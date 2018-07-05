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传小米股票小米一手中签率为100%，人人有份

传小米股票小米一手中签率为100%，人人有份
2018年07月05日 10:09 经济观察网
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　　原标题：小米暗盘成交价跌5% 公开招股超额逾8倍

　　来源：经济观察网

　　记者 冯庆艳 实习记者 任航

　　小米招股于上周截止，整个上市过程可谓一波三折，在经历了估值争议、暂缓CDR、招股首日遇冷、抽飞等波澜之后，再出现场外大户暗盘成交价跌5%的状况。

　　香港首支同股不同权的新股小米（股票代码：1810.HK）将于下周一（9日）挂牌，市场消息称小米在场外大户暗盘成交价为16.15元，较招股价17元低5%，交易额达2.2亿港元（2800万美元）。一通、耀才与致富等券商提醒客户，若小米在周五（7月6日）的散户场外交易中破发，持货较高的融资认购客户若不愿补仓，下周一正式交易时可能被代为卖出。

　　市场消息称，小米一手中签率为100%，即人人有份，认购人数为11万人，其中超过2.5万人申请一手。小米上市公开招股超额倍数为8.5倍，冻结资金为230亿港元，与之前的超10倍认购相比有所下降，但仍高于最初的预期。

　　6月29日，小米估值争议落定，小米在港IPO发行价最终定在17港元/股，位于17-22港元招股价区间的下限，以此计算，小米上市估值为539亿美元。据小米招股书显示，小米集团全球发售股份数目约为21.8亿股，以每股定价17港元计算，小米融资额为370.6亿港元。小米将于周五（7月6日）正式公布分配结果，同日券商将设有散户暗盘交易。

　　在小米IPO波澜不断之时，又遭遇了侵权官司。

　　近日，北京知识产权法院受理了袁弓夷诉小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司（合称小米公司）侵犯3GPP标准必要专利一案。原告称，小米公司未经其授权许可，在国内生产销售的小米5X、小米Max2、小米Note3等12种小米系列手机使用了涉案专利技术，请求法院判令被告停止侵权并赔偿经济损失5000万元及相应合理支出。

　　一路争议不断的小米，也一路打破着记录。有消息称，小米上市后或将在10个交易日后被纳入恒生综合指数，创下港股史上最快纳入恒生指数的纪录。小米7月9日正式挂牌上市后，他未来的走势也将继续成为关注的热点。

　　

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