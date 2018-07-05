新加坡称Grab/Uber交易影响公平竞争 准备罚款

新浪科技讯 北京时间7月5日晚间消息，新加坡反垄断监管机构“新加坡竞争委员会”(以下简称“CCS”)今日表示，由于Grab/Uber交易影响市场公平竞争，计划对这两家公司进行罚款，另外也可能要求两家公司取消合并交易。

Uber今年3月底曾宣布，将把东南亚地区业务出售给新加坡竞争对手Grab。根据协议，Grab将把Uber的打车业务和送餐服务与自家业务相整合。与此同时，Uber将持有Grab 27.5%的股份。

随后，CCS便对这笔交易展开调查，称有合理的理由怀疑这笔交易将阻碍市场公平竞争。此外，CCS提出了一些临时监管措施，包括两家公司要继续维持交易之前的服务价格，不得相互交换各自的机密信息，包括定价、客户和司机等方面数据。

CCS今日表示，已提议对Grab和Uber两家公司进行罚款，因为这笔交易存在诸多市场顾虑，可能导致新加坡打车服务市场被其垄断，丧失竞争力。但是，Grab和Uber仍执意进行合并。

对于CCS而言，当初调查这笔交易就是一次十分罕见的行动，因为该委员会之前从未针对该国任何一项业务发布过临时监管措施。而这一次，对一笔交易进行罚款对于CCS而言也是首次。

CCS表示，在确定最终的罚款金额前，首先会听取两家公司关于这笔交易的陈述。对于这项罚款提议，CCS已开始邀请公众进行反馈。

另外，CCS还提出一些建议措施，希望解决该交易可能导致的市场竞争被削弱的问题。例如，取消Grab平台司机的独家义务，要求Uber和Grab继续维持交易之前的定价算法和司机佣金率等。

CCS称，除非公众反馈证实，所有的提议措施都被付诸实施，并足以解决市场竞争担忧，否则将考虑要求两家公司解除交易。(李明)