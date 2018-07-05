新浪科技> 互联网 > 正文

交易出现异动 数字货币平台币安一度中断服务

交易出现异动 数字货币平台币安一度中断服务
2018年07月05日 00:10 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京商报

　　交易出现异动 数字货币平台币安一度中断服务

　　北京商报讯（记者 崔启斌 张弛）7月4日，数字货币交易平台币安（Binance）发布临时维护公告，表示维护期间暂停交易、提现等，开放时间将另行通知。受此消息影响，主流数字货币均小幅下跌，其中比特币价格在7月3日涨上6600美元后，7月4日盘中一度跌至6450美元。不过，当日下午4时，币安恢复交易服务。

　　对此，币安相关负责人回应称，在核查完细节后会发布公告。随后，币安发布了API重置的公告。公告称，由于部分API交易异常，为了用户的资金安全，将会删除所有已经存在的API，待系统维护好后，请所有用户重新创建API。所谓API，可以理解为获得币安授权的第三方程序接口。

　　据了解，此次币安出现异常交易，与SYS（系统币）有关。据投资者透露，目前SYS价格在0.000045比特币附近，按照目前比特币6500美元附近的价格，SYS价值约为0.29美元。但在出现异常交易后，币安平台上出现了可以用1枚SYS购买96枚比特币的情况，这也导致了SYS价格暴涨。

　　根据Coinmarketcap数据，SYS的价格在过去24小时内一度飙升了近90%，此外SYS在币安平台上的交易量也超过了比特币成为交易量第一的币种，24小时交易额约为2.4亿美元。SYS发行方表示，在发现异常区块链活动相关的交易行为后，SYS官方已要求交易所暂停存取款。之后调查发现SYS区块链安全，正要求交易所重新启动相关服务。

　　值得一提的是，此前在3月7日币安曾因一种并不主流的数字货币VIA（维尔币）被操纵价格而受到市场关注。市场分析人士认为，当时黑客利用第三方钓鱼网站盗取用户账号登陆信息，获得账号后自动创建交易API。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有