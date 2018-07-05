从自动驾驶到电动滑板车 谷歌母公司已涉足多个领域

TechWeb报道，7月5日消息，据国外媒体报道，谷歌2015年重组之后成立的母公司Alphabet，目前涉及了自动驾驶、电动滑板车等多个领域，在未来有可能成为交通运输领域的巨头。

Alphabet最近在交通方面涉足的一个领域是电动滑板车，外媒月初援引消息人士的透露报道称其投资了电动滑板车初创公司Lime，后者近期进行了一轮规模为3亿美元的融资，谷歌风投也有投资，还有可能是Lime此轮融资的领投方。

除了向电动滑板车Lime的投资，Alphabet及其旗下公司此前在交通方面还多笔投资。

外媒在报道中就表示，Alphabet去年在投资方面非常活跃，Alphabet的直接投资连同谷歌风投在内的旗下三家风投机构，去年进行的投资交易超过了100笔，通过这些投资，Alphabet已成为众多交通技术的支持者。

此外，在目前消费者广泛使用的打车业务方面，Alphabet及其旗下公司也有涉及，谷歌风投是打车平台Uber的早期投资者，Alphabet也投资了Uber的竞争对手Lyft，东南亚的打车平台GoJek也有Alphabet的投资。

而目前交通出行方面广泛使用的地图，谷歌也有涉足，这也是其在交通方面涉足最早的产品，目前在美国市场有超过55%智能手机用户使用谷歌地图，在全球范围内则有超过10亿月活跃用户在步行、驾车和公共交通方面依靠谷歌地图的指引。

谷歌近日已允许他们投资的打车平台Uber和Lyft，通过谷歌地图来宣传它们的价格，可以想象其在未来也会向采用按需服务的自行车、电动滑板车甚至是自动驾驶开放。

谷歌在2013年还以约10亿美元的价格，收购了另一款地图产品Waze，其与谷歌地图的不同之处在于其允许用户增加建筑物、车流等信息。

通过地图，谷歌掌握了海量的数据，这也给其在自动驾驶技术方面的研发带来了便利。

除了公司的投资，谷歌创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林个人在交通方面也有投资，拉里·佩奇投资了研究飞行汽车的KittyHawk公司，有报道表明谢尔盖·布林正在打造一艘高科技的飞艇。

目前Alphabet在交通方面最为外界所关注的，还是其旗下的自动驾驶部门Waymo，其在自动驾驶汽车方面已经取得了很大的进展，Waymo目前有600辆配备了自家自动驾驶技术的克莱斯勒帕西菲卡插电式混合动力迷你货车，这些车辆正在美国的公共道路上进行测试，今年1月份也向菲亚特克莱斯勒预订了数千辆帕西菲卡插电式混合动力迷你货车，上月初又追加预订了6.2万辆，用于扩充自动驾驶车队。

Waymo与菲亚特克莱斯勒目前也在探讨其他方面的合作，包括向菲亚特克莱斯勒授权自动驾驶技术，供其销售采用Waymo自动驾驶技术的汽车。

在自动驾驶方面经过多年的发展之后，Waymo目前在这一领域已处于领先位置，其已计划今年年底在亚利桑那州推出自动驾驶出租车服务。