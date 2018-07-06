格力电器二度举牌海立股份控制权 悬念再起？

每经记者 谢欣 每经编辑 陈俊杰

海立股份（600619，SH）7月4日晚间公告，格力电器（000651，SZ）二度举牌，持股比例达到10%，逼近海立股份二股东。

2017年年中，海立股份经历了控股股东拟转让控制权又忽然取消之事，格力电器便是在当年9月第一次举牌。关于海立股份，除了拥有格力电器所需的空调压缩机产能外，其还具备新能源车压缩机的生产能力，双方本就存在较大业务往来。

格力电器二度举牌

时隔近一年，格力电器再度举牌海立股份。

格力电器表示，本次权益变动旨在扩充其产业链结构和整合产业优质资源，借助上海国际化地位的人才、信息和创新优势，由此打造产业链更加齐全的国际化企业。而值得注意的是，格力电器并未明确表示未来12个月内是否会增持海立股份，而是表示同期内将根据证券市场整体状况考虑是否进一步增持海立股份的股份，给自己留下了充分的操作空间。

据海立股份披露的《简式权益变动书》显示，从今年4月23日起，格力电器开始持续买进海立股份，买入价格区间在9.69元到12.081元之间。

二次举牌后，格力电器持股达到10%，逼近海立股份第二大股东杭州富生控股有限公司（持股10.18%），而海立股份第一大股东上海电气（集团）总公司（以下简称上海电气总公司）目前持股20.22%。

按照海立股份当前市值计算，格力电器约再花费10.1亿元进行增持便有可能达到上海电气总公司持股水平，而众所周知的是格力电器目前手中现金充裕。根据格力电器2017年报，合并资产负债表显示，截至2017年12月31日，格力电器流动资产合计1715.34亿元，其中货币资金996.1亿元，流动负债合计则为1474.91亿元。同时，合并现金流量表显示，格力电器期末现金及现金等价物余额为213.59亿元。

去年8月初，上海电气总公司曾计划转让海立股份控股权，但随后其列出的的转让条件被市场指为“萝卜转让”，随后上海电气总公司又火速宣布放弃转让。9月份，格力电器便第一次举牌海立股份。

当初曾有分析指出，在海立股份控制权可能存变的情况下，格力电器举牌海立股份是“先下手为强”，花小钱进行“防守反击”，使自己立于不败之地，格力电器借此保证了公司部分压缩机的供应，同时在持有海立股份股权取得先手的情况下，后续完全可以视竞争对手的情况再行动，以进一步压制竞争对手。

与海立股份业务紧密

格力电器是国内家用空调领域龙头，海立股份则在空调制造上游空调压缩机市场份额排名第一，并且其还拥有相当大的新能源车用压缩机份额。而众所周知的是，格力电器董事长董明珠也一直有一个“造车梦”，如果能够控制海立股份或者是达成某种深度合作，格力电器不仅在空调市场可以进一步加固优势地位，也可能会对董明珠的“造车梦”起到帮助。

事实上，格力电器与海立股份在业务上本已存在较紧密联系。2017年格力电器第一次举牌海立股份，董明珠曾在接受央视采访时表示格力电器自己压缩机产能不够，需要大量采购海立股份的压缩机。

今年6月5日，格力电器在曾公告调高2018年度对海立股份的关联交易额度，格力电器表示预计2018年对海立股份发生采购、销售产品等日常关联交易的总金额调整为80亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.20%。

值得注意的是，海立股份也同样在新能源车用压缩机上存在价值。海立股份称，公司新能源车用驱动一体化电动涡旋压缩机为世界领先的驱动、泵体、电机一体化产品，在节能环保、舒适性、可靠性等方面达到国际领先技术水平，打破了外资品牌的垄断，占据市场领先地位。其子公司上海海立新能源技术有限公司的主营业务为生产和销售新能源车用压缩机。

格力电器时隔一年再度举牌，海立股份是何态度？是否会影响双方的业务往来，海立股份大股东上海电气总公司又会做出何种回应？截至发稿，《每日经济新闻》记者未能从海立股份方面获得回应。