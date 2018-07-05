郎咸平：没搞清楚比特币 有什么资格活埋李笑来

比特币K线图

来源：功夫财经

新闻背景

7月4日，一段疑似“中国比特币首富”李笑来内部讲话的录音在社交媒体上广泛传播。在这段长达50分钟的录音中，李笑来对以太坊、瑞波、小蚁等多个区块链项目和老猫、罗振宇、赵长鹏等多位区块链领域名人进行了吐槽和评价，全程脏话连篇，不断自曝，“只有投机才能成功”，“价值投资都是傻X，成功就是能忽悠傻X。”甚至直接说自己卖空气币，瞬间引起轩然大波。

低谷洗脑，

高峰收割；

熊市出书讲课圈粉，

牛市出山收割韭菜。

其实关于比特币真相，我早在n年前就跟大家揭露过了。比特币有“三宗罪”，你若没搞清楚就瞎投，有什么资格“活埋”李笑来？

第一宗罪：操纵价格

纵观其价格走势，比特币共发生了两轮暴涨，分别是2013年11月，以及2017年4月至今。根据美国媒体的调查和报道，这两轮暴涨都存在着人为操控，第一轮是两个机器人，第二轮据说有一个“持有几乎无数资金的交易员”。

第一轮暴涨：Willy和Markus刷单，价格一个月飙涨5倍

一个被称为“Willy”的机器人每5到10分钟就会买入5至10个比特币，这种行为一刻不停，至少持续了一个月的时间。另外一个名为Markus的机器人似乎始终在以随机价格买卖，但却不支付任何交易费。

Willy和Markus的交易有三个特点：

每进行一次交易，两个人就要更换一次交易地址，而且这两个“人”的用户信息同样非常怪异：Willy的国家代码显示的是“？？”，Markus的位置显示为“日本”。

买方每次购买比特币所给出的金额都非常相似；交易完成后，交易者又会迅速创建新的地址。

截至2013年11月，这两个机器人共计买入57万枚比特币，与比特币第一轮的暴涨周期相吻合。

第二轮暴涨：半年内飙涨260%，Spoofy一战成名

据外媒报道，业内有些人认为“有一位交易者用近乎无限的资金在操控着比特币市场”。他们给这位交易者起了个别名，叫Spoofy（英文意思为“晃骗”）。

晃骗者会在市场的众多买单中，挂出一个比这些价格都要低的买单；或者在众多卖单中，挂出一个比这些价格都要高的卖单。

当价格下跌或者上涨到触发交易时，发起人就立即撤除交易单。

这样一来，尽管什么也没买到，但发起人的行为会让其他投资者认为市场上存在着一个天量的买家或者卖家，可能会影响交易决策。

当投资者们看到市场上有一个出售2000枚比特币的巨额卖单时，他们很有可能会争相出售从而引发市场崩盘。反之亦然。

在市场呼风唤雨，晃骗者到底是谁？

有国外媒体认为，晃骗者很有可能不是个人，而是一个组织，一个团伙。

想要撬动市场，晃骗者需要多少资金？

据估计，晃骗者手中日常运作的现金量至少有6000万美元。此外，至少还拥有2.4万枚比特币。

现实的证券市场里，如果你敢这么干，早把你抓起来判刑了，但是在比特币这个混乱的市场，这种事情就堂而皇之的每天这么上演。

第二宗罪：沦为传销

比特币这个市场非常奇葩，在中国有一股庞大的利益集团。资料显示，目前全球有数十家活跃的比特币交易平台，而中国的交易量超过了全球总交易量的80%，在大部分时段超过90%。

这个利益集团有三伙人构成，第一伙人是靠制造专用计算机，也叫矿机来赚钱。第二伙人是买入矿机然后到处找便宜电力的人（一部分在西南靠小水电，另一部分在西北靠过剩的煤电）。第三伙人是在一线城市，开交易所的，他们是最重要的角色，任务就是把比特币卖给普通人，靠维持市场价格的假象来给前面这两伙人洗钱变现。

他们非常清楚，唯一变现的办法就是用互联网来兜售。这部分人天天不要脸到处鼓吹比特币能保值能赚钱，而谁只要敢说比特币的不好，他们就发动庞大的网络水军，天天骂你，攻击你，人肉你。很不幸，我是唯一一个有勇气讲真话的著名经济学家。

