阿根廷通胀严重 Facebook促进当地易货交易火爆

新浪科技讯 北京时间7月5日晚间消息，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的圣米格尔(San Miguel)郊区，数百名阿根廷人聚集在一个废旧火车站，他们带着衣服、大米、面粉和白糖准备交易。

其中大部分为妇女，有的还带着小孩。她们脖子上挂着一个硬纸板，上面用黑色记号笔写着自己的名字。她们在破旧的水泥站台上缓慢地走动，嘴里喊着一些人的名字。在Facebook平台上的一个论坛里，她们已经达成了易货交易。

在布宜诺斯艾利斯，有不少易货俱乐部，拥有数万名会员，每周至少有数百人进行易货交易。她们成为了非官方的经济“晴雨表”，彰显着通货膨胀和高失业率对南美洲第二大经济体的影响。

在阿根廷2001年至2002年的经济危机中，以及2009年的全球金融危机中，阿根廷也出现过易货俱乐部。但与以往不同，如今的易货俱乐部以不同的方式在运营。

许多会员都来自Facebook各个群组，在见面之前，他们已经在Facebook上达成了一致。只要约好地点，正如前文所述的废旧火车站，就可以进行易货交易了。

最近几个月，易货俱乐部的会员迅猛增长，因为许多贫穷的阿根人都失去了工作，很难获得现金来维持生计。当前，阿根廷的通胀率高于25%，今年货币已经贬值30%多，失业率高达9.1%。(李明)