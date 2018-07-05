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中资企业赴港IPO近七成破发 优信赴美上市也难逃魔咒

中资企业赴港IPO近七成破发 优信赴美上市也难逃魔咒
2018年07月05日 01:30 证券日报
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　　原标题：中资企业赴港IPO近七成破发优信赴美上市难逃破发魔咒

　　编者按：长期以来不温不火的港股市场，一度频频试私有化的美股市场，如今都成了“独角兽”蜂拥而去的香饽饽。在供远远大于需的局面下，“流血上市”已然成为常态。这种“踩踏式”上市背后，将会留下怎样的后遗症呢？

　　■本报记者 刘斯会 

　　从年初至今，大量公司登陆港股和美股市场。尤其是港股市场，IPO预备役的名单越来越长，小米、美团点评、同程艺龙、宝宝树、沪江教育、51信用卡等大量公司正在排队。

　　不过，拟上市公司中不乏长期亏损的，导致港股频繁出现首日破发的情况。有数据显示，2018年上半年19只中资股在港上市，其中有68%的公司跌破发行价。

　　近七成港股IPO破发

　　根据Wind数据，2018年上半年总计257起递交港股IPO申请案例，较2017年同期同比增长33.16%；其中，101家企业在港上市，同比增长46.38%；而新增中资股企业19家，占同期新增在港上市企业总数的18.81%，较2017年同期基本持平。

　　此外，2018年上半年在港上市中资股首发募集金额总计359.41亿港元，同比下降15.60%，首发市盈率（PE）中位数（剔除负值）为16.71，较上年同期基本持平。

　　根据Wind统计， 2018年上半年在港上市中资股首发募集金额总计370.21亿港元，同比下降13.07% 。按照中位数（剔除负值）计算的摊薄市盈率为16.51，较2017年上半年在港上市的中资股首发市盈率（摊薄）中位数17.31基本持平。

　　值得注意的是，截至6月30日，2018年上半年赴港上市的中资公司里，有13家公司上市首日就跌破发行价，占比高达68.42%。

　　除港股外，中资股赴美上市也遭遇了破发的尴尬，破发名单中包括优信集团、尚德机构、精锐教育等知名公司。

　　大批公司“流血”上市

　　破发的原因除市场因素外，财务报表上的亏损数字难逃其咎。

　　数据显示，2018年上半年在港成功IPO的企业中，有24家去年归母净利润为负。其中有3家中资公司去年归母净利润为负，占同期上市中资企业数的16.67%。

　　举例而言，5月4日，平安好医生在香港联交所主板挂牌交易，该公司2015年至2017年净利润分别-3.34亿元、-7.58亿元，-10.02亿元，公司首日发行价为54.80港元/股，最终以54.80港元/股平收，险守发行价。

　　6月29日，猎聘网登陆港交所，开盘价31.6港元/股，较33港元/股的发行价下跌4.2%，开盘即遭到破发。招股书显示，公司2015年到2017年分别实现净利润-2.31亿元、-1.39亿元、899.8万元。

　　登陆美股市场的公司来看，6月27日晚间，优信集团在美国纳斯达克上市，当天盘中破发。从财报情况来看，优信2016年、2017年净亏损分别实现净利润-27.48亿元、-13.58亿元。

　　前仆后继者云集

　　先行者的表现似乎并未阻挡后来者的热情。

　　大量企业还在排队冲刺港股或美股。近期，大数据服务商极光赴美IPO，从财务数据来看，极光2016年、2017年分别实现净利润-9029.1万元、6138.2万元。经调整后，2016年、2017年的净亏损分别为5870万元、8200万元。

　　51信用卡也申请港股上市，招股说明书显示，51信用卡在2015年、2016年、2017年的收入总额分别为0.9亿元、5.71亿元、22.68亿元，与之对应的经调整后净利润分别是-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元。

　　为什么面临破发窘境，却仍有大量公司前赴后继递交招股书？

　　对此，有分析称，是多个因素综合的结果：首先是资金流紧张，宏观层面正在去杆杠，降低负债率，前几年的投资大户进入收割期；第二，互联网人口红利优势不再，很多互联网公司的用户规模都已经处于短期高点，相应地估值也在高点；第三，资金总量一定的情况下，二级市场没有新鲜血液补充，破发也很正常。

优信IPO中资企业
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