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李笑来陷争议新东方躺枪 俞敏洪：从未买过任何币

李笑来陷争议新东方躺枪 俞敏洪：从未买过任何币
2018年07月05日 20:10 新浪科技
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　　　新浪科技讯 7月5日晚间消息，针对李笑来事件，今日新东方创始人俞敏洪在其微博称，李笑来曾经是新东方的老师（8年前），但新东方和我本人从来没有买过任何XX币，也没有投资过任何币圈的公司。对于币圈，俞敏洪不想点评。

　　根据俞敏洪的微博，此前由于李笑来言论事件，而李笑来曾经是新东方的老师，现在不少网文把新东方和币圈联系起来，出现了一系列标题党：“揭秘币圈史诗级幕后黑手——新东方”，“新东方，中国韭菜收割机的蓝翔！”

　　以下为俞敏洪微博全文：

　　由于李笑来言论事件，由于李笑来曾经是新东方的老师（8年前），现在不少网文把新东方和币圈联系起来，出现了一系列标题党：“揭秘币圈史诗级幕后黑手——新东方”，“新东方，中国韭菜收割机的蓝翔！”我想告诉大家的是：尽管新东方出了不少创业者，我也认可新东方有点像创业者的黄埔军校（在新东方工作过的人，已经有200多位做出了不错的公司），但新东方和我本人从来没有买过任何XX币，也没有投资过任何币圈的公司。对于币圈我不想点评，但我和新东方只做能真正产生社会价值的事情，任何通过炒作割韭菜不给人有价值的服务的事情，不在新东方和我考虑的范围之内，哪怕能够让人一夜暴富。

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