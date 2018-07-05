来源：北京商报

互金平台扎堆赴港递交招股书

北京商报讯（记者 刘双霞）近期，小米集团、美团点评、映客等多家互联网科技平台赴港上市，其中不乏互金平台的身影。7月3日，WeLab Holdings Limited（WeLab，我来贷）正式递交在港交所上市的招股书，计划赴港主板上市。与此同时，线上信用卡管理平台51信用卡已通过港交所上市聆讯，并正式在香港开启全球招股，随后将开展路演，预计将于7月13日于香港联交所挂牌上市。

除此之外，多家网贷平台也公布了上市计划。91科技集团董事长许泽玮透露，旗下91金融板块将单独上市，地点选择在港交所。6月19日，爱投资董事长赵春霞发布《关于组建数据科技集团和启动爱投资IPO的相关说明》，正式启动IPO计划，拟融资1亿-1.5亿美元。PPmoney网贷CEO胡新公开表示，PPmoney网贷正在按照既定的资本市场发展规划向境外资本市场发起冲击，目前上市计划处于紧锣密鼓筹备中，各项筹备工作进展顺利，有望在2019年取得突破性进展。

事实上，去年互金企业掀起一股扎堆赴美上市热潮。去年下半年，趣店、和信贷、拍拍贷、乐信等互金平台纷纷上市，不过均集中在美股市场。从今年的趋势来看，互金企业更加倾向于港股市场。对于网贷平台港股上市，苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言在接受北京商报记者采访时表示，从接近市场的原则来看，A股优于港股，港股优于美股，对网贷平台而言，目前A股上市难度很大，在背后没有美元“金主”的情况下，应该会更倾向于选择港股上市。

此外，也有分析人士指出，此次港交所上市制度的改革为互联网科技企业赴港IPO打开了一扇新窗口。香港上市标准放开，如允许“同股不同权”等利好政策出台，使得上市门槛降低，是互金赴港上市的动因之一。4月24日，港交所宣布，4月30日正式接受同股不同权新经济公司、未有盈收的生物科技公司上市。网贷之家研究院院长于百程指出，今年以来，随着香港股市修改上市规则，对内地公司的态度更加积极，互金公司目标市场明显有向港股转移的趋势。

此外，有分析认为，网贷备案延期，网贷平台纷纷抛出上市计划也是想给投资者信心，另一方面，也为了增加备案筹码。薛洪言指出，很多企业内部有高管持股计划，而且对外风投和股东也有退出要求，备案延期后，监管的不确定性加大，企业没有耐心继续等待。此外，在平台屡屡爆雷的情况下，互金企业也需要通过上市来增强投资者的认可度。

于百程表示，香港在上市审查方面比美股要严格，从估值看，目前港股互金公司众安在线和易鑫集团利润还不稳定，还未形成比较明确的估值区间，不过总体来看，估值应该是介于美股和A股之间。上市需要通过多道审核和考验，同时会增加平台的综合实力和透明性，对于备案显然有所帮助。