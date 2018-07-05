区块链电子存证法律效力首获杭州互联网法院确认

每经记者 叶晓丹 每经编辑 陈俊杰

▲杭州互联网法院首次对区块链电子存证法律效力予以确认 每经记者 叶晓丹 摄

近年来，知识产权类的纠纷不断增加，根据最高人民法院相关负责人此前介绍，2017年，全国法院审理的各类知识产权案件特别是著作权案件大幅增长，新收知识产权民事一审案件上升幅度达到47.24%。当中，涉著作权、商标和专利案件同比分别上升57.80%、39.58%、29.56%。

近日，由杭州互联网法院一审判决的一起信息网络传播权纠纷的民事案件引发了各方瞩目，最受关注的点在于，杭州互联网法院首次对区块链电子存证法律效力予以确认。区别于以往的公证取证，此次区块链电子存证作为一种新兴的取证方式获得确认，这被认为是我国司法领域首次确认区块链存证的法律效力。

不过，有区块链业内人士向《每日经济新闻》记者表示，法律效力获法院确认，这利于区块链电子存证的应用推广，但目前障碍在于认知意识和链外数据的真实性问题。

法律效力获法院确认

据了解，此次纠纷案源起于被告方深圳市道同科技发展有限公司（以下简称道同科技）在未获得授权的情况下，擅自转载使用原告方杭州华泰一媒文化传媒有限公司（以下简称华泰一媒）享有信息网络传播权的作品，侵犯了华泰一媒公司的合法权益。

根据启信宝信息显示，华泰一媒是华媒控股（000607，SZ）100%控股企业，而华媒控股的控股股东为杭州日报报业集团有限公司（以下简称杭报集团），此次涉案文章系杭报集团旗下《都市快报》2017年7月24日的一篇报道，都市快报社享有该稿件的著作权，并于2017年7月24日将该稿件的信息网络传播权独家授权于原告杭州华泰一媒公司。

原告华泰一媒方面表示，在诉讼阶段提交了一系列证据，通过第三方存证平台（保全网等），进行了侵权网页的自动抓取及侵权页面的源码识别，并将这两项内容和调用日志等的压缩包计算成哈希值，上传至Factom区块链和比特币区块链中。

杭州互联网法院的判决书称，“数秦公司作为独立于当事人的民事主体，其运营的保全网是符合法律规定的第三方存证平台，保全网通过可信度较高的谷歌开源程序进行固定侵权作品等电子数据，且该技术手段对目标网页进行抓取而形成网页截图、源码信息、调用日志能相互印证，可清晰反映数据的来源、生成及传递路径，应当认定由此生成的电子数据具有可靠性。同时，保全网采用符合相关标准的区块链技术对上述电子数据进行了存证固定，确保了电子数据的完整性。故上述电子数据可以作为本案认定侵权的依据。”

最终，杭州互联网法院一审判决被告方道同科技公司侵权，并赔偿原告华泰一媒经济损失4000元。

据了解，这是杭州互联网法院首次对采用区块链技术存证的电子数据的法律效力予以确认，并明确了区块链电子存证的审查判断方法。

知识产权维权道阻且长

7月3日，华泰一媒的相关负责人向《每日经济新闻》记者表示，一直以来，新闻界被侵权事情所困扰，根据现行的法律体系，维权的成本远远高于赔偿的费用。根据《著作权法》，按照1000字/300元计算稿费，最多赔偿3~5倍。也就是说一篇1000字的稿件赔偿的上限是1500元。而如果走诉讼程序，仅公证取证的费用就有1000多元，还有律师费等相关费用，维权的诉讼成本相对较高。

相比之下，上述负责人介绍，采用区块链技术，成本比传统的公证取证更节省，主要包括经济成本和时间人力成本。用区块链技术，成本只有10元左右，而且对于侵权页面的抓取在一秒钟之内就能完成。

杭州互联网法院官方公众号于6月28日刊发了《杭州互联网法院首次确立区块链电子存证的法律审查方式》一文，其中杭州互联网法院一位承办该案的法官在文中表示：“区块链作为一种去中心化的数据库，具有开放性、分布式、不可逆性等特点，其作为一种电子数据存储平台具有低成本、高效率、稳固性的优势，在实践审判中应以技术中立、技术说明、个案审查为原则，对该种电子证据存储方式的法律效力予以综合认定。”

据最高人民法院相关负责人此前介绍，知识产权案件呈现的另一个特点是，新类型案件不断涌现，案件审理难度不断增大。从各地法院报送的案例来看，因抄袭他人网络游戏、网络商业模式运用、体育赛事直播等新型产业发展而引发的著作权纠纷或者不正当竞争纠纷越来越多，提出很多亟待解决的问题。

除了上述未经允许转载的稿件侵权之外，随着自媒体的兴起，“洗稿”也成为被舆论诟病的伪原创。据《法治周末》此前报道，一些“伪原创”软件通过电商网站公开标价出售，花5元到50元就可以购得功能不同的“伪原创”软件。

对于自媒体“洗稿”的界定，微信团队的相关负责人在接受《科技日报》采访时曾表示，从法律角度来看，版权保护的是内容，而不保护思想或观点。也就是说，同一个观点，换种表达方式写出来，这很难从著作权法的角度判定其为侵权。该相关负责人认为，依靠现行法律难以解决“洗稿”问题，平台正投入大量人力研究典型案例，尝试从平台规则设计上约束伪原创。

“打算接下来进一步研究如何运用区块链的技术来做‘洗稿’方面的维权。”华泰一媒的上述负责人表示，此外，还包括图片和视频等通过区块链技术存证维权也是接下来的研究方向。他认为，知识产权维权，是未来2~3年的一大热点，也是一块蓝海市场。

发展障碍在链外数据真实性

对于此次杭州互联网法院首次对区块链电子存证法律效力予以确认，有律师在接受《证券日报》采访时表示，“杭州互联网法院的认定结果，不仅确定了区块链电子存证技术的司法地位，并且对其他法院在审判过程中在认可区块链存证的电子数据的证据效力也将起到参考作用”。

7月4日，杭州趣链科技有限公司（以下简称趣链科技）创始人、副总裁尹可挺在接受《每日经济新闻》记者采访时表示：“杭州互联网法院的认定结果，对我们后续做区块链电子存证业务会有比较大的推进作用，原来有一些客户比较大的顾虑在于用区块链电子存证，现有的司法机构是否能认可，有了这个判决之后，我觉得后续也会有一个借鉴意义。”

尹可挺还透露，目前区块链电子存证业务也是趣链科技的一块重要业务，主要用于一些金融机构和互联网金融机构电子合同的区块链合同存证，同时自2017年开始就有客户存在版权方面的区块链存证需求。尹可挺认为，区块链存证业务是区块链最基本的运用，也是近几年区块链中比较现实、能落地的产品，短期内预计会有比较快的增长。

不过，也有区块链行业人士向记者表示，通过区块链存证的方式，知识产权保护更加透明，未来会改变传统的中心化的版权保护模式，不过，应用障碍在于链外数据真实性的问题，如果真实性问题得不到保障，会影响其后续发展。

另据华泰一媒上述负责人透露，接下来，他们将联手杭州未来科技城知识产权局成立区块链数字存证中心。