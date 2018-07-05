摩拜实施全国免押 退押金时易误操作买成“半年卡”

今天上午，“摩拜单车宣布全国范围内无门槛免押金骑车，并号召全行业一起加入无门槛免押行列。摩拜299元押金“解套儿”的消息发布后，大批用户开始操作软件退押金。但记者发现，如果用户退押金时过于心急，没看清软件提示，很可能因为操作失误而购买了摩拜单车的半年骑行卡，并只能退回199元押金。

作为摩拜单车用户，今天下午，记者打开“摩拜单车”App，先点击“我的钱包”按钮，再点击“已交押金，可享有平台各种会员服务”的“查看”按钮，最后点击“退还押金”按钮来操作退款。由于上述流程操作体验比较顺畅，所以当记者来到最后一个退款页面时，险些因为系统的提示，点击了“购买半年卡，退199元押金”这一选项。

记者注意到，虽然用户是去退押金的，但是摩拜单车App却在退款页面中，却将“购买半年卡，退199元押金”的按钮进行了黑框白字的突出处理，相比之下，用户想要点击的“继续退299元押金”的按钮，不仅位置隐蔽，而且字号窄小，会让用户以为无法点击。目前，已有不少用户反映被这种不合理的软件提示误导，并购买了半年骑行卡，目前正与摩拜客服协商退钱。

记者还注意到，申请退款成功后，摩拜单车App还自动弹出了购买月卡“20元/不限次”的页面，其中“以后再买”的按钮被系统设置为灰色，“购买”按钮却被设置成黑色。如果用户确有上述骑行需求，摩拜单车如此推荐并无大碍，但如果用户只是去退押金的，还需看清软件的提示，避免产生不必要的消费。

截至记者发稿时，摩拜客服人员解释称，将向上级领导反映此事，优化退押金操作体验。