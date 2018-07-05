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手游《恋与制作人》能靠社交互动重新升温吗

手游《恋与制作人》能靠社交互动重新升温吗
2018年07月05日 00:10 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　《恋与制作人》能靠社交互动重新升温吗

　　北京商报讯（记者 卢扬 王嘉敏）截至7月4日上午10时，距离手游《恋与制作人》中的四位虚拟男主角相继开通微博仅17个小时，就已有大量的粉丝聚集，其中，仅李泽言一人的微博便吸粉15万，内容转发量近20万次并登上了微博热搜榜。相较于面市初期，手游《恋与制作人》当下的市场热度已消退不少，此次借助虚拟人物开通微博互动，又能否成功提升游戏关注度为品牌续命呢？

　　于2017年12月上线的手游《恋与制作人》，仅用半个月的时间便跻身当年12月中国区iOS下载量的第九位，并在微博与朋友圈中刷了屏。据极光大数据发布的报告显示，截至今年1月7日，上线不足一个月的手游《恋与制作人》已实现711.13万的安装量，日活跃用户数则达到202.01万。

　　然而这样的高热度并未长久维持下去。据七麦数据显示，手游《恋与制作人》的iOS总榜（免费）排名自1月末起不断下滑，百度指数方面也在相同时间段呈现出大幅滑坡趋势，曾在2017年12月底一度飙升到免费游戏榜第二、总榜畅销第四的佳绩也逐渐没落，截至今年3月低，手游《恋与制作人》在免费游戏榜的排名已在20名开外，甚至未能进入总榜（免费）排名的前200名。

　　“手游《恋与制作人》在年初的火爆是因为适时地抓住了女性在手游消费市场的空白，但是相较对战、竞技类手游，养成类手游的热度期更短，也很难借助网络营销重新回暖。”北京人人创造科技有限公司CEO朱家亮指出，此次手游《恋与制作人》为游戏中的虚拟人物开通微博，所能起到的作用更多的是维护品牌价值，将游戏的粉丝转化为出品方的粉丝，并为公司后续推出游戏拓宽网络传播渠道，“虽然微博这样的社交平台可以形成与粉丝间的互动循环，但显而易见的是，已经不玩该游戏但仍关注角色微博的人数还是有限的，因此开通微博后市场影响力的辐射范围仍圈定在当下的玩家群体中”。

　　朱家亮指出，手游《恋与制作人》是瞬时火爆，短期内大量玩家进入，这也意味着很快便会有玩家迅速撤出，与此同时，人数过多不仅会给游戏服务器带来极大的承载压力，游戏问题反馈也难以得到及时解决，极大影响了游戏体验，“养成类游戏的生命周期并非不可延续，但是借助社交平台等外部运营很难达到目的，关注玩家体验实时对内容作出调整，保持些新鲜感才是长久立足于市场的关键”。

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