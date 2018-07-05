新浪科技> 互联网 > 正文

美团点评吹响上市号角 输出创新模式释放商业价值

美团点评吹响上市号角 输出创新模式释放商业价值
2018年07月05日 10:18 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：通信信息报

　　香港联交所近日公布了美团点评的招股书。成立8年的美团终于要上市了。美团的成功，已经让海内外的外卖商家对中国的创新模式刮目相看。如今，美团外卖在改造了传统餐饮行业的结构。正如美联社所说“中国创新公司正在把活力带到美利坚，美国多个企业正在享受这样的‘美遇’”。在蓬勃发展的外卖领域，以美团为代表的中国互联网企业，正在为全球同业者带来创新的灵感。

　　美团上市，开启全球外卖新纪元

　　美团点评近日正式向港交所递交IPO申请和招股书，高盛、摩根斯坦利等担任保荐人，华兴担任财务顾问。根据招股书数据显示，美团营业收入2015年至2017年分别实现40亿元、130亿元、339亿元，同比分别增长223.2%、161.2%，三年收入增长超过七倍。另外，2017年美团点评平台完成交易笔数为58亿，交易金额约为3570亿元。并为超过2800个市县的3.1亿交易用户以及440万活跃商家提供服务。

　　美团荣膺GMV、日订单量“双料冠军”。全球著名高科技互联网领域对冲基金Coatue研究报告显示，2016年全球外卖行业的总GMV约为780亿美元，中国最大的外卖O2O平台美团外卖以85.4亿美元的GMV位列全球第一；2017年度美团点评整体收入超过330亿元，GMV交易额突破3600亿元；而如今，美团外卖占据国内市场份额的62%，已稳居中国外卖市场首把交椅。

　　国外研究机构认为，中国外卖市场的线上化率高、增速迅猛，很大程度上得益于“外卖+配送”的“双轮驱动”模式。以这样的模式创新，美团接入了更多的商户资源，用户也丰富了菜品选择，外卖交付速度也大大提升。这样的成功模式也开始被美国的Doordash、Uber Eats等平台纷纷效仿，英国的Just Eat也在通过收购、投资物流公司的方式建立配送能力。

　　生活服务市场爆发，美团输出创新模式

　　美团点评的创新在哪里？举一个技术上的例子。外卖看起来很简单，没有什么技术含量。其实，几百万商家、几十万送餐骑手、数以亿计的用户背后，是美团点评上万名工程师和技术员日夜不息的研发，是强大的AI技术和系统运营能力。美团点评的外卖系统，最早是用简单的人工运营规则，然后是用离线机器人的方法，现在是用深度学习支持的自然语言处理执行文本分析、语义匹配及搜索引擎排名，以便在用户搜索时返回最相关的商家及服务。

　　除了技术创新外，美团最大的亮点是在国内市场稳固经营的同时，在海外也逐渐伸出了触角。美团战略与投资平台高级副总裁陈少晖表示，“美团积极探索全球化机会。通过与当地优秀团队合作，输出中国的先进经验，为新兴市场的互联网用户带来最好的本地服务体验。把美团‘帮大家吃得更好，生活更好’的使命扩大到全球范围”。

　　美团CEO王兴认为，中国已经进入数字经济的新阶段，智能化、网络化、数字化可以提升各个行业的效率。在这个新阶段中，将带来中国创新的新机会，也将创造出中国走向世界的新机会。

　　全生态服务才是未来竞争的关键

　　美团的商业模式优劣，从竞争对手切入能更好的理解，其对手包括，外卖领域的饿了么、“酒、旅”在线旅游领域的携程等、网约车领域的滴滴、共享单车领域的ofo。美团与对手最大的不同，在于其业务是综合性的，美团外卖、到店及酒旅、美团打车、摩拜等，涵盖本地生活的方方面面，而对手大都是单一的。

　　在中国互联网平台上，美团已经深耕长达8年历史，衍生了全面且多元的生活化服务。除了外卖和到店业务外（团购），还涵盖酒店、旅游、打车、票务、短租、美业、家政、生鲜等各个方面，这些领域的对标企业不乏千亿规模。

　　综合性的优势来源于协同性，也是服务的丰富度，个人一整套出门消费的流程里，从来回打车、到餐饮、到住宿、到娱乐都可以在美团解决，宅家里也有外卖解决吃饭问题。

　　覆盖高频、中频、低频的美团本地生活服务，也符合“超级APP”的趋势，可预期未来会有更多的长尾服务入驻美团。互联网行业有个网络效应，越好用的平台用户越多，用户越多的平台越好用。

　　不过，盈利的前景虽然还不错，但对于美团而言，现阶段远未到变现期，而是仍然处在投入期，因为生活服务是一个看不到天花板的大市场。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有