这个利益集团非常大，毕竟人家一年就花50亿度也就是20亿元的电费，吹出来了900亿美元的泡沫。

那么为什么比特币在中国沦为传销诈骗？

最重要的原因是，人家利用的是富余的计算能力；当然，国外也有聪明人，就是明白中国比特币庄家需要的是持续上涨，所以定期来操纵几把，低买高卖，再让中国人接盘。只有中国的宣传环境比较宽松，没把这些胡说八道的人抓起来判刑。这些人系统地剽窃了货币经济学，把比特币总量有限说成了比特币保值的原因。

第三宗罪：区块链没有解决问题

目前鼓吹区块链应用前景不可限量的大多数是利益驱使。真实情况是你在中文媒体里看不到的。我援引一段国外比较客观的几个媒体报道：

有个外国专家凯斯廷奇康姆的结论更是简单直接：十年过去了，还没人真正地为区块链找到突破性运用。

区块链最初的用途是为像比特币这样的加密货币提供技术支撑。很多人都在宣称，Visa和MasterCard已经成为即将灭绝的恐龙，银行转账也要被淘汰了，因为现在可以不需要抽取佣金的中间人——即没有成本的即时交易方式。银行业的革命只是一个开始......

没过多久，这个梦想就破灭了。首先，不需要中间人的无成本的即时交易方式早就有了：现金。比特币替代的只是美元而已，但Visa和MasterCard实际上是在以美元为基础的银行交易之上，提供一系列增值服务，包括我们的支付宝和微信支付，比如让银行能够追踪欺诈纠纷，以及核实买家和卖家的身份。事实证明，对于使用支付产品的人来说，新支付系统的关键特征（想想PayPal或者国内的支付宝的早期阶段）是一种信心，即如果商品不像描述的那样，你能把钱拿回来。对于接受付款的人来说，主要的特点是他们的客户拥有它，并且愿意使用它。没有人真的想用比特币支付，这就是比特币还没有流行起来的原因。

另外，比特币实际上并不是一个好的支付系统——Visa每秒能处理六万笔交易，而比特币的历史记录则是每秒处理7笔交易。改进比特币效率的技术正在研究中，但这种新技术的起点大约仅为现有交易系统性能的0.01%。值得注意的是，即使是对于这7笔交易来说，比特币交易系统的能源消耗量已经达到了Visa的35倍。如果你把比特币的交易量提升到Visa的规模，那么就这一个东西的用电量将会用掉现在世界上每年所有的发电量，也就是将需要5000个核反应堆来提供所需的电。

有两个原因决定了，比特币或者任何基于区块链的数字代币并不是一种灵丹妙药：第一是政府比个人所拥有的优势，第二，正规银行比非政府组织所拥有的优势。

政府支持的银行体系，最大的特点就是银行破产了，你的钱也是安全的，50万元以内政府的储蓄保险给你提供了全额保险，更重要的是，如果你的钱存在银行里，有人去银行抢劫，银行不能免责，银行要无条件承兑你在银行里的存款。这个背后就是每个主权国家为自己的法定货币提供担保、可逆性、身份验证、审计标准，以及当事情出错时的调查系统。从设计上说，比特币没有这些东西。

曾经有大量案例，可以看到很多人的比特币账户因为他们的电子邮件而被黑客入侵、密码被盗，然后被洗劫一空。他被吓得不知所措，也没有什么办法，比特币你私有的钥匙丢了，你这钱就没有了，没有任何追索办法。这种情况很普遍——2014年，当时的比特币交易商Mt.Gox因为安全问题而损失了4亿美元的投资者资金。另一个比特币交易商Bitfinex也因客户资金流失而关闭。

想象一下，如果一个国家里不安全的银行比安全的银行多，这个国家将会怎样？肯定会出现大面积的挤兑，金融系统特别是银行系统的崩溃，甚至出现公众对这个政权的信心崩溃。那么，现在的比特币或者各种区块链代币就是中世纪时期的银行业，放长远来看，可能二十年后这里面谁谁谁特别牛逼啊，谁谁谁从里面捞了第一桶金，毕竟这里面这么多聪明人，群雄逐鹿，你方唱罢我登场，肯定有枭雄。但是，你一个老百姓，我非常不建议你参与这个可能99%都注定肉包子打狗有去无回的游戏。