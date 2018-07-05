点外卖给差评被商家起诉 法院：不能苛求必须好评

原标题：没想到！点外卖给了个差评 竟被商家告上法庭

网上点了外卖,发了一条差评，没想到引来一堆麻烦事。商家不仅找上门理论，还把顾客直接告上了法院，要求顾客公开道歉，并索赔5000元。近日，徐州丰县法院审结了一起案件，法院驳回了原告的全部诉求。法官表示，商家对消费者非恶意的评论有容忍义务。

扬子晚报记者 马志亚 通讯员 丰法宣

案件回放

一条差评引来一堆麻烦事

快餐店把顾客告上法庭

2016年1月，丰县小伙张强通过某网络外卖平台，在一家名为顺顺的快餐店点了一份外卖。张强食用后，感觉不佳，便随手在该平台给予差评，并留言评论。此后，张强更换了其它网络外卖平台，并经常点该快餐店的外卖，先后点餐近20次，不过期间张强都未予以差评。同年10月的一天，张强再次点购顺顺快餐店外卖，食用后给予了五星好评，不过张强在留言区，对其中一道菜提出改进意见。

没想到张强这条五星好评后留下的改进意见，一下子激怒了顺顺快餐店。快餐店负责人本就对张强之前的差评耿耿于怀，发现张强再次“挑刺”，快餐店认为，该名顾客就是在故意找茬，他们还将顾客更换网络平台点餐行为，理解为是“别有用心”。双方在网络争论后，快餐店负责人还根据送餐地址，直接上门找张强理论。

张强认为自己根据消费体验做出客观评价，没想到引来商家找上门骚扰，生气之下，他将自己的经历发到了网上。没想到，这次更大麻烦来了，顺顺快餐店以张强的行为对其构成侵权为由，直接将其告上了法院，要求张强限期消除影响、公开赔礼道歉，并赔偿损失5000元。

法院判决

不能苛求买家必须给好评

快餐店诉求被驳回

丰县法院审理后认为，外卖平台之所以设置买家评论功能，是考虑到网络购物具有虚拟性、无法提供足够的商品参考信息等特点，希望通过买家网购后的真实体验评论，在买卖双方之间构建一个信息对称的平台，买家有权基于自己的消费体验，在卖家的店铺评论栏中给予评价。只要这种评级和评论不是基于主观恶意的目的，卖家则不能苛求每一个买家必须给予好评。

本案中，张强在顺顺快餐店点餐达二十余次，仅两次评论为服务差或食物不好，不能因此推断其具有故意损害顺顺快餐店声誉之目的。此外，张强在用餐后给予的评论，仅是其购物后的一种主观体验，其表述“油炸致癌”亦是一种客观陈述，没有特指，内容并不涉及侮辱、诽谤之意，因此不构成名誉侵权。

对于张强在论坛发帖的行为，一方面其所发网帖标题及内容中并没有披露店名和店主姓名，故无法谈及会给顺顺快餐店带来负面的社会影响；另一方面，顺顺快餐店店主承认曾去张强家里质问张强为何给予差评。张强发帖的内容主要是对自身所接受服务的感受和评价，以及对于店主找上门质问行为的情绪宣泄，其发帖行为并没有构成以侮辱、诽谤的方式侵害顺顺快餐店的名誉权。因此，法院判决驳回顺顺快餐店的全部诉讼请求。