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毁掉一个中国年轻人有多容易？刷抖音玩网游却不看书

毁掉一个中国年轻人有多容易？刷抖音玩网游却不看书
2018年07月05日 08:43 新浪科技综合
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　　作者 | 小椰子

　　来源 | 精读

　　01

　　不知道你有没有这样的感受？

　　走在街上，感觉自己的耳膜被短视频神曲轮番轰炸：从C哩C哩到123我爱你，从Despacito到确认过眼神；

　　排队等餐厅叫号，公交车站等公交，90%的人都在低头刷手机，嘴角不时地浮现出蜜汁微笑；

　　朋友圈和微博上，无数人发出这样的感慨：“抖音有毒，不知不觉我竟然刷了一整天。”

　　有数据统计，玩短视频85%的用户在24岁以下，基本上都是95后，甚至是00后。

　　越来越多的年轻人将时间花在刷短视频上，通过手机窥见别人的生活和人生。

　　然后放下手机，突然觉得周边的一切都索然无味。

　　《双城记》中，狄更斯说：“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。”

　　在这个时代里，摧毁一个中国年轻人，真的很容易。

　　02

　　前段时间回老家，正在读高二的表妹看到我的第一句话就是：

　　“姐姐，你有玩抖音吗？我们互相关注一下吧。”

　　我看着她的韩式空气刘海，棕色美瞳，略显成熟的大红色口红，还有故意折到膝盖以上的校服裙子，突然不知道该说什么。

　　关注了她的抖音之后，发现她以一天好几条的频率更新着短视频。

　　我不知道她每天花多久来化妆、练习手指舞和对口型。

　　我只知道如果她的日常生活都被短视频占据，能用来学习的时间和精力势必寥寥无几。

　　看过这样一项调查：

　　95后最向往的新兴职业中，主播、网红占据了54%。

　　然而，这些主播、网红们，向年轻人们传递的都是什么样的价值观呢？

　　有美女网红直播撕书，高调地宣称：她们不读书照样开跑车，大学生也得给她们打工；

　　有17岁的女生整容、泡夜店、炫富、私生活混乱，却凭借着一段摇头晃脑的短视频走红，获得千万点赞；

　　有00后网红互相攀比早恋早孕，直播晒肚子、晒孩子，还分享一些“相关经验”，抱着孩子就能顺带把钱赚了。

　　……

　　这些人的走红让年轻人看到一种成功的捷径，只要红了，就有钱了。

　　一些人生观、价值观还未成熟的未成年人，通过网红的世界仿佛看到了另一种活法：

　　既然那么简单就可以赚到快钱和关注，谁还愿意头悬梁、锥刺股地寒窗苦读呢？

　　既然拍一条短视频就可以抵上普通白领几个月的工资，谁还愿意勤勤恳恳地工作呢？

　　读书太苦了，工作太累了，不如整成网红脸，发几条短视频赚取关注和流量。

　　最好再傍上一位有钱的金主，从此就能享受纸醉金迷，过上最光鲜亮丽的生活。

　　……

　　不知道有多少人被这样的价值观荼毒，荒废了学业、堕落了青春。

　　细思极恐。

　　这个时代，毁掉一个中国年轻人，只需要一种脱轨的价值观就够了。

　　03

　　凌晨3点半，忘了关手机的我被一条微信提示声吵醒。

　　睡眼朦胧地点开一看，是朋友发来的“吃鸡”组队邀请。

　　明明是工作日，她居然玩游戏玩到了凌晨还不睡觉。

　　有人说：现代的中国年轻人，习惯于在微信运动里刷存在感，在网络小说中找爱情，在游戏里成就“王者荣耀”。

　　微博上的娱乐圈八卦新闻，让你沉浸在明星的绯闻琐事之中无法自拔；

　　短小的公众号、头条文章，控制在2000字左右，保证让你5分钟能读完；

　　抖音短视频15秒就给你一个刺激，你永远也不知道下一个15秒会刷到什么。

　　……

　　这些利用流量、算法机制推荐的软件，都在利用大数据慢慢掏空你的时间。

　　这些软件，为什么能如此让人上瘾？

　　因为你的每一次点击、每一次滑动，都会有实时的反馈。

　　这些及时的反馈刺激大脑多次产生多巴胺，并形成依赖，渴望下一个刺激到来，陷入死循环。

　　这些能提供短期快感的软件，就像不折不扣的精神鸦片。

　　你麻木地盯着手机屏幕，玩到忘情所以、看到眼睛发酸，却不知自己的深度思考能力正在逐渐被腐蚀。

　　到最后，除了大量的时间白白被浪费，你一无所得，留下的只会是满满的空虚。

　　你有没有这样的体验？

　　工作日常，明明想要专心完成一项任务，转眼却被手机推送的一条热点新闻吸引了注意力；

　　回到家中，自己戴着耳机刷抖音、看网剧，伴侣则全身心投入进游戏的世界里，两人虽同处一个屋檐下，一晚上却说不了两句话；

　　网络段子张口就来，抖音上的梗知道得比谁都多，网红的名字如数家珍，却忘了自己有多久没有好好看过一部经典电影、一本纸质书。

　　……

　　你慢慢变成了自己曾经最鄙视的那种人，离记忆里那个朝气蓬勃的少年越来越远。

　　你的生活变成了简单的两点一线，自己在虚假的满足感中丧失了任何向上的动力。

　　这个时代，毁掉一个中国年轻人，只需要一个能获得短期快感的App就够了。

　　04

　　这个快节奏的时代，那些选择慢下来的“异类”，反而让人觉得可爱。

　　就像歌手李健，在拍《我是歌手》的时候，被曝出一直用的是老旧的诺基亚键盘手机。

　　他说：

　　“没有智能手机，受干扰的机会就少了许多。”

　　他就像生活的旁观者，安静地听音乐、阅读、思考、观察这个世界。

　　他会强迫自己读一些比较难啃的经典书籍：

　　“童话读起来毫不费力，但人的一生不可能只是读童话，还是要强迫自己读一些看不懂、不好读的书。强迫自己读下来，一定会有收获。”

　　他心目中的理想生活是让自己置身于另一个空间，去旅行，带着书和一把小琴。

　　又像作家皮克·耶尔，逃离曼哈顿的摩天大楼，关掉电脑、抛开手机、逃离都市的喧嚣。

　　他喜欢上了独处和思考，让精神和身体得到彻底的放松，给自己一个留白的空间。

　　林语堂先生曾经说过：

　　“一个人只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。”

　　从他们身上，我看到的不是浮躁的价值观、空虚的短期快感，而是一种安静的力量。

　　多少人嘴里说着：“垃圾游戏，毁我青春。”“短视频有毒，浪费时间。”

　　然而，毁掉你的，不是短视频，不是游戏，而是不够自律的你自己。

　　当你从脱轨的价值观、虚拟的快感中抽离，重新审视自己，审视周围。

　　你会发现：真正能让你获得充实感和满足感的，是那些需要长期投入的事物。

　　你的精力分配，反映了你是什么层次的人。

　　如果你按照每个月的健身计划认真执行，你会收获更好的身材、更健康的身体；

　　如果你把刷微博、抖音、玩游戏的时间用来阅读，1年后你的谈吐、写作能力都会发生质的变化；

　　如果你能在下班后花点时间提升自己的专业技能，3年后也能让自己的税后收入翻上一倍。

　　……

　　柴静在《看见》里写道：“从不假思索的愚昧里挣脱，这才是活着。”

　　不要让自己变成一个被浮躁的价值观、短期的快感废掉的年轻人。

　　你现在每一天短暂的享乐，都在透支着未来。

　　共勉。

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