来源：北京商报

美国亚马逊即将开设第二家无人便利店

亚马逊确认，今年秋天将在西雅图开设第二家Amazon Go无人便利店。 据说，第二家Amazon Go无人便利店的面积为3000平方英尺（约合279平方米），几乎是现有店铺的两倍。

今年2月时，亚马逊便传出持续扩张无人便利店的计划。据外媒SlashGear和Recode报道，当时一位内部人士称，亚马逊计划今年开设多达六家全新的Amazon Go无人便利货店，现在看来已经在逐步落实中。据了解，亚马逊还计划在芝加哥、旧金山开设Amazon Go无人便利店，但开业时间尚不清楚。

Amazon Go是亚马逊首个自动零售店，承诺“不用排队结账，没有收银台”，是便利店和零售行业的游戏规则改变者。今年早些时候，亚马逊第一家Amazon Go无人便利店开业，顾客进入店铺时扫描手机即可购物。然后，通过传感器和摄像头，亚马逊自动跟踪用户购买的商品，并进行相应的收费，顾客不需要专门去结账。

亚马逊在业界一直以来以改变游戏规则而著称，无人便利店的大胆尝试倘若进行顺利，不难想见未来此类商店可能将成为常见的生活方式，那么失业问题就必须提前一步尽早预备了。据新华社