新浪科技> 互联网 > 正文

直击|摩拜宣布开启全国免押金 推出助力车产品

直击|摩拜宣布开启全国免押金 推出助力车产品
2018年07月05日 10:25 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
摩拜单车宣布在全国范围内实现无门槛免押金摩拜单车宣布在全国范围内实现无门槛免押金

　　新浪科技讯 7月5日上午消息，摩拜单车今日宣布在全国范围内实现无门槛免押金，并首次对外展示了摩拜助力车产品。

　　摩拜副总裁李彧岑表示，摩拜平台上每个月都有200万左右的用户频繁退押金之后再交押金。因此此前在百城实现了无门槛免押，覆盖了1.05亿用户，免押后也新增了1500万用户。

　　而今日，摩拜宣布将开启全国无门槛免押金，覆盖超过2亿用户。摩拜方面还号召同行也实行免押金以解决押金问题。

　　摩拜还正式发布了摩拜助力车产品。该款助力车致力于解决用户3-5公里的出行问题。据介绍，摩拜助力车时速可达到20km，同时每辆摩拜助力车都智能联网，可以通过后台实时监控车辆的健康状况。

摩拜发布摩拜助力车摩拜发布摩拜助力车

　　摩拜创始人兼CEO胡玮炜通过视频表示：“摩拜助力车兼顾了出行效率和环境效益。中短途的出行刚需目前还远远未达到满足。在欧洲和日本，人们已经普遍使这种用电作为混合动力的单车。我们认真研究了国家对于电动助力单车的规范和规划，为摩拜助力车设计了全新的硬件和软件。希望它成为大交通时代，一个高效优质的选择。”

　　此次发布会还摩拜宣布升级共享单车全生命周期环保行动，在设计、生产、运营、报废等全环节贯彻3R原则（Reduce, Reuse, Recycle)，废旧单车100%回收再用，实现摩拜单车全生命周期的节能环保。摩拜方面介绍称，自2015年摩拜单车成立至今，摩拜单车与生产厂家合作，已有30万条轮胎回收利用。

　　此外，摩拜还与美团共同宣布，7月5日起，摩拜单车扫码入口登陆美团App首页，与美团提供的 “美食”、“外卖”等服务同级。这也是今年4月美团收购摩拜后，双方在业务协同上的最新进展。(张俊)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有