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肯尼亚将使用谷歌热气球提供互联网服务

肯尼亚将使用谷歌热气球提供互联网服务
2018年07月05日 18:49 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月5日晚间消息，肯尼亚信息通讯与技术部长乔·穆切鲁(Joe Mucheru)今日表示，肯尼亚将使用谷歌母公司Alphabet的热气球系统为偏远地区消费者提供高速互联网接入服务。

　　Alphabet的热气球系统即“Project Loon”项目，旨在利用热气球为农村、偏远和不发达地区提供廉价的互联网接入服务。这些热气球将在20公里以上的高空组成一个通信网络，然后将网络信号覆盖到地球表面。

　　去年， 四级飓风“玛利亚”(Maria)曾给波多黎各(Puerto Rico)造成大面积停电，美国移动运营商当时利用Alphabet的热气球为25万人提供互联网接入服务。

　　穆切鲁今日称，“Project Loon”项目代表正与当地电信运营商讨论部署这项技术。他说：“双方的谈判仍在继续，一旦签约，我们国家的每一个角落几乎都将拥有互联网连接。”

　　同时，“Project Loon”项目组也证实了该消息，称正与当地部门商讨相关事宜。“Project Loon”项目一发言人称：“我们一直在与全球各国政府和运营商讨论合作事宜。”

　　肯尼亚拥有4500多万人口，其主要城市都拥有运营商的宽带网络，但大部分农村地区都没有网络覆盖。

　　穆切鲁说：“拥有网络连接至关重要，如果你不在线，就被排除在外。”(李明)

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