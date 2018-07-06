上半年度网约车报告：美团数据缩减 用户回流滴滴

北青网讯（记者 刘珜）随着互联网的快速发展以及经济增长，国民出行方式更加丰富多样，网约车正逐渐成为国民习惯的出行方式。近日，比达咨询数据中心发布《2018年上半年度中国网约车行业发展监测报告》，报告对2018年上半年网约车平台市场做出了分析，涉及滴滴出行、美团打车、易到、曹操专车、神州专车、嘀嗒拼车、首汽约车等平台。数据显示，截止2017年底，中国网络专车或快车用户规模已达2.36亿人，预计2018年达到3.12亿人。

2018年上半年网约车行业迎来新格局，美团、高德地图入局。比达咨询调查了春季上海地区用户常用网约车平台。数据显示，4月份受企业补贴影响，上海用户最常用的网约车中，滴滴出行位列第一，占比78.8%，刚登陆上海不久的美团排名第二，占比18.5%，司机最常用平台滴滴出行排名第一，占比72.5%，美团紧随其后，占比17.1%。

值得关注的是，网约车补贴遭遇政府叫停之后，调查结果显示，用户呈现回流现象，94.6%的用户选择常用滴滴出行平台，常用美团的用户降至12.8%；网约车司机对平台的选择上，随着平台补贴力度的收缩，也更加倾向滴滴出行，5月份司机端常用滴滴出行平台占比达89.4%，而美团则降低至13.2%。

报告还指出，2018年上半年中国主要网约车App用户中，年轻人是主力，24-34岁之间的人群最多，其中，滴滴出行24-34岁的用户占比最高，达44.7%。用户收入分布数据显示，滴滴出行用户收入最均衡，10001元以上高收入人群占比最高，达33.1%。易到5000元收入以下用户占比最高，达44.7%。

报告指出，2018年上半年网约车APP用户区域分布中，二线城市占比最高，达40.8%，一线城市次之，占比25.4%，小城市发展空间仍然较大。从城市分布看，北京网约车用户居全国首位，上海、重庆、成都、杭州紧随其后。

报告最后指出，网约车未来会逐渐趋向更加良性的发展。行业标准会更规范化，乘客的出行安全及体验有赖于司机行业化水平的提升；用“价格战”和补贴抢占市场份额的方式终无法长久，最终服务质量和品质才是消费者站队的理由；三四线城市出行潜力有待挖掘，企业需要凭借更精细化的运营来收获用户青睐，提升企业知名度。