享单车混战进入下半场，资本缠斗的是非成败或将水出石落。

摩拜正式进驻美团 全国免押

7月5日，摩拜单车宣布无门槛免押金福利覆盖全国运营城市，无任何条件限制，新用户只须轻松扫码，即可开启骑行，意味着逾2亿摩拜用户可享受免押金骑行服务。

此外，摩拜与美团还共同宣布，摩拜单车扫码入口将出现在美团 APP首页。这是美团收购摩拜之后的第一次公开活动。

日前，美团提交招股书显示，截至2018年4月30日，摩拜在全球200个城市拥有超过2.32亿注册用户和620万辆单车。摩拜单车押金为299元。7月5日，摩拜透露已有1.05亿用户享受免押金服务，如此一来，全国免押金需要可观的资金储备。

根据新规，已缴纳押金的老用户则可随时申请退押金，全部操作须在摩拜APP内”我的钱包”页面按照提示进行，微信小程序暂不支持退押。摩拜在收到申请后会立即启动退还操作，一般在2到7个工作日内押金会退回到原支付账户，退完押金后，不影响用户骑行。

“摩拜免押金了，感觉突然多了一笔财富。”用户小余听说摩拜免押金的消息很开心。

“摩拜虽然免了押金，但月卡从2元恢复到20元，如果交押金可以回到从前，我愿意交押金。”用户小李还怀念共享单车兴起之时的景象。

7月5日下午，独角鲸科技进入摩拜单车APP申请退还押金，选择底部“退押金”选项，便出现“购买半年卡，退199元押金”的明显选项，和“继续退299元押金”的隐蔽选项，但退款也能及时到账。

摩拜方面解释称，100元年卡是近期活动，今天宣布全国免押金，退还通道正在优化中。

截止发稿前，摩拜单车APP已完成优化。

事实上，摩拜免押金骑行可追溯到2017年11月，当时摩拜宣布用户腾讯信用分高于630分，可在广州市范围内享受免押金骑行。而此后因共享单车行业烧钱补贴加剧，未见其有进一步发展。

今年4月，美团与摩拜联合宣布，双方签署全资收购协议，摩拜正式加入美团。此后，摩拜的免押项目加速进行。

5月份以来，摩拜单车陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押。6月11日，摩拜宣布扩容免押城市，涵盖扬州、绍兴、龙岩等百余座二三线城市。6月25日，摩拜单车宣布无门槛免押金城市再扩容，包括天津、武汉、南京、济南、郑州、长沙在内的19座城市及全国其他部分地级市被列入新一批免押名单。

摩拜为何此时宣布全国免押？

摩拜为何此时宣布全国免押金？对此，7月5日，摩拜副总裁李彧岑表示，摩拜在全国范围内无门槛免押，为共享单车行业树立了“0 门槛、0 负担、0 条件”的免押新标准，并向全行业号召，加入无门槛免押的行列。

2017年，共享单车的发展如“坐过山车”。年初各玩家攻城略地、极速扩张；到年中悟空单车、3vbike、町町单车相继停运；随后，小鸣单车、酷骑单车、小蓝单车面临押金难退情况。2017年底以来，摩拜和ofo小黄车两家单车企业频繁被爆资金告紧，已经开始挪用用户押金填补缺口，挪用总金额高达数十亿。

中国互联网络信息中心数据显示，截至2017年12月底，国内共享单车用户规模已达2.21亿。按主流单车企业押金在99元-299元之间估算，国内共享单车用户的押金存量规模为200亿-600亿元。

对此，今年两会，交通运输部党组书记杨传堂表示，“交通运输部组织做了充分的市场调研，与其他部门已经制定了初步的押金和服务金的监管办法，会尽快发布实施。”

但不论摩拜宣布免押金，还是ofo小黄车的建立自己信用体系，都是看中了广大用户在共享单车前期竞争培养起来的用户使用习惯。而正常骑行费用的收入本该是共享单车营收模式的一种。

“在ofo小黄车取消免押金之际，共享单车押金监管推出之前，摩拜宣布免押金恰逢其时。”互联网分析师季城认为。

业内人士告诉独角鲸科技，一来由交通部、人民银行、银保监会等多部门联合指定的《共享单车押金管理办法》或将于近期出台，用户押金将单独设立托管，避免共享单车平台挪用，平台无法接触资金，这部分资金等于没收；二来，免押金可以覆盖更多用户，可帮助共享单车平台拓展新的客户群；三来免押金对共享单车企业也是某种信任背书，客户不必担心押金无法退还。

