人民日报:斩断网络诈骗黑色产业链 精准识别精确打击

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斩断网络诈骗黑色产业链（关注网络诚信建设系列报道①）

钱一彬 周小苑

200余名被告涉嫌发布虚假招聘信息实施诈骗，超过5500人受骗，诈骗金额近亿元……日前，有媒体报道近年来通过58同城、赶集网发布的虚假招聘诈骗案件达60起，甚至有单起案件涉及受害者2000余人，涉案金额达6270万元。

除了虚假招聘信息骗人钱财，网络骗局套路层出，令人真假难辨：个别电商卖家以“返利”“送券”等幌子诱骗买家付款；“李鬼”网站以假乱真，假扮对象涉及高校网站、支付平台甚至政府网站；代刷业务明码标价干扰网络秩序，甚至成为不法分子的敛财工具。专家指出，营造“知信、用信、守信”的良好氛围，网络骗局背后的黑色产业链亟待重拳整治。

有力协作 有效联动

平台审查严把关

“在家能上班，日赚400元。”今年4月，一名浙江网友小徐在某招聘信息平台被一条“待遇优厚”的网络兼职信息吸引。当小徐先后缴纳数千元入职押金和保证金后，工作人员却再无音讯。

“亲，你只用点这个链接并用支付宝支付，就可以获得20元优惠。”日前，平时酷爱网购的吴小姐，在淘宝平台看中了一条裙子。“卖家说可以赠送优惠券，只是需要在下单前通过支付宝账号转账支付。”一周过去，按照商家提示完成转账后的吴小姐却迟迟未收到商品，再次联系时却发现店铺下架、商家消失。

类似假商家、假招聘诈骗案例不在少数。不少网友表示，自己经历过虚假商家收钱不发货、招聘方突然消失等网络骗局。在猎网平台2017年接到的用户举报中，虚假兼职诈骗是举报数量最多的类型，所占比例达15.7%，虚假购物诈骗举报案例占14.3%。

“网络平台审查不严，是造成虚假商户盛行和虚假信息传播的重要原因。”中国政法大学刑事司法学院刑侦研究所讲师李小恺认为，网络平台作为网络服务提供者，理应承担相应的审查准入职责；还应重点针对商家和信息发布者进入门槛低、流动性强的特点，积极与政府部门以及其他平台有效联动，不给敛财骗局可乘之机。

破解虚假信息骗局，多方协力是关键。日前，浙江温州市公安局反诈中心与腾讯、阿里巴巴等互联网平台协作，组织10个小组分赴19个省份开展集群抓捕，成功抓捕“假招聘”涉案人员53人，涉案金额超100万元。

北京大学互联网发展研究中心主任田丽认为，互联网平台应建立多层审查机制，加强辨别审核，切实履行平台审查准入职责，尤其要对虚假信息、虚假商家保持警惕，保证网络信息真实性。

“既要平台自觉，更要依法规范。”李小恺指出，相比于民事责任界定，现有法律法规对网络平台刑事责任和行政责任的规定仍待进一步明晰，由此带来的不确定性、不可预期性以及较差的可执行性，一定程度上影响了相关整治措施的推进。

严把源头 严控全程

“火眼金睛”防风险

“明明是两所大学，为什么学校官网这么像，甚至连栏目设置都一样？”日前，有网友发现河北经贸大学被“克隆”了。打开“克隆网站”，学校简介煞有介事：“于1992年下半年开始筹建，1993年6月14日经湖北省人民政府批准”。然而经有关部门核实，所谓的“武汉经贸大学”既非正规高校，其网页域名也来自境外服务器。

今年4月，安徽灵璧县公安局破获一起涉及3个犯罪窝点、犯罪嫌疑人达24名的网络诈骗案件。一条涉及制作山寨钓鱼网站、诱骗网络游戏玩家点击、骗取账号密码、窃取交易游戏装备的黑色产业链条被斩断，涉案金额近200万元。

