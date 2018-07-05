沪江教育换道港股IPO 收不抵支或再现“流血上市”

原标题：沪江教育放弃A股换道港股IPO 收不抵支或再现“流血上市”

■本报记者 刘斯会

曾经表态称，要尽可能在A股上市的沪江教育，可能要“变心”了。

7月3日晚间，沪江教育正式向港交所提交招股说明书，准备登陆中国香港市场，其披露的招股说明书显示，2017年累计收益为5.55亿元，而亏损则有5.37亿元，对比这两个数据来看，真的是一年到头白忙活了。

公开资料显示，沪江教育IPO之前先后经过了九轮融资。有分析人士认为，按照3年到5年的退出时间计划表，投资人要想退出，也许只能“硬上了”。

沪江教育转投“港股”

回顾2015年前后，沪江教育创始人、CEO伏彩瑞曾多次被问到上市计划，他的回应均是：“沪江作为土生土长的上海公司，会尽可能选择A股市场。”

事实上，有关沪江教育的上市消息一直就未断过，按照伏彩瑞的说法，早在2012 年沪江就具备上市的条件，但后来却放弃了。沪江方面表示，相对于上市，选择抓住互联网浪潮更重要。

现在看来，一向淡定的伏彩瑞也坐不住了。招股说明书显示，2015年至2017年，沪江教育的全站交易净额分别约为3.04亿元、5.1亿元和9.71亿元；收益分别为1.85亿元、3.4亿元和5.55亿元；毛利为0.96亿、1.96亿和3.33亿元，毛利率为51.8%、57.8%、59.9%；年度净亏损为2.8亿元、4.22亿元、5.37亿元。

从年度收益与净利润的角度来看，2015年和2016年全年亏损金额超过年度收益，在2017年全年收益提升的情况下，亏损金额也进一步放大，说是“流血上市”也不为过了。

招股书还披露，在IPO之前，沪江已经先后进行了九轮融资。从业务模式来看，2017年9月份，沪江宣布未来将聚焦两大业务，分别是以沪江网校为主体的B2C业务和以CCtalk为主的平台业务。

对于此次IPO募集资金的用途，沪江表示，主要用于扩大沪江旗下B2C网校业务和CCtalk平台业务的规模、提升科研实力、营销推广以及产业链上的投资并购等。

教育股频现破发

一方面是积极准备上市，另一方面却是集中破发。

具体来看，今年3月23日，成立10余年的尚德机构以17.22亿美元的估值赴美上市。根据其招股书，2017年上半年，尚德机构净收入3.6亿元。

不过，市场似乎并不买账，尚德机构上市首日即遭遇破发，股价以13.10美元/股开盘，盘中涨幅一度超过20%。但受市场整体下跌的影响，至收盘时，尚德机构股价报收于11.10美元/股，当日跌幅为3.48%。

3月26日于港交所上市的中国新华教育，上市当日，冲高回落，收于发行价3.26港元/股，3月29日收盘价为3.08港元/股，也难逃破发魔咒。

3月28日，精锐教育在纽交所挂牌上市，定价11美元/股，上市当天收盘价为10.8美元/股，较发行价下跌1.82%。

今年上市的教育股还有21世纪教育集团、朴新教育等，5月29日， 21世纪教育集团在中国香港联交所上市，发行价1.13港元/股；6月15日，朴新教育在纽交所挂牌上市，发行价17美元/股。截至7月4日，上述两家公司的股价，都在发行价上方不远处徘徊。