上述人士透露，共享单车押金管理办法有几个版本，其中一个主流版本为让银行托管共享单车押金，但是，这笔资金也不能被银行使用，并不产生实际价值，管理费极低，这对于银行来说不是一笔划算的事情。与此同时，银行并不认为共享单车是优质资产，顾虑颇多。而无论哪个版本，共享单车行业的用户押金都不得挪用和触碰，因此，有了这笔押金也等于没有，反而增加用户担心“跑路”和“押金难退”的风险。因此，免押金是行业大势所趋。

与此同时，刚刚三审的《电子商务法草案》明确提出：电子商务经营者按照约定向消费者收取押金的，应当明示押金退还的方式、程序，不得对押金退还设置不合理条件。

毫无疑问，押金尽管已经成为行业共识。从去年共享单车倒闭潮的连锁反应看，风口褪去的企业倒闭直接导致的是供应链欠款和被挪用的押金这两大窟窿。如今，监管层会对这一风险敞口“收网”。

全面收取押金的ofo如何接招？

实际上，共享单车行业免押金源于2017年3月，ofo是率先试行者。

当时蚂蚁金服与ofo小黄车还是“蜜月期”。双方宣布，芝麻信用在650分以上的用户可以享受免押金政策。此后免押金范围逐渐覆盖武汉、石家庄、长沙、郑州、合肥等全国25座城市。

今年5月，在其他企业纷纷实行信用免押之际，ofo小黄车将免押城市缩至仅有上海、杭州、广州、深圳和厦门这5座城市。6月16日，独角鲸科技发现，ofo小黄车已取消全国范围内支付宝芝麻信用免押金骑行政策。

对此，当时ofo方面表示，ofo一直在尝试利用技术和科学化手段，建立自己的智能信用体系。ofo在探索多样化的免押金方式，此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。此次尝试新的免押金方式，未来用户一旦产生不文明用车行为，系统都将从用户账户中扣取相应费用。

实际上，如今的ofo面临裁员、滴滴强行收购未果、戴威最后的坚持、阿里与蚂蚁金服转而扶持哈罗单车等种种困境，自摩拜“卖身”美团之后，ofo小黄车的前途备受关注。

6月，《财新周刊》报道称，一名了解ofo财务情况的人士提供的截至5月中旬的ofo财务数据显示：ofo对供应商欠款12亿元左右，城市运维欠款近3亿元，合计欠款15亿元，押金余额35亿元左右。账面可动用现金不足5亿元。

知情人士告诉独角鲸科技，“戴威之所以拒绝滴滴的收购，是因为滴滴没有发起正式收购邀约。”另有知情人士表示，“ofo小黄车能挺过去就独立发展，挺不过去就被收购。”

在滴滴与阿里的环视下，ofo小黄车开始了开源节流的求生行动。除了取消信用免押金，开始了动态计费。采用起步价+分钟+里程的计费标准。ofo在武汉的行程收费标准为起步价0.5元，时长费0.5元/分钟，里程费0.5元/公里。1小时内最高收费2元，超过4小时收费10元。

另据相关媒体报道，ofo开始卖车身广告，车身广告最低的价位是160元/辆/月，加了车轴部分广告的品牌定制是2000元/辆/月，最低一个月起订，单个城市起售门槛为100 辆。

此外，ofo在App内上线信息流服务功能“看看”，内设看点、图片、视频、体育、财经、社会、科普、读报等频道。ofo方面称，ofo作为现成的流量入口，从出行工具衍生出资讯平台，为ofo的商业化发展带来新的可能。

而此前同为阿里系的哈罗单车，2017年下半年以来发展迅猛，多次获得蚂蚁金服、复星集团等企业加持。今年3月，哈罗单车宣布，芝麻信用650分以上的用户，可在全国免押金骑行哈罗单车。

今年6月，永安行发布公告称，低碳科技与永安行、上海云鑫及其他相关方签署了《增资协议》，上海云鑫及其他投资人对低碳科技增资20.6亿元。其中上海云鑫是阿里系公司，增资18.94亿元。

根据永安行公告，交易完成后，上海云鑫将持有低碳科技36.73%股份，成为公司第一大股东。永安行持有低碳科技的股权比例将下降至8.86%。哈罗单车创始团队持股比例为14.63%。

如果按照规模与体量来说，哈罗单车还无法与ofo、摩拜相比，而且由于之前各地出台共享单车“限投令”，也使哈罗单车错过了进入一线城市的机会。但哈罗单车公布的数据显示，日订单量翻倍。

“哈罗单车深耕二三线城市，当地市民把共享单车当作代步工具，有些城市一辆车平均一天有8个人骑行。”哈罗单车内部人士向独角鲸科技表示。

“ofo小黄车自身车况不佳，在摩拜与哈罗免押金的攻势下，ofo在产品以外层面进行拓展，效果可怕难以达到自己设想的预期。”互联网观察家丁道师认为，共享单车行业竞争越发理性。

作者 | 陈维城

编辑 | 杨砺

编辑：杨砺 刘喆