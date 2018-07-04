新浪科技> 互联网 > 正文

51信用卡要上市了 凭借1亿张信用卡估值最高136亿

51信用卡要上市了 凭借1亿张信用卡估值最高136亿
2018年07月04日 22:22 中国基金报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　中国基金报记者乔麦

　　两年前曾有一则消息在国内互金圈炸开锅：金融工具类应用领域杀出一匹黑马，51信用卡在短短30天内连续获得近4亿美元融资。如今，这家来自杭州的金融科技公司已通过港交所上市聆讯，并正式在香港开启全球招股，即将登陆港交所主板。

　　Fintech独角兽冲刺港交所上市

　　6月29日，51信用卡在香港举办正式启动招股认购。本次公开招股将于7月6日结束，并预计将于7月13日在港交所正式挂牌上市。51信用卡全球发售的股份数为1.187亿股，其中香港发售1187.1万股，国际发售1.068亿股，分别占比10%及90%，发售价格在8.5至11.5港元之间。

　　招股书显示，11家国内外大型券商、银行机构参与了51信用卡上市，其中也有腾讯的影子，腾讯系富途证券为其联席牵头经办人。公司整体市值在100.89亿港元~136.51亿港元，为新晋Fintech独角兽。

　　据招股书显示，本次51信用卡发行所募集资金，40%将用于发展和获得用户，30%用于进一步提升公司的科技实力，20%用于选择性的投资和公司业务互补的机会，10%用于营运资金和一般的企业用途。

　　资料显示，51信用卡于2012年5月推出了“51信用卡管家”——一款可以一键智能管理信用卡账单的APP，是中国首个线上信用卡管理平台。最早的业务为提供管理涉及不同发卡银行的多张信用卡、新信用卡申请及信用卡账单还款等服务。

　　发展至今，51信用卡已成为中国最大的针对信用卡人群的金融服务平台，通过信用卡的管理场景，向用户提供多种的金融服务，包括信用卡推荐、信贷推荐、信贷资金撮合以及联名卡申请等，并基于上述多样化的信用服务进行变现，旗下拥有“51信用卡管家”、“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等多款APP。

　　截至2017年12月31日，该公司已经管理累计1.06亿张信用卡，于2017年取得信用卡交易还款总额1085亿元。在同一时期，公司信用卡平台的注册用户达到6200万人，所有的应用程序的注册用户人群达到8100万人。

　　从用户的活跃度来看，于2015年、2016年及2017年的平均MAU分别为350万名、460万名及590万名，复合年增长率为29.0%，2017年12月MAU达到7百万名，据易观咨询最新数据统计，公司以2018年第一季度活跃用户规模计，位列在线信用卡管理APP第一。

营收复合年增长率高达402.9%

　　营收复合年增长率高达402.9%

　　目前，51信用卡目前拥有三大主营业务，分别为个人信用管理服务、信用卡科技服务，以及线上信贷撮合及投资服务。

　　招股书显示，个人信用管理服务主要通过“51信用卡管家”APP应用，向信用卡持有人提供信用管理服务，包括管理信用卡账单及家庭账单和纪录，如房屋按揭、汽车贷款及水电账单；信用卡账单及其他账单还款服务；以及其他增值服务。

　　值得一提的是，51信用卡并未就个人信用管理服务向用戶收费，而是将其作为51信用卡生态系统的主要入口，帮助其他业务增长吸引及挽留庞大的用户基础。2017年51信用卡撮合的信贷交易中，大约74.1%的贷款用户来自信用卡管理用户。

　　信用卡科技服务指“比较及申请适合个人和资料和信用需求的信用卡”，即在线办卡。51信用卡的线上信贷撮合及投资服务主要是通过旗下“51人品”平台提供信贷撮合服务，公司从中收取撮合及服务费。

　　招股书披露，51信用卡2015年、2016年、2017年的收益总额依次约为8973万元、5.71亿元、22.69亿元，复合年增长率高达402.9%，与之相对应的经调整净利润分别约为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元，已经连续两年实现盈利，并增幅明显。与2016年相比，2017年公司经调整后净利润增长超过13倍。就营收而言，2017年与2015年相比增加24.2倍。

　　1年13倍的利润增幅，正是受益于51信用卡的第三项主营业务——线上信贷撮合及投资服务。

　　从收益总额明细可以看出，来自在线信贷撮合及投资服务的信贷撮合及服务费，为51信用卡贡献了大部分收入。经计算，这两项服务费在2015至2017年51信用卡的收入占比分别为18.7%、67.3%、71.7%，增长迅速。

创始人3次创业后发现“商机”

　　创始人3次创业后发现“商机”

　　51信用卡创始人孙海涛也并非第一次就拿到好牌的创业者。在创办51信用卡之前，他在10年间经历过3次创业，但都没有达到他对企业成功的标准：

　　2002年，孙海涛从杭州电子工学院毕业，进入一家软件公司；

　　2004年，孙海涛第一次创业，创办了E都市——一家三维地图网站。主要功能是将现实城市中的各种自然、社会信息资源整合应用到互联网上的仿真城市中，并在与用户互动的同时积累信息资源，增强信息的直观性和有效性。这家公司商业化遇阻并于2007年被卖掉；

　　2007年，孙海涛第二次创业，创办房产网，但这次创业并不顺利。2007年的下半年房地产行情不好，房子卖不出去；

　　2008年，孙海涛第三次创业，创办房途网，一个专注于杭州本地，专心做二手房C2C的平台，在2010年获得了风险投资；并接着开发出了租房宝，用信用卡付房租。

　　有趣的是，连续创业让孙海涛成为了一个重度信用卡用户。据创业邦报道，彼时孙海涛有4张信用卡，给公司添置服务器他也刷信用卡，分期付费。他发现自己需要一个工具来管理信用卡账单，他就想着能否从自身出发，解决这个痛点。

　　就这样，2012年，孙海涛拉了3个工程师和1个设计师，在一家酒店花了2个月，开发出了51账单（51信用卡前身），帮助没时间管理的人管理好信用卡，即一款可以提醒用户账单信息并能在线还款的工具。在正式上线不到5个月里，51信用卡管家用户数便突破200万。

　　中国消费金融市场的潜力仍然巨大。根据Oliver Wyman报告，近年来中国消费金融市场预期未偿还余额总额将由2016年的人民币 5.8万亿元升至2021年的人民币14.2万亿元，复合年增长率超过20%。

　　同时，目前我国信用卡渗透率仍很低，2017年为20.1%，预计2021年将增长到36.9%，信用卡持有人增至5167万，这意味着未来线上信用卡管理的潜在市场巨大。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有