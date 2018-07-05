人民日报：投票须先关注公众号？网络投票不能变了味

原标题：网络投票不能变了味（新媒观察）

人民日报 董丝雨

变了味的网络投票，亟待对症下药、加大整治。强化对规则制定的监管，加强对投票过程的监督，才能助推网络投票回归正轨、发挥应有功能

近日，浙江省教育厅发布通知，明确规定凡是涉及学生（幼儿）个人荣誉的各项评选活动，原则上不得采用面向社会的网络投票。6月初，江苏宿迁出台“文明20条”，其中倡议“朋友圈不拉票、不刷屏”。对这些新出台的规定，网友们纷纷叫好，并建议在全国推广。

萌娃评选，才艺比拼，商业排名……曾几何时，种类繁多的网络投票入侵微信，在群聊和朋友圈中疯狂刷屏。《中国青年报》社会调查中心调查显示，有45.6%的受访者曾参与朋友圈投票活动，44.7%的人表示绑架式朋友圈投票让人烦恼。

不可否认，网络投票与传统问卷调查相比，不仅能节省印刷费用和人工派发的费用，其系统自动计票的功能，也省去了后期计票的人工成本。在提高投票效率、扩大参与范围、助力公平公正等方面，网络投票起到了积极作用。

然而近年来，受利益驱使，网络投票逐渐变了味，背后充斥各种套路和陷阱。有的成了参评者人脉的赛场，有的沦为商家品牌营销的把戏，有的变身刷票机构牟利的工具，还有的成了不法分子盗取个人信息的黑手，甚至已经形成了一条黑色的产业链。

投票前需先关注某个微信公众号，已经成为商家以极低成本营销推广的新宠。参评者为了拿到心仪的名次，在朋友圈和群聊中大量转发投票链接，不知不觉成了商家的“活体广告牌”。

除了让商家赚足眼球，网络投票还给刷票机构提供了诈骗机会。据报道，一位白领妈妈为让孩子拿到某个萌娃评选的头名，先后花6000元找机构刷票，最后却发现上当受骗。还有的投票主办方以防止刷票为由，要求投票人在投票前提供真实姓名、手机号等个人信息，或者获取定位服务、访问通讯录等各种手机权限，最后将收集到的个人隐私信息打包贩卖给不法分子，为精准诈骗提供了“温床”。

变了味的网络投票，亟待对症下药、加大整治。强化对规则制定的监管，加强对投票过程的监督，才能助推网络投票回归正轨、发挥应有功能。

一方面，平台应守土有责，加大对投票链接的审核，畅通举报违法投票链接渠道，从源头把好关，堵住不良投票链接的泛滥；另一方面，监管部门要及时出台管理办法、有效填补制度漏洞，增加网络投票的违法成本，进一步加大惩治利用网络投票敛财的不法分子。