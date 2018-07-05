来源：北京商报

交易出现异动 数字货币平台币安一度中断服务

北京商报讯（记者 崔启斌 张弛）7月4日，数字货币交易平台币安（Binance）发布临时维护公告，表示维护期间暂停交易、提现等，开放时间将另行通知。受此消息影响，主流数字货币均小幅下跌，其中比特币价格在7月3日涨上6600美元后，7月4日盘中一度跌至6450美元。不过，当日下午4时，币安恢复交易服务。

对此，币安相关负责人回应称，在核查完细节后会发布公告。随后，币安发布了API重置的公告。公告称，由于部分API交易异常，为了用户的资金安全，将会删除所有已经存在的API，待系统维护好后，请所有用户重新创建API。所谓API，可以理解为获得币安授权的第三方程序接口。

据了解，此次币安出现异常交易，与SYS（系统币）有关。据投资者透露，目前SYS价格在0.000045比特币附近，按照目前比特币6500美元附近的价格，SYS价值约为0.29美元。但在出现异常交易后，币安平台上出现了可以用1枚SYS购买96枚比特币的情况，这也导致了SYS价格暴涨。

根据Coinmarketcap数据，SYS的价格在过去24小时内一度飙升了近90%，此外SYS在币安平台上的交易量也超过了比特币成为交易量第一的币种，24小时交易额约为2.4亿美元。SYS发行方表示，在发现异常区块链活动相关的交易行为后，SYS官方已要求交易所暂停存取款。之后调查发现SYS区块链安全，正要求交易所重新启动相关服务。

值得一提的是，此前在3月7日币安曾因一种并不主流的数字货币VIA（维尔币）被操纵价格而受到市场关注。市场分析人士认为，当时黑客利用第三方钓鱼网站盗取用户账号登陆信息，获得账号后自动创建交易API。