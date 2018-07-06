摩拜出大招：全民免押金 哈罗、ofo这会在忙啥？

从今天（7月5日）起，全国人民骑摩拜都不用交299元的押金了——被美团收购3个月后，摩拜官方宣布了新的发展举措。

已缴纳押金的老用户可以随时在摩拜APP内“我的钱包”页面按照提示申请退押金，微信小程序则暂不支持退押。收到申请后，押金一般在2到7个工作日内押金会退回到原支付账户，退完押金后，不影响用户骑行。

除了全国无门槛免押金，在北京亮马河边举行的这场发布会上，摩拜还公布了另外三项战略——入驻美团app首页、推出助力车和打造全生命回收体系。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，目前市面上打出“免押金”牌的，还有哈罗单车和滴滴单车，哈罗单车免押需要芝麻信用650分以上，滴滴旗下的小蓝单车和青桔单车则是免押金骑行。

此前ofo也在全国25个城市推出凭借芝麻信用免押金服务，不过在5月份将免押城市缩至上海、杭州、广州、深圳和厦门5座，近日则全面取消芝麻信用免押金政策。

你知道在共享单车市场泡沫已破灭的当下，仍在场内的玩家们都在忙什么吗？

共享单车正流行免押金

“用信用上锁”

在今天的发布会上，摩拜副总裁李彧岑表示，摩拜在后台发现，每个月都有200万用户频繁充退押金。

4月成为美团的一员后，摩拜从五月起开始了免押金活动，首先选择了合肥、杭州、东莞三个城市试点，随后又快速拓展到100多个城市，到今天新发布前，有超过1.05亿用户享受免押。

“我们号召同行都加入无门槛免押的行列。” 李彧岑喊话。

摩拜方面称，免押金骑行活动开展后，他们新增加1500万用户。用户量增长如此迅速，显然让摩拜尝到了免押的甜头。因此，摩拜今天宣布，即日起将在全国开启免押骑行，总共将有超过2亿摩拜用户享受免押服务。

中国互联网络信息中心数据显示，截至2017年底，国内共享单车押金存量规模约200亿-600亿元。随着多家共享单车企业的退场，用户的押金损失将达10多亿元。

去年下半年，小鸣单车、酷骑单车、小蓝单车先后陷入押金难退的困局。在经历了各种争议后，共享单车免押金正在成为趋势。

▲图片来源：视觉中国

此前，哈罗单车宣称芝麻分650以上的用户在全国180个城市免押金骑行，哈罗单车CEO杨磊透露，接下来会在更多城市加大投放量，预计年底信用免押金可辐射1.6亿用户，免除押金金额超过300亿元。

ofo也曾在全国25个城市推出芝麻信用免押金活动，不过，今年5月，ofo将免押城市缩至上海、杭州、广州、深圳和厦门5座城市，近日则全面取消芝麻信用免押金政策。

6月20日，ofo宣布已上线新一代信用积分体系，通过自有数据建立更加智能和完善的用户信用考评机制。今后将根据用户行为进行信用分级，用户一旦产生不文明行为将扣分甚至扣费，而信用较高的用户有望减免押金。

免押后，共享单车行业会出现哪些可能预见的新现象？广州日报称：

首先，新用户量必然会出现增长，老用户也会申请退还押金，享受免押的新举措优惠；

第二，无论新老用户，都会按照各家共享单车企业的不同规定，通过不同的信用体系和标准，使用共享单车；

第三，私自占用、恶意破坏、违规停放等不文明使用共享单车的行为，依然会持续发生；

第四，公共自行车行业面临巨大压力，何去何从将考验相关部门的决策。

免押金会让你更愿意骑共享单车吗？

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除了免押金

共享单车们还在忙什么？

尽管泡沫已经破灭，但共享单车行业的竞争还远未结束，竞争的重点从之前粗放式投放车辆，转移到了精细化运营、单车智能化、布局助力车、汽车等方面。

在发布会上，摩拜推出了新产品——摩拜助力车，将主要解决3-5公里的出行需求。摩拜设计总监高庶三介绍称，摩拜助力车最高时速可达到20km/h，采用了与特斯拉相同的电芯，来保证电助力的安全稳定。每辆摩拜助力车都智能联网，可以通过后台实时监控车辆的健康状况。

▲图片来源：微信公号“摩拜单车中国”

不过，据全天候科技报道，哈罗已经在全国多个城市推出助力车，哈罗方面介绍称，目前整体日订单量已经超过100万单，在助力车市场优势明显。而目前摩拜助力车当前还没有广泛投放，仅在少数城市进行试点。相关负责人表示，关于摩拜助力车的投放还没有明确的时间表。

▲图片来源：视觉中国

智能化、精细化管理、循环利用是哈罗单车现阶段宣传的重点。过往报道显示，哈罗团队建立了哈勃云平台，通过大数据，对突发情况能够做到及时响应，进行及时的调度，故障的快速处理等。同时，针对用户乱停乱放、管理难等问题，哈罗单车可以通过网格化管理进行规范化管理。

而全天候科技认为，摩拜单车提前进入回收阶段，在回收和折旧、循环等方面先行一步。发布会上，摩拜推出了升级版的全生命周期环保计划，在设计、生产、运营、报废等全环节贯彻3R原则（Reduce， Reuse， Recycle），实现废旧车辆100%回收再生。

摩拜回收项目负责人秦浩表示，截至目前摩拜单车与生产厂家合作，已有30万条轮胎回收利用。当前主要回收的部分为车胎、车架、车轮等部分，希望能在五年之内实现100%的回收，和更多企业建立起使用回收的闭环体系。

值得注意的是，在取消信用免押金、自建信用体系之后，ofo小黄车最近也在进行大刀阔斧的改革。

7月初，ofo App中新增了名为“看看”的新闻模块，开设了看点、图片、视频、体育、财经、社会、科普、读报等频道。近日，ofo APP还上线了一款小游戏，其名为“天使的蛋生”，是一款养成类游戏，目前还处于Beta版。游戏中可以收集能量孵蛋，并提供探索、日记等功能，不支持充值。

ofo官方回应称，该功能目前处于测试阶段，主要为增强用户粘性，目前没有通过游戏实现盈利的计划。

据悉，商业化是目前ofo的重要的目标之一。此前，ofo成立了B2B事业部，上线了车身广告、App广告等服务，每辆单车运营成本已从1.5元降至0.2元。

据长江商报6月初报道，记者从一位ofo广告销售人员手里得到的价格表看到，车身广告分为品牌定制车、后轮三角板展示位、车筐展示位、车把展示位、防水车座套展示位，价格分别为2000元/辆/月、240元/辆/月、200元/辆/月、160元/辆/月、160元/辆/。

不过，一名ofo销售人员向长江商报记者表示，“部分地区例如北京和上海，因为政府管控比较严，所以不太好投放车身广告。”

ofo不是并第一家做商业广告的共享单车企业。据媒体报道，去年5月，小蓝单车曾发布“精准广告平台”，在单车的车把上安装一个智能中控屏幕，可以在给用户提供骑行导航外，提供吃喝玩乐服务推荐。但这种方式安装成本较高，且屏幕易损坏。小蓝单车最终于去年11月停运。

每经编辑 赵云

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