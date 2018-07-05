直击|摩拜宣布开启全国免押金 推出助力车产品

摩拜单车宣布在全国范围内实现无门槛免押金

新浪科技讯 7月5日上午消息，摩拜单车今日宣布在全国范围内实现无门槛免押金，并首次对外展示了摩拜助力车产品。

摩拜副总裁李彧岑表示，摩拜平台上每个月都有200万左右的用户频繁退押金之后再交押金。因此此前在百城实现了无门槛免押，覆盖了1.05亿用户，免押后也新增了1500万用户。

而今日，摩拜宣布将开启全国无门槛免押金，覆盖超过2亿用户。摩拜方面还号召同行也实行免押金以解决押金问题。

摩拜还正式发布了摩拜助力车产品。该款助力车致力于解决用户3-5公里的出行问题。据介绍，摩拜助力车时速可达到20km，同时每辆摩拜助力车都智能联网，可以通过后台实时监控车辆的健康状况。

摩拜发布摩拜助力车

摩拜创始人兼CEO胡玮炜通过视频表示：“摩拜助力车兼顾了出行效率和环境效益。中短途的出行刚需目前还远远未达到满足。在欧洲和日本，人们已经普遍使这种用电作为混合动力的单车。我们认真研究了国家对于电动助力单车的规范和规划，为摩拜助力车设计了全新的硬件和软件。希望它成为大交通时代，一个高效优质的选择。”

此次发布会还摩拜宣布升级共享单车全生命周期环保行动，在设计、生产、运营、报废等全环节贯彻3R原则（Reduce, Reuse, Recycle)，废旧单车100%回收再用，实现摩拜单车全生命周期的节能环保。摩拜方面介绍称，自2015年摩拜单车成立至今，摩拜单车与生产厂家合作，已有30万条轮胎回收利用。

此外，摩拜还与美团共同宣布，7月5日起，摩拜单车扫码入口登陆美团App首页，与美团提供的 “美食”、“外卖”等服务同级。这也是今年4月美团收购摩拜后，双方在业务协同上的最新进展。(张俊)