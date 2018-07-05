李彦宏吐槽贾跃亭：造车跟PPT不同 我们吹的牛实现了

百度AI开发者大会昨召开，李彦宏不忘吐槽贾跃亭：

造车跟做PPT不一样，我们吹的牛已实现

昨天，百度AI开发者大会在北京国家会议中心召开，百度创始人兼总裁李彦宏宣布百度无人车已经量产。同时，百度发布了自主研发的云端全功能AI芯片“昆仑”及智能小程序。大会上，比亚迪有限公司董事长兼总裁王传福宣布，比亚迪成为百度Apollo（无人车平台）开放平台的第100名合作伙伴。

李彦宏吐槽贾跃亭：

我们吹的牛实现了

尽管贾跃亭人在美国，但仍被李彦宏调侃了一把。一身黑衬衫、灰白牛仔裤的李彦宏，开场就说：“造车跟做PPT不太一样，造车经常有延迟交付的，但PPT不会。现在我很高兴地告诉大家，我们吹的牛实现了。”百度和金龙客车合作的第100辆自动驾驶巴士“阿波龙”正式量产下线。

阿波龙的商业化落地同步展开。已经完成总装的阿波龙，即将发往北京、雄安新区、深圳、福建平潭、武汉、日本东京等地开展商业化运营。

大会现场，李彦宏和金龙客车董事长谢思瑜进行视频连线。谢思瑜表示，内部设计非常有科技感的阿波龙，没有方向盘，也没有驾驶位，没有油门和刹车踏板，同时，乘坐也很舒服。在日本，百度将与软银合作，阿波龙被用于一些核电站内部的人员接驳，也会用于东京地区一些高龄化社区的穿梭接送。

李彦宏表示，2018年将是自动驾驶产品化元年。要说AI时代最大的颠覆，就是将汽车复杂的零部件逐渐简化（阿波龙已经没有方向盘、没有驾驶位），取而代之的是大量的代码。相比传统汽车，自动驾驶汽车就如同一个四轮机器人，未来它的新功能，都将由开发者来定义、实现。

昨天的百度AI开发者大会上，比亚迪董事长兼总裁王传福宣布成为百度阿波罗（Apollo）的第100个合作伙伴。“在汽车领域，封闭是常态；在互联网领域，开放共赢是准则，今天比亚迪也从封闭走向开放，将成为汽车硬件的标准供应商。手机能干的，汽车也能干，汽车是长了腿的智能手机。”王传福表示，接下来，汽车业也将会迎来智能汽车时代。今年9月，比亚迪将召开一个开放大会，开放300多个传感器数据，与开发者一起共享。

自主研发的AI芯片发布

百度操作系统有了升级版

昨天的开发者大会上，李彦宏还发布了百度自主研发的中国第一款云端全功能AI芯片“昆仑”。“中国一直没有自己研发的高端芯片，这是我们科技从业者心中永远的痛。”李彦宏说。

李彦宏表示，“昆仑”是目前为止业内设计算力最高的AI芯片。与市面上已发布的适用于垂直场景的芯片不同，“昆仑”除了用于常用的深度学习算法等云端需求，还能适配诸如自然语言处理、大规模语音识别、自动驾驶、大规模推荐等具体终端场景的计算需求。

百度智能小程序昨天也正式上线。百度智能小程序全面接入百度大脑3.0，开发者几行代码就可以调用。据介绍，智能小程序将于今年12月全面开源，未来智能小程序不仅可以运行于百度系App上，还将可以运营于哔哩哔哩、58同城等外部合作伙伴App上。比如，你如果不会说rap（说唱音乐），只要对着百度说一下“爱说唱小程序”，用户只需选择背景音乐，然后说出歌词，就可自动生成一段有模有样的rap歌曲。

百度还发布了百度操作系统DuerOS3.0。李彦宏表示，百度每年投入营收的15%进行AI研发，同时DuerOS3.0在国内率先打通了商业模式闭环生态，为其增添新技能的开发者，可以通过技能开发“淘金”变现。百度现场还启动了亿元开发者支持计划，前6个月，技能收入100%回馈开发者。

现场一位小开发者的故事，让人们真切感受到DuerOS平等赋能的魅力。这位叫袁翊闳的小开发者今年12岁，来自广东中山，现在就读初一。与同龄孩子不同，他从小就展现出了对于计算机编程的浓厚兴趣，在接触到DuerOS后，自学python语言的他，利用DuerOS设计了“看图猜成语”等有屏技能，获得了人生的第一笔收益。