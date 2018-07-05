抖音再被封禁：国际版出海折戟 动了腾讯的“奶酪”

麻烦不断 抖音再被封禁

段倩倩 赵陈婷

暗流涌动。

7月3日，抖音小程序“抖音好友”被封禁，微信的理由为“小程序抖音好友由于涉嫌违反用户数据使用规范，已暂停服务”。

而同一日，抖音海外版TikTok在印尼遭到了封禁。张一鸣可能会感到头痛，这距他晒出抖音出海战绩不足两个月。

国际版出海折戟

全球化是抖音母公司字节跳动2018年的关键词。

今年3月，公司创始人兼CEO张一鸣在清华大学演讲时透露，希望在三年内，全球用户占比达到50%。

不太妙的消息是，承担着当下公司全球化最重要角色的抖音出海遇到了麻烦。

据外媒报道，7月3日，抖音在印尼的海外版TikTok因不合规视频被暂时封禁，目前，应用程序仍然可以下载，但视频无法观看。事件的由头是TikTok上最近上传了一则令人不适的视频：一个年轻人在跳舞，然后画面被切换到遗体上。

在最近的一个月，印尼通信与技术部就已开始监视抖音并收到了2853封投诉信件。在网站change.org上，关于请求印尼通信与技术部封锁抖音的请愿就得到了超过12.5万人的支持。不过，印尼通信与技术部称，如果TikTok能够尽快清理平台，禁令可能会被取消。

截至发稿，抖音并未就此事置评。

TikTok一度在印尼掀起了旋风。根据SimilarWeb的数据，2017年11月起，抖音一直稳居印尼视频播放和剪辑类应用中的前两名。印尼抖音最近一个月的日活用户达到280万，打开率也达到了68%。

事实上，抖音国际版今年的表现一直不错。此前张一鸣和马化腾隔空互怼就是因为张一鸣在朋友圈展示了抖音国际版（TikTok）战绩，庆祝TikTok获得了2018Q1AppStore免费下载量的第一名。

除了TikTok下载量在AppStore名列第一，4月19日抖音在发布会上公开宣布，目前包括TikTok和musical.ly在内的抖音全系海外产品月活跃用户已经过亿，且仍在持续高速增长。

但抖音和今日头条所面临的共同的问题是，一面是高歌猛进的用户数据，一面是内容审核的风险。

进入2018年之后，今日头条的产品陆续进入低俗内容整改期。

4月9日，今日头条与凤凰新闻、网易新闻、天天快报等被做下架处理，其中今日头条被暂停下载时间为三周。4月10日，今日头条旗下“内涵段子”应用程序及公众号因存在导向不正、格调低俗等突出问题被广电总局永久关停。

除了海外市场遭禁，抖音现在最大的烦恼是因其之前广告投放中出现“对英烈不敬内容”，广告业务被暂停，而至于何时重新上线则未知。

动了腾讯的“奶酪”

6月12日，抖音公布了其用户数据：国内日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。

这个数据足以让所有互联网平台紧张。

微博目前的月活用户是4亿，淘宝月活用户为4.3亿；腾讯的矩阵里，微信月活跃用户是10亿，QQ月活跃用户为8亿。

抖音用户和腾讯用户有何不同？

抖音用户之间没有关系链，平台通过算法向用户分发内容，是一个相对中心化的平台，流量集中在头部选手，用户之间并非社交关系。

关系链的缺失意味着可复制性。短视频真正火爆不过一两年，用户黏性还未牢固，平台对用户的争夺战还在继续。内容生产者如果能在平台A发布内容，也可以在平台B再来一套，用户随时会迁移。

腾讯可以做出与抖音高度相似的产品，也可以通过补贴的方式来吸引内容生产者，比如说微视。

但打造一个和微信类似的社交软件很容易，成为微信却很难。用户社交关系链已经稳固地沉淀在腾讯平台上。

而曾经喊出“创立今日头条不是为了成为腾讯员工”口号的张一鸣，目标显然不止于广告。一如腾讯紧张抖音对用户时长的侵占，抖音同样虎视眈眈腾讯的关系链。

小程序抖音好友是抖音对腾讯关系链的一次突围。用户授权登录后将抖音好友分享到群里，就会看到群里有几位好友在使用抖音，如果有好友同意使用小程序，双方可以在这款小程序内实现抖音号互粉——抖音碰到了腾讯底线。

腾讯方面回应对抖音好友的封禁称，“相关违规小程序若修正了相关违规内容或行为后，可重新发布服务；微信官方进行审核后，如已合规且不存在其他违规行为，即可恢复上线；如再有违规情况，将加重处罚至永久下线服务或封禁账号处理。”

抖音与腾讯之间的纷争已经持续了两个月，并且愈演愈烈。5月8日，张一鸣在朋友圈庆祝抖音出海战绩时，称“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐”；马化腾很快回复称之为“诽谤”。接着，抖音屡屡发文指责微信屏蔽抖音，双方开启了你来我往的公关战。

6月1日，腾讯称已于北京市海淀区人民法院正式起诉北京字节跳动科技有限公司（今日头条母公司）、北京微播视界科技有限公司，要求索赔人民币1元；次日今日头条称腾讯利用垄断地位进行不正当竞争，今日头条已经起诉腾讯，索赔9000万元人民币。

6月25日，腾讯和今日头条都宣称遭遇了“黑公关”并报案。双方虽未明指，但彼此的对立关系不言而明，今日头条表示悬赏500万求线索。

所有的口水战和官司仗都能回到商业利益上，头腾间的战斗仍在继续，只是鹿死谁手仍然难以判断。