美团点评吹响上市号角 输出创新模式释放商业价值

来源：通信信息报

香港联交所近日公布了美团点评的招股书。成立8年的美团终于要上市了。美团的成功，已经让海内外的外卖商家对中国的创新模式刮目相看。如今，美团外卖在改造了传统餐饮行业的结构。正如美联社所说“中国创新公司正在把活力带到美利坚，美国多个企业正在享受这样的‘美遇’”。在蓬勃发展的外卖领域，以美团为代表的中国互联网企业，正在为全球同业者带来创新的灵感。

美团上市，开启全球外卖新纪元

美团点评近日正式向港交所递交IPO申请和招股书，高盛、摩根斯坦利等担任保荐人，华兴担任财务顾问。根据招股书数据显示，美团营业收入2015年至2017年分别实现40亿元、130亿元、339亿元，同比分别增长223.2%、161.2%，三年收入增长超过七倍。另外，2017年美团点评平台完成交易笔数为58亿，交易金额约为3570亿元。并为超过2800个市县的3.1亿交易用户以及440万活跃商家提供服务。

美团荣膺GMV、日订单量“双料冠军”。全球著名高科技互联网领域对冲基金Coatue研究报告显示，2016年全球外卖行业的总GMV约为780亿美元，中国最大的外卖O2O平台美团外卖以85.4亿美元的GMV位列全球第一；2017年度美团点评整体收入超过330亿元，GMV交易额突破3600亿元；而如今，美团外卖占据国内市场份额的62%，已稳居中国外卖市场首把交椅。

国外研究机构认为，中国外卖市场的线上化率高、增速迅猛，很大程度上得益于“外卖+配送”的“双轮驱动”模式。以这样的模式创新，美团接入了更多的商户资源，用户也丰富了菜品选择，外卖交付速度也大大提升。这样的成功模式也开始被美国的Doordash、Uber Eats等平台纷纷效仿，英国的Just Eat也在通过收购、投资物流公司的方式建立配送能力。

生活服务市场爆发，美团输出创新模式

美团点评的创新在哪里？举一个技术上的例子。外卖看起来很简单，没有什么技术含量。其实，几百万商家、几十万送餐骑手、数以亿计的用户背后，是美团点评上万名工程师和技术员日夜不息的研发，是强大的AI技术和系统运营能力。美团点评的外卖系统，最早是用简单的人工运营规则，然后是用离线机器人的方法，现在是用深度学习支持的自然语言处理执行文本分析、语义匹配及搜索引擎排名，以便在用户搜索时返回最相关的商家及服务。

除了技术创新外，美团最大的亮点是在国内市场稳固经营的同时，在海外也逐渐伸出了触角。美团战略与投资平台高级副总裁陈少晖表示，“美团积极探索全球化机会。通过与当地优秀团队合作，输出中国的先进经验，为新兴市场的互联网用户带来最好的本地服务体验。把美团‘帮大家吃得更好，生活更好’的使命扩大到全球范围”。

美团CEO王兴认为，中国已经进入数字经济的新阶段，智能化、网络化、数字化可以提升各个行业的效率。在这个新阶段中，将带来中国创新的新机会，也将创造出中国走向世界的新机会。

全生态服务才是未来竞争的关键

美团的商业模式优劣，从竞争对手切入能更好的理解，其对手包括，外卖领域的饿了么、“酒、旅”在线旅游领域的携程等、网约车领域的滴滴、共享单车领域的ofo。美团与对手最大的不同，在于其业务是综合性的，美团外卖、到店及酒旅、美团打车、摩拜等，涵盖本地生活的方方面面，而对手大都是单一的。

在中国互联网平台上，美团已经深耕长达8年历史，衍生了全面且多元的生活化服务。除了外卖和到店业务外（团购），还涵盖酒店、旅游、打车、票务、短租、美业、家政、生鲜等各个方面，这些领域的对标企业不乏千亿规模。

综合性的优势来源于协同性，也是服务的丰富度，个人一整套出门消费的流程里，从来回打车、到餐饮、到住宿、到娱乐都可以在美团解决，宅家里也有外卖解决吃饭问题。

覆盖高频、中频、低频的美团本地生活服务，也符合“超级APP”的趋势，可预期未来会有更多的长尾服务入驻美团。互联网行业有个网络效应，越好用的平台用户越多，用户越多的平台越好用。

不过，盈利的前景虽然还不错，但对于美团而言，现阶段远未到变现期，而是仍然处在投入期，因为生活服务是一个看不到天花板的大市场。