落地试验拓场景 BAT人工智能角力新格局

来源：北京商报

BAT人工智能角力新格局

BAT的AI竞争从概念落地到产品层面。7月4日，百度推出包括无人车、芯片、智能小程序等一系列AI产品，完成了从平台、技术、硬件到移动产品的AI落地。腾讯和阿里也在硬件、医疗等层面不断拓展AI应用场景，AI实现路径的比拼背后是AI商业化甚至下一场科技革命入场券的争夺。

落地试验拓场景

与所有前沿技术发展轨迹一样，AI也需要从概念落地到应用和产品。

7月4日，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏宣布百度与金龙合作的全球首款L4级自动驾驶巴士“阿波龙”量产下线，兑现了自己八个月前的承诺。

通过李彦宏的远程连线，金龙客车董事长谢思瑜正式宣布第100辆“阿波龙”下线，同时这款无人驾驶小巴的内部构造也首次对外呈现：没有方向盘、没有油门和刹车踏板、乘客可以围坐成一圈，可实现充电两小时，行驶百公里。一年间，百度在无人驾驶领域的快速推进让汽车成为百度AI落地的重点试验田。同时，百度也正在将人工智能载入自己的移动产品中。

内测数月，百度终于在7月4日上线智能小程序。百度副总裁沈抖介绍，百度智能小程序将于今年12月全面开源，是业界首个开放的小程序生态，开发者只要修改几行代码，就可以将自己在其他平台开发的小程序接入百度智能小程序，进而让这个智能小程序运行在百度系App以及哔哩哔哩、58同城等外部App上。

不久前，屡次被腾讯董事会主席兼CEO马化腾强调的AI+医疗加速落地，于6月21日开放了“腾讯觅影”的AI辅诊引擎。据了解，“腾讯觅影”具备AI医学图像分析和AI辅助诊疗两项核心能力，“腾讯觅影”AI辅诊引擎可以通过模拟医生的成长学习、积累医学诊断能力，能辅助医生诊断、预测700多种疾病覆盖全学科，涵盖医院门诊90%的高频诊断。

通过开放接口， 医疗信息化厂商可以将“腾讯觅影”AI辅诊引擎与医院的HIS系统（医院管理信息系统）融合，实现医院内部数据与应用的共享共通。

“医疗是腾讯一直以来的投资重点，利用微信也可以快速将医院和患者进行连接。”智察大数据分析师刘大伟表示，“这符合腾讯具有用户优势的特点。”而阿里则走了另外一条路。“阿里选择了城市这个大场景，而且已经做了多年的铺垫，通过阿里的城市大脑构建智慧城市，阿里可以将自己的支付体系、数据算法等都融进城市里面去。 ”艾媒咨询CEO张毅这样认为。

相比汽车、医疗，阿里在智慧城市的AI布局更加抽象。2018百度AI开发者大会当日，阿里推出大规模视觉计算平台“天擎”，这是阿里云ET城市大脑的第四款AI视觉产品，能够支持大规模、高并发的视频实时分析需求。

开放态度搭伙伴

“ 3Q”大战之后，开放已然是中国头部互联网公司发展的必由路径，从电商到移动互联网，当下的AI也不例外，都是以开放为名。目前百度、阿里和腾讯均搭建了自己的AI开放平台，希望用开发者的力量，加速AI的功能开发从而缩短AI落地以及商业化的时间。

“去年BAT包括其他中国头部的互联网企业在AI领域的主要工作是找赛道，找到一个最适合自己切入的领域。”张毅直言，“今年各家的重点变了，要在选好的赛道中发力，包括应用和产品的落地以及商业化，这些的基础是拉拢合作伙伴，而开放平台是一个很好的媒介。”

在BAT三家中，百度AI开放的时间更早，方向也更细分。一年前，全面转型AI领域的百度首次系统阐述人工智能布局思路，推出Duer OS、Apollo两大开放平台，以此支撑，试图在AI领域再造安卓和iOS式的操作系统生态。

时隔一年，百度升级Apollo和Duer OS开放平台至3.0版本。据介绍，Apollo 3.0接入了15家硬件合作伙伴，未来将为开发者提供智能硬件一体化解决方案，而车辆参考平台则升级为开放车辆认证平台。为此，百度与比亚迪将联合打造开放车辆认证平台，比亚迪董事长王传福表示：“开放是汽车行业大趋势，未来汽车的竞争不仅是硬件的竞争，也是软件的PK。”

与百度一样，腾讯也针对细分领域推出了开放平台——AI医学辅助诊疗开放平台，这是腾讯基于“腾讯觅影”AI辅诊引擎推出的开放平台，未来，医院、医疗信息化厂商可以通过开放的接口使用“腾讯觅影”AI辅诊引擎，定制化打造覆盖诊前、诊中、诊后的智能化医疗服务。目前腾讯已经分别与智业软件、山东顺能等医疗信息化厂商及合作医疗机构签署了AI战略合作协议，上述五家医疗信息化厂商服务医疗机构近千家。相比之下，阿里AI开放平台的声量则较小。

商业化拉差距

“相比腾讯和阿里，百度在AI领域的推进上显得更加孤注一掷。”刘大伟认为，“目前百度也正式进入了AI商业化的阶段。”目前，百度在无人驾驶领域的推进速度更快，也是三家中首个有合作量产车下线的企业。业内人士表示，无人驾驶汽车的量产意味着百度AI在汽车上的落地已有商业化基础，这也是百度最具代表和最有发展空间的商业化案例。

百度全面开启商业化的标志还在于Duer OS 3.0开始的分成尝试。据了解，开发者可通过四种方式从Duer OS获取收益：技能内付费、付费技能、亿元开发者支持计划、Duer OS对话技能大赛。7月4日，Duer OS正式启动了商业分成模式，百度在前6个月将会把技能收入100%回馈给开发者。

事实上，BAT更早进行商业化的AI产品是智能音箱。早在百度之前，阿里就已推出智能音箱产品天猫精灵，腾讯则较晚进入市场，于不久前推出腾讯听听。但在这一市场，阿里依然以低价和先发优势把持着国内第一的位置。

根据市场分析机构Canalys发布的2018年一季度全球智能音箱出货报告。报告显示，中国已经成为仅次于美国的全球第二大智能音箱消费市场，一季度整体市场规模达到180万，增速5370%。其中阿里巴巴天猫精灵以110万的出货量位列中国第一和全球第三。

着眼当下的同时，BAT还希望通过在IT基础设施上布局，为未来建筑竞争壁垒，比如百度推出的AI芯片“昆仑”，该芯片基于百度八年的CPU、GPU和FPGA的AI加速器的研发，未来将面向智能汽车等场景。

北京商报记者 魏蔚/文 张彬/制表