专家指出，山寨网站以假乱真，用户稍有不慎便会“入坑”，导致个人隐私信息泄露甚至被不法分子骗取钱财。国家互联网金融安全技术专家委员会的监测数据显示，截至今年6月底，互联网金融仿冒网页已超过4.7万个，受害用户达11万人次。

日前，山东烟台芝罘区检察院依法批捕10名虚假彩票网站诈骗团伙犯罪嫌疑人。该团伙自2017年以来，利用微信、QQ等网络工具发布虚假广告诱骗彩民前往“体彩网”“彩乐网”等虚假彩票网站投注，并采取反复更换网站地址方式躲避用户举报以反复作案，涉案金额超400万元。

“斩断虚假钓鱼网站背后的黑色产业链，需要监管部门严控全过程、覆盖全环节，既要通过网站实名备案制严把传播源头，也要通过动态监测机制和追踪技术，及时发现可疑的网络欺诈链接。”中国社会科学院新闻与传播研究所新闻学研究室主任黄楚新建议，互联网平台应成为破解网络欺诈骗局的重要参与主体，为监管部门整治山寨网站和钓鱼网站提供数据分析参考和地址追踪支持。

山寨伪装真假难辨，网民更需提高警惕。“虚假钓鱼网站通常伪装成银行、电商等涉及在线支付操作的网站，意在窃取用户银行账号、密码等信息。”南京大学社会学系教授陈云松分析，网民在登录此类网站时应提高安全风险意识，“比如尽量使用主流浏览器并开启钓鱼网站拦截功能，对资质和安全性存疑的网站，也可通过权威数据库先查询确认。”

精准识别 精确打击

技术之盾显身手

280元购买10万僵尸粉丝，45元购买1万普通粉丝，80元购买1万仿真粉丝……有网友在微博平台收到了这样一份“粉丝业务价格表”，粉丝、点赞、评论等业务一一注明、明码标价，甚至还有所谓的“高质量转发评论”“真人针对微博内容评论”等名目繁多的代刷业务。

记者与一位声称提供“刷粉”业务的工作人员取得联系，对方介绍称：“除了有专人每天负责申请新账号，还有代刷机器人和软件，效率很高。”数据显示，目前代刷主战场已逐渐由网页平台向移动代刷软件转移，仅2017年一年新增的代刷软件数就超过15万个，是2015年总量的35.6倍。

目前，一些主要平台采取技术监测、用户投诉等手段，鉴别非正常手段获取的粉丝。据统计，微博平台自2017年6月至2018年5月，已累计处罚违规账号超过68000个；抖音平台则采取限制流量、封禁账号等处罚手段打击代刷行为，并针对粉丝异常账号进行定期评估和回溯清理。

“社交平台的刷粉刷赞行为盛行，往往令所谓的热门话题掩盖网民真正关心的民生、经济和社会事件，导致本应成为理性讨论平台的网络公共空间充斥明星八卦和奇闻异事，挤压互联网优质内容的生存空间。”陈云松分析。

专家指出，除了影响互联网内容生态，“代刷”也被一些不法分子利用，成为其敛财诈骗的“新套路”。

“刷单兼职广告上写着只要在淘宝上完成刷单，就能得5%—10%的佣金，赚钱非常轻松。”今年1月，家住安徽淮北的代先生按照所谓的“刷单”要求购买了一件价值120元的商品，交易成功后，对方即刻返还125元。初尝甜头的代先生继续刷单后，商品价格越来越高，“卡单”“任务未完成”等理由却越来越多。当被“中介”拉黑时，代先生已投入近2万元。

“代刷产业链如果长期存在，将扰乱市场和内容竞争秩序，导致劣币驱逐良币。”黄楚新认为，取缔代刷产业链，不仅需要监管部门从严监管、从严整治，也需要互联网平台升级技术手段，实现精准识别和精准打击。“与此同时，普通网民应积极投诉举报，切不可因贪图蝇头小利参与刷单而助长不正之风甚至遭受损失。”