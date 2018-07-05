媒体评论：李笑来“开撕” 币圈的浑水需要清一清

来源：法制晚报

本报评论员 璪平

昨天开始，网络被疑似“中国比特币首富”李笑来的一段音频刷屏。

“李笑来”点评了许多币圈大佬和项目，称某虚拟币交易所是“骗子交易所”，某虚拟币机构创始人“肯定是忽悠”。当然，他也没有放过那些希望发财的投资人，对其评价是“××太多了”。事后，媒体渠道证实这的确是李笑来的声音。

这段音频给虚拟币圈带来了不小的震荡，它似乎在从一个侧面证实着长久以来人们对虚拟货币的猜测：虚张声势、没有依托、圈钱、“割韭菜”、套现跑路。有人甚至拿虚拟货币和传销对照，认为其中有很多相似点。而一些虚拟货币，也获得了“空气币”的绰号，以示其荒诞和虚无。

9年前比特币的概念提出，这一基于计算产生的虚拟货币，迅速引起了炒家的注意，当然也带来了比特币的极富话题性的沉浮。紧接着，就是许许多多类似的虚拟货币的出现，甚至出现了大量专门买卖虚拟货币的交易所，而它们给金融界带来了大量的不稳定因素。许许多多的炒家对虚拟货币的原理不甚了然，更难以分辨良莠，只知道它能升值、能赚钱。加上一些投资机构的“加持”，虚拟货币很是红火了一阵。

李笑来本人，被看做是比特币的拥有者与“受益者”，这次他的“开撕”，貌似只是针对一些品质很差、风险很大的虚拟货币，实则也反映了虚拟货币市场混乱不堪的一面。币圈水浑，真的到了圈内人也看不下去的地步。一些交易所拿到钱后不搞研发而去高消费，有的办交易所就像开博客，交易所数量太多“韭菜”不够割，这些都暗含着巨大的不可遏制的风险。

实际上，虚拟货币圈的混乱，早就引起了包括中国在内的许多国家的重视。去年9月，央行、银监会等7部门就发文，对其代币发行做出“非法集资、金融诈骗”的定性，并取缔了一批交易机构。然而，虚拟货币又以另外一种更加“曲线”的方式进行，主要交易转移到境外平台。央行等部门从今年1月起多次提示风险，3月又召开电视电话会议，表示今年要加强内部管理和外部监管，“开展对各类虚拟货币的整顿清理”。

重压之下，虚拟货币的价值一路走低，几近崩溃。然而，这并没有阻挡某些炒家的“热情”和他们的煽动，虚拟货币仍然是许多人梦想暴富的途径。

至少在当今的社会里，货币依然还是一个严肃的存在。无论是政府还是金融机构，都不可能接受币圈的泛滥与忽悠，坐视千万人财富的“空气化”，听凭某些人通过这种方式将财富据为己有。对于币圈人士引起社会关注的自揭黑幕，管理部门应该立即抓住线索，进行认真的核查，看看到底是否存在着忽悠、诈骗的事实，如果触及法律底线，则应该毫不含糊地由司法机关进行处理。既然已经下决心要清理整顿，那么就要动真格的，就要抓典型案例，让投机者住手，让犯罪者付出代价。

其实，加强监管、整顿清理也是一种宣传，是告诉公众一些金融常识。那就是，一种货币的价值，是体现在实打实的经济基础之上的。没有稳定的基础，只靠炒作造成的价格飙升，最终肯定是大多数人背锅。这是规律，不可能凭着谁的一张嘴就有所改变。