又一P2P牛板金突现兑付危机 虚构标的投资房地产

本报记者 包慧 杭州报道

导读

一位杭州的网贷平台高管表示，近年来流动性收紧，资金流量出现大幅下滑，这种情况下牛板金等“类活期”平台最受冲击。

7月3日晚间，杭州的P2P平台牛板金发布公告称有9852万元的借款项目出现逾期。

7月4日上午，牛板金在其所在地杭州的办公大楼内，举办了投资人见面沟通会，牛板金创始人兼CEO王旭航为现场投资人提供的拟兑付方案为：7月3日当天的投资，7月4日原路返还投资人，余额可提现。除此之外，当前所有投资人的投资，不区分产品类型和期限，统一按投资金额（截至7月3日的本息）的比例分批兑付。

牛板金称，7月6日前向投资人兑付第一笔款项共计1000万，此后每周兑付不低于1000万，将持续兑付2年。此外，其他资产的处置，每处置完一笔，即兑付一笔，同时设立债权人委员会全程参与。

牛板金并非个案。今年以来，P2P平台爆雷日趋频繁。据网贷之家不完全统计，2018年1-6月停业及问题平台共有323家，同比减少了46家，相比2016年同期（899家）大幅减少576家。2018年6月问题平台数达63家，这是近一年单月问题平台爆发的最高峰。

就此事记者联系了浙江省和杭州市金融办，相关人士称因备案延迟，国家并未正式明确网贷平台的监管部门。

爆雷频繁投资人大量赎回

资产端的恶化导致平台产生兑付问题，进一步导致挤兑危机。

王旭航在公开信中表示，政策瞬息万变，行业态势几不可控。他认为近期很多平台集中出现逾期或兑付困难，是源于宏观经济去杠杆的背景下流动性收紧，加上备案无限期延期，行业恶性事件不断发生，导致投资人恐慌情绪蔓延，行业整体急速恶化。

这一说法当然只是一家之言。不过，投资者对于P2P的信任危机的确是渐行渐近。

王旭航举例称，以前正常情况下牛板金工作日的日均赎回量在8000万左右，周赎回量在四五亿左右。自从一系列爆雷事件尤其是唐小僧事件后，牛板金的日均赎回提升到1.6亿左右，一度日赎回峰值达2.2亿，周赎回量则是正常时期的2-3倍。

“大家想象这对于平台的冲击，对于行业的冲击。”王旭航认为，牛板金的危机是经济、政策、市场、经营等各类风险交织而成的突发性危机。

牛板金是浙江佐助金融信息服务有限公司旗下的平台，于2015年11月上线运营，于2016年12月13日上线北京银行存管系统。截至记者发稿，牛板金累计交易规模约390亿元，累计用户规模约82万人。

牛板金旗下的主打产品为“牛钱袋”，门槛低（100元起投），预期年化收益率7%-11%，期间可申请T+3（工作日）赎回，资金投向小微信贷资产，标的期限均为一年以内。

牛板金方面表示，拟对项目逾期处置方式如下：平台拟至少聘请一家知名律师事务所作为此次追索债务的专项法律顾问，协助牛板金追查借款人名下的财产线索，并准备向财产所在地提起诉前财产保全及诉讼的相关文件。目前已经暂停充值、赎回业务及所有产品的投资与兑付。

一位投资人对21世纪经济报道记者表示，事实上牛板金的风险早有苗头，6月8日至6月11日，牛板金就以北京银行存管系统升级为由暂停了充值、提现和投资的功能。

一位银行人士表示，一般除非是更换存管银行需要进行数据迁移，否则系统升级不需要完全停止所有功能。

类活期平台的流动性之殇

21世纪经济报道记者采访获悉，在爆雷之前几个月佐助金服已有多位中层离职，公司很多在职和离职的员工有大额投资在牛板金。

一位已离职的总监级别员工称，他加入佐助金时，公司存量待收已有30亿之多，但包括他在内的大部分员工都不道资产的底层是什么。按照此前公司的规划，计划于2019年冲击港股上市。

一位杭州的网贷平台高管对21世纪经济报道记者表示，近年来流动性收紧，资金流量出现断崖式下滑，这种情况下牛板金等“类活期”平台最受冲击。“我认为，问题还是出现在资金端，类活期平台都会有类似的资金池问题，流动性压垮了他们。”

据王旭航对投资人介绍，6月底由于其他P2P平台发生兑付问题，牛板金也出现挤兑，平台流动性出现问题，细查才发现，“牛板金”平台的老股东及前董事孙启良等四人联手虚构标的项目，通过“牛钱袋”产品卷走了投资人资金用于房地产开发。目前资金都无法收回，只能通过法律途径起诉借方单位，通过财产保全方法控制对方资产。

21世纪经济报道记查询到，孙启良还为佐力（上海）供应链管理有限公司的执行董事，还是浙江佐助金融信息服务有限公司的董事，旗下在浙江、上海等地有多家公司。

王旭航说，四个实际借款人在上海等地有多处房地产项目，预估足够抵偿目前的逾期款项。公司将进行资产清算，用两年时间，按比例偿还投资人本金和利息，还款计划是每周还不低于一千万，按照投资人投资比例直接返还投资账户，可提现。

对此，投资人也有质疑，6月底管理层就发现问题，在6月30日举办的投资人见面会上牛板金还宣布要增资6亿，有忽悠投资人的嫌疑。

21世纪经济报道查询工商信息显示，浙江佐助金融信息服务有限公司的大股东为佐助控股，持股85%，其次为深圳春晓天泽投资合伙企业（有限合伙），持股15%。

2017年9月，牛板金宣布获得春晓天泽的2亿元A轮融资，在2017年8月和9月，佐助金融的投资人进行了两次调整。在9月工商变更之后，公司创始人王旭航持股仅5%，北京融数金服信息服务有限公司持股95%。