新浪科技> 互联网 > 正文

摩拜实施全国免押 退押金时易误操作买成“半年卡”

摩拜实施全国免押 退押金时易误操作买成“半年卡”
2018年07月05日 17:32 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　今天上午，“摩拜单车宣布全国范围内无门槛免押金骑车，并号召全行业一起加入无门槛免押行列。摩拜299元押金“解套儿”的消息发布后，大批用户开始操作软件退押金。但记者发现，如果用户退押金时过于心急，没看清软件提示，很可能因为操作失误而购买了摩拜单车的半年骑行卡，并只能退回199元押金。

　　作为摩拜单车用户，今天下午，记者打开“摩拜单车”App，先点击“我的钱包”按钮，再点击“已交押金，可享有平台各种会员服务”的“查看”按钮，最后点击“退还押金”按钮来操作退款。由于上述流程操作体验比较顺畅，所以当记者来到最后一个退款页面时，险些因为系统的提示，点击了“购买半年卡，退199元押金”这一选项。

　　记者注意到，虽然用户是去退押金的，但是摩拜单车App却在退款页面中，却将“购买半年卡，退199元押金”的按钮进行了黑框白字的突出处理，相比之下，用户想要点击的“继续退299元押金”的按钮，不仅位置隐蔽，而且字号窄小，会让用户以为无法点击。目前，已有不少用户反映被这种不合理的软件提示误导，并购买了半年骑行卡，目前正与摩拜客服协商退钱。

　　记者还注意到，申请退款成功后，摩拜单车App还自动弹出了购买月卡“20元/不限次”的页面，其中“以后再买”的按钮被系统设置为灰色，“购买”按钮却被设置成黑色。如果用户确有上述骑行需求，摩拜单车如此推荐并无大碍，但如果用户只是去退押金的，还需看清软件的提示，避免产生不必要的消费。

　　截至记者发稿时，摩拜客服人员解释称，将向上级领导反映此事，优化退押金操作体验。

摩拜押金退款
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有