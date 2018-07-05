上半年券商34亿元IPO承销费入袋 独角兽项目贡献大

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上半年券商34亿元IPO承销费入袋“独角兽”项目贡献大 收入同比下滑仍扎眼

上半年，券商揽入承销保荐费共计33.72亿元，同比下滑59%

■本报见习记者 王思文

A股IPO承销保荐业务一直是券商投行业务的重要部分。今年上半年，共有35家券商参与到IPO承销保荐项目当中，揽入承销保荐费共计33.72亿元，收入比去年同期的82.6亿元骤降59.2%。

在IPO承销收入下降、投行“马太效应”逐渐显著的背景下，“独角兽”IPO项目为券商投行业绩助力良多。据《证券日报》记者统计发现，工业富联、药明康德、宁德时代这3家独角兽的IPO承销保荐费用就已达5.23亿元，占今年上半年总承销收入的16%。

工业富联IPO助力

中金公司保荐收入夺冠

今年以来，首发上市保荐业务分化明显，龙头券商担任主承销商的比例增加，中小券商难分一杯羹。

一个月前，《证券日报》记者曾梳理统计过2015年以来的券商IPO承销保荐业务，彼时记者发现，7家券商在IPO承销项目上已连续三年“颗粒无收”，而排名前十的中信证券、广发证券、中金公司等券商揽入承销费共191.74亿元，占比达54.48%。其他66家券商则瓜分剩余45.52%的份额，券商保荐业务马太效应明显。

今年上半年已过，券商IPO承销收入排行榜也已出炉。据《证券日报》记者了解，2018年上半年，仅35家券商有IPO承销收入“入袋”，承销保荐费共计33.72亿元，比去年同期的82.6亿元骤降59.2%，未能助力券商投行业绩。

具体来看，据Wind资讯数据统计，截至6月30日，今年以来IPO共计为35家券商贡献约33.72亿元的承销收入，其中8家券商的承销保荐收入超过1亿元，而去年同期，首发项目承销收入超过1亿元的券商达23家。

从IPO承销数量来看，今年上半年中信证券和中信建投证券以承揽7个IPO项目并列第一位；紧随其后的是华泰联合证券，承揽6个IPO项目；中金公司承揽5个项目，暂列第三位。此外，国泰君安和广发证券也分别承揽了4个IPO项目。

而从承销收入排名来看，今年上半年，中金公司力压其他券商，以6.26亿元承销收入位居首位，其中约3.4亿元来自工业富联IPO项目。中金公司上半年承销收入已占市场份额18.58%，远远超过广发证券、国信证券等IPO保荐业务实力强劲的券商。而去年同期，中金公司的IPO承销收入仅为2.58亿元，市场份额仅为3.13%。不难看出，今年上半年中金公司的投行业绩成绩可嘉。

中信证券的承销收入暂列第二，揽入3.6亿元，占市场份额10.69%；与之相差不多的是华泰联合证券，实现承销收入3.5亿元，占市场份额10.39%。此外，主承销收入超过1亿元的还有中信建投证券、国泰君安、招商证券、广发证券、和国信证券，位列第4名至第8名。值得注意的是，目前排名前十的券商共计揽入IPO承销收入18.08亿元，占上半年总承销收入的54%，而承销收入低于5000万元的券商数量则达18家。

《证券日报》记者发现，今年以来，不仅中小券商在IPO承销项目上难分一碗羹，大型券商的IPO承销保荐收入也大幅减少。今年以来前十名券商的IPO承销收入不及去年前三名的总和。其中，广发证券去年共揽入承销收入7.59亿元，位列第一，而今年下滑6个名次，仅实现1.5亿元承销收入。去年位列第二的国信证券也降幅较大，去年上半年共揽入IPO承销收入5.38亿元，而今年以来的IPO承销收入仅为1.29亿元，暂列第八名。此外，去年上半年承销收入超过3亿元的海通证券、安信证券、国金证券等券商，今年上半年的收入均在1亿元以下，券商IPO承销业务整体下滑。

3家独角兽企业

贡献5.23亿元承销保荐收入

今年以来，“独角兽”企业IPO项目无疑成为大投行的“香饽饽”。

《证券日报》记者统计发现，工业富联、药明康德、宁德时代这3家独角兽的IPO承销保荐费用就已达5.23亿元，占今年上半年总承销费用的16%。

具体来看，中金公司以6.26亿元承销收入勇夺上半年IPO承销收入桂冠，与担任“独角兽”企业IPO承销商息息有关。彼时，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）上市备受资本市场瞩目，工业富联的发行费用中，承销及保荐费达33977.29万元。作为主承销商，中金公司创下了近3年来单笔承销保荐收入的最高纪录。不仅如此，此后工业富联发布公布称，已中签的333.31万股新股被弃购，弃购金额为4590万元，这部分金额将由主承销商中金公司包销。照此计算，中金公司在承销工业富联IPO项目上获得的收入将继续增加。

A股首只“独角兽”企业——药明康德在IPO项目上则选择了华泰联合证券和国泰君安。根据公告显示，药明康德上市的承销和保荐费用为9202.75万元。此外另一只“独角兽”企业——宁德时代IPO发行的联席主承销商为中信建投证券、高盛高华证券和兴业证券，承销及保荐收入也高达9103.77万元。

总体来看，在从严监管和吸收优质企业上市的背景下，排队上市企业数量或将放缓，这无疑是对券商投行业务的一次考验，而有着天然竞争优势的大投行也将无法避免这场激烈的业务争夺战。