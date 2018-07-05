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币圈怎么割韭菜？“比特币首富”李笑来说出种种套路

币圈怎么割韭菜？“比特币首富”李笑来说出种种套路
2018年07月05日 04:25 21世纪经济报道
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　　原标题：“比特币首富”李笑来 自曝站台空气币 揭底币圈割韭菜套路

　　本报记者 王晓 北京报道

　　币圈刮起了一阵舆情龙卷风。

　　7月4日一早，一段疑似李笑来半年前的内部分享录音在网络上刷屏。在录音中，被指是李笑来的人士频爆粗口，更重要的是，录音中“李笑来”点评了多位币圈大佬及其项目，比如直言目前最大的虚拟币交易所币安是骗子交易所，锐波创始人孙宇晨肯定是忽悠。

　　李笑来何许人也？在虚拟币投资领域，李笑来具有极强的号召力。早年是新东方讲师，2013年后多以投资人身份出现，自称持有超十万枚比特币，且均价低于1美元，随着比特币价格飙涨李笑来的身家被认为突破数亿美元。由此，“中国比特币首富”的称号不胫而走。他在得到App上的付费专栏《通往财富自由之路》有20多万人订阅。

　　一位与李笑来相识的人士在听过录音后对21世纪经济报道记者表示，确认是李笑来本人的声音。7月4日上午11时许，李笑来发布朋友圈疑似回应录音泄露事件。聊天截图中，名为吴子龙的聊天对象对李笑来说，“老师，时隔半年，无心之失，如何补救？”网络上有信息称此人与录音泄露事件有关。

　　李笑来则表示，“这人还在，我通讯列表上……我得多心大？另，我私下里说话的时候，脏话很多。我也喜欢研究各种语言中说脏话的方式……”

　　21世纪经济报道记者此前曾报道，大量虚拟币通过ICO登陆交易所，在一夜暴富诱惑下普通投资人加入然后被“割韭菜”。一些参与发币的90后将募集的资金并未投入技术研发而是购买豪车。交易所、区块链自媒体、币圈知名大佬站台等不一而足，构成光怪陆离的虚拟币炒作圈。

　　而李笑来口中“傻X太多了”的虚拟币投资人，他们是否成了李笑来等人通往财富自由之路上的垫脚石？是否还会继续怀揣暴富幻想等待潮水退去？

　　点评币圈大佬“忽悠”

　　在录音中，李笑来点评了大量币圈知名项目和人物，揭秘了其中的各种套路。

　　自称是“比特币和区块链的布道者”的“老猫”为何有号召力？李笑来称，2015年底，自己做了一个几百人的比特币生存指南收费群，交给“老猫”管理，在大势推动下他推荐的币都涨起来。“大家都发财了，不信他信谁？”

　　币安是目前最大的虚拟币交易所。李笑来直言币安是骗子交易所，币安崛起是因为国家一刀切时其他交易所都关了而币安不关，“技术好个屁，前两天刚丢币，是时势造英雄。”

　　节点资本创始人杜均，此前被行业自媒体揭发称其身兼承销商、媒体和做市商于一体的“超级庄家”。李笑来则指，杜均的核心服务是媒体服务，并且他与火币有关联，可以推荐上币，这就是其核心能力。

　　被称为90后波场少年的孙宇晨亦备受争议，围绕其“套现跑路”、“抄袭”、“空气币”的声音不绝。李笑来称，“他肯定是忽悠。”随着市值高达140亿，“谁看谁懵，懵到什么程度呢？明知道他是忽悠都不好意思骂他忽悠，怕别人骂自己傻X了。”

　　而在2018年春节期间，凭借区块链讨论大火的三点钟社群，“李笑来”对其中讨论“价值投资”的理念嗤之以鼻，“告诉他们实话，那小脆弱心灵早就废了”。

　　量子链创始人帅初亦是币圈大佬，在币圈大佬扑克牌中，其位居K字列。李笑来直言，自己是第一个给帅初卖空气币的人，卖了6个月。“这私下讲都不能出去说了。”“他真的是一个很牛的忽悠者。”

　　录音中涉及的部分币圈人士也发声回应。

　　孙宇晨在认证微博上称“听说我又躺着中枪了”。

　　币安联合创始人何一则在认证微博上表示“骗子看谁都是骗子……。”

　　“我实际上是网红”

　　在币圈的炒作中，区块链技术的共识价值被认为极为重要。

　　而李笑来称，共识不值钱，但是信的人多了就值钱了。“莱特币为什么会涨，到最后的解释很简单，就是傻X太多了。共识价值，傻X的共识也是共识。”

　　随着部分虚拟币的飙涨，网络上不乏出现投资虚拟币赚到钱的投资者研究“价值投资”，即从项目团队的技术背景、应用场景等分析其是否具有投资价值。而李笑来直言，如果你随波逐流地认为价值投资是对的，那你注定是个傻X平庸的人物。这个公开场合我是不能说的，但是道理很简单。

　　李笑来在该交流中称，一是要有IP，有流量，二是要有技术，两者都有后要去开交易所。并称3月份做了交易所toB服务，把开交易所变成开博客一样，“就起个名字，找个域名，点几下鼠标。”

　　他也以自身经历为例，分享如何打造IP。在比特币牛市之前，相较于其他人，李笑来并不是无名小卒。

　　“我实际上是一个网红。我有很大的读者群，在这个世界（虚拟币领域），谁像我一样有100万读者？所以一瞬间就有爆发。在熊市里我又干了另外一件事，我开始写专栏，熊市你又赚不了钱，你就攒人气。我开了微信公众账号。次年罗振宇帮我卖书，马上我又跟他合作开专栏。等大牛市来了的时候，我影响力变得比原来还大。这里的核心竞争力是人流。接下来是什么？你怎么去忽悠这件事，你不要把忽悠理解为贬义。”

　　21世纪经济报道记者从多位链圈及币圈人士处了解到，由于虚拟币交易所愈发强势，项目登陆交易所需要支付大笔“上币费”，交易所在其中稳赚。由此，许多资本、机构也试图开交易所，从“被割韭菜”向“割韭菜”的角色转变。以至于当前虚拟币交易所的数量甚至超过了虚拟币的种类。一位行业人士感叹，“镰刀太多，韭菜不够用了。” 在二级市场买入的投资者基本被“割韭菜”了，甚至出现一些虚拟币登陆交易所立即破发，赚钱效应不再。

　　近期，随着多国政府加强监管以及投资者信心不足，虚拟币市场行情大跳水。李笑来此次意外地揭开币圈内幕，是否会成为压垮骆驼的一根稻草？

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