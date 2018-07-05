人工智能算法发现科技巨头普遍违反欧盟隐私新规

新浪科技讯 北京时间7月5日上午消息，根据人工智能软件对全球最大的一批科技公司的政策进行的分析，这些巨头可能违反了欧盟最新的数据隐私法规。

欧盟佛罗伦萨研究所的研究员与欧盟消费者保护组织BEUC共同开发了这款软件，然后对14家科技公司的隐私政策进行分析，包括谷歌母公司Alphabet、亚马逊和Facebook。

他们发现有三分之一的公司条款“可能有问题”或者包含“不充分的信息”。另有11%的政策条款使用了不明确的语言。

研究人员并未公开披露哪些公司的政策可能违反了哪些法规，仅仅披露了整体数据。

5月25日正式生效的欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）要求企业需要明确而全面地解释他们会收集哪些数据，如何使用这些数据，以及会将数据共享给哪些人。在很多情况下，企业必须明确获得用户同意才能保存和处理他们的数据，违规企业可能面临最高相当于其全球营收4%的罚款。

这套名为Claudette的人工智能软件发现的问题包括：有的政策没有披露企业可能的数据共享对象，有的政策声称用户只要使用他们的网站就等于认同他们的计划，还有的则使用模糊而具有迷惑性的语言。

BEUC总干事莫妮卡·高严斯（Monique Goyens）表示，这项研究“很令人担忧”，她还呼吁欧盟监管者对研究人员发现的潜在违规问题展开调查。“很多隐私政策可能都没有达到法律标准。”她说。

这项软件使用自然语言处理技术对企业的政策和欧盟提供的政策模型进行对比，并得出上述结论。

谷歌发言人表示，该公司更新了新的隐私政策并使用清晰直白的语言。亚马逊则表示，该公司的政策遵守GDPR的规定。Facebook尚未作出回应。(鼎宏)