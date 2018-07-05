港交所IPO新规提升吸引力 独角兽企业竞相赴港上市

原标题：港交所IPO新规提升吸引力“独角兽”企业竞相赴港上市

■本报记者 包兴安

港股市场正在迎来内地“独角兽”企业上市潮。近期，小米集团、同程艺龙、美团点评、猎聘网、找钢网等企业纷纷宣布赴港筹备上市事宜。机构预计2018年全年将有220家企业赴港上市。

万博兄弟资产管理公司总裁刘哲对《证券日报》记者表示，对于成熟行业的企业，如消费、化工、纺织等行业的公司，以及新兴行业的代工公司，如化学制药、电子信息领域等，更倾向于在A股上市，而新兴行业的企业，如直播公司、高科技公司、生物医药公司等，更倾向于在港股上市。

刘哲表示，究其原因，一方面，两个市场对于上市企业的要求和相关上市制度不同，部分企业的财务数据不符合在A股上市的条件，或者部分企业更倾向于港交所更为灵活的IPO制度；另一方面，两个市场的投资者结构有所区别，新兴企业，尤其是处于初创阶段和扩张初期的企业，市场给予的估值也有差异。

普华永道最新发布的报告显示，2018年上半年，共有108家企业在港上市，比去年同期增长50%，集资金额达到504亿港元，比去年同期下降8%。普华永道预计2018年全年将有220家企业赴港上市，全年集资总额预计将达到2000亿港元-2500亿港元，使香港有望再次成为全球最大的IPO市场。

安永日前发布的报告显示，在中国香港市场，恒生指数上半年创下历史新高，IPO宗数也再创历史同期新高，香港本土企业及创业板企业成为IPO主力。安永预计2018年全年香港IPO筹资额将达2000亿港元。安永认为，零售和消费品、TMT、金融、建筑、健康等行业将成为下半年香港IPO筹资的主力。

普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示，香港IPO市场处于一个独特的位置，能够提供全球投资者进入全球增长最快市场之一的机会。CDR以及香港新的上市条规，将为企业在选择香港和内地IPO平台筹集资金时提供更高的灵活性，其对两地的发展将产生积极的影响，并使两地的资本市场有互相补充的作用。