51信用卡要上市了 凭借1亿张信用卡估值最高136亿

中国基金报记者乔麦

两年前曾有一则消息在国内互金圈炸开锅：金融工具类应用领域杀出一匹黑马，51信用卡在短短30天内连续获得近4亿美元融资。如今，这家来自杭州的金融科技公司已通过港交所上市聆讯，并正式在香港开启全球招股，即将登陆港交所主板。

Fintech独角兽冲刺港交所上市

6月29日，51信用卡在香港举办正式启动招股认购。本次公开招股将于7月6日结束，并预计将于7月13日在港交所正式挂牌上市。51信用卡全球发售的股份数为1.187亿股，其中香港发售1187.1万股，国际发售1.068亿股，分别占比10%及90%，发售价格在8.5至11.5港元之间。

招股书显示，11家国内外大型券商、银行机构参与了51信用卡上市，其中也有腾讯的影子，腾讯系富途证券为其联席牵头经办人。公司整体市值在100.89亿港元~136.51亿港元，为新晋Fintech独角兽。

据招股书显示，本次51信用卡发行所募集资金，40%将用于发展和获得用户，30%用于进一步提升公司的科技实力，20%用于选择性的投资和公司业务互补的机会，10%用于营运资金和一般的企业用途。

资料显示，51信用卡于2012年5月推出了“51信用卡管家”——一款可以一键智能管理信用卡账单的APP，是中国首个线上信用卡管理平台。最早的业务为提供管理涉及不同发卡银行的多张信用卡、新信用卡申请及信用卡账单还款等服务。

发展至今，51信用卡已成为中国最大的针对信用卡人群的金融服务平台，通过信用卡的管理场景，向用户提供多种的金融服务，包括信用卡推荐、信贷推荐、信贷资金撮合以及联名卡申请等，并基于上述多样化的信用服务进行变现，旗下拥有“51信用卡管家”、“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等多款APP。

截至2017年12月31日，该公司已经管理累计1.06亿张信用卡，于2017年取得信用卡交易还款总额1085亿元。在同一时期，公司信用卡平台的注册用户达到6200万人，所有的应用程序的注册用户人群达到8100万人。

从用户的活跃度来看，于2015年、2016年及2017年的平均MAU分别为350万名、460万名及590万名，复合年增长率为29.0%，2017年12月MAU达到7百万名，据易观咨询最新数据统计，公司以2018年第一季度活跃用户规模计，位列在线信用卡管理APP第一。

营收复合年增长率高达402.9%

目前，51信用卡目前拥有三大主营业务，分别为个人信用管理服务、信用卡科技服务，以及线上信贷撮合及投资服务。

招股书显示，个人信用管理服务主要通过“51信用卡管家”APP应用，向信用卡持有人提供信用管理服务，包括管理信用卡账单及家庭账单和纪录，如房屋按揭、汽车贷款及水电账单；信用卡账单及其他账单还款服务；以及其他增值服务。

值得一提的是，51信用卡并未就个人信用管理服务向用戶收费，而是将其作为51信用卡生态系统的主要入口，帮助其他业务增长吸引及挽留庞大的用户基础。2017年51信用卡撮合的信贷交易中，大约74.1%的贷款用户来自信用卡管理用户。

信用卡科技服务指“比较及申请适合个人和资料和信用需求的信用卡”，即在线办卡。51信用卡的线上信贷撮合及投资服务主要是通过旗下“51人品”平台提供信贷撮合服务，公司从中收取撮合及服务费。

招股书披露，51信用卡2015年、2016年、2017年的收益总额依次约为8973万元、5.71亿元、22.69亿元，复合年增长率高达402.9%，与之相对应的经调整净利润分别约为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元，已经连续两年实现盈利，并增幅明显。与2016年相比，2017年公司经调整后净利润增长超过13倍。就营收而言，2017年与2015年相比增加24.2倍。

1年13倍的利润增幅，正是受益于51信用卡的第三项主营业务——线上信贷撮合及投资服务。

从收益总额明细可以看出，来自在线信贷撮合及投资服务的信贷撮合及服务费，为51信用卡贡献了大部分收入。经计算，这两项服务费在2015至2017年51信用卡的收入占比分别为18.7%、67.3%、71.7%，增长迅速。

创始人3次创业后发现“商机”

51信用卡创始人孙海涛也并非第一次就拿到好牌的创业者。在创办51信用卡之前，他在10年间经历过3次创业，但都没有达到他对企业成功的标准：

2002年，孙海涛从杭州电子工学院毕业，进入一家软件公司；

2004年，孙海涛第一次创业，创办了E都市——一家三维地图网站。主要功能是将现实城市中的各种自然、社会信息资源整合应用到互联网上的仿真城市中，并在与用户互动的同时积累信息资源，增强信息的直观性和有效性。这家公司商业化遇阻并于2007年被卖掉；

2007年，孙海涛第二次创业，创办房产网，但这次创业并不顺利。2007年的下半年房地产行情不好，房子卖不出去；

2008年，孙海涛第三次创业，创办房途网，一个专注于杭州本地，专心做二手房C2C的平台，在2010年获得了风险投资；并接着开发出了租房宝，用信用卡付房租。

有趣的是，连续创业让孙海涛成为了一个重度信用卡用户。据创业邦报道，彼时孙海涛有4张信用卡，给公司添置服务器他也刷信用卡，分期付费。他发现自己需要一个工具来管理信用卡账单，他就想着能否从自身出发，解决这个痛点。

就这样，2012年，孙海涛拉了3个工程师和1个设计师，在一家酒店花了2个月，开发出了51账单（51信用卡前身），帮助没时间管理的人管理好信用卡，即一款可以提醒用户账单信息并能在线还款的工具。在正式上线不到5个月里，51信用卡管家用户数便突破200万。

中国消费金融市场的潜力仍然巨大。根据Oliver Wyman报告，近年来中国消费金融市场预期未偿还余额总额将由2016年的人民币 5.8万亿元升至2021年的人民币14.2万亿元，复合年增长率超过20%。

同时，目前我国信用卡渗透率仍很低，2017年为20.1%，预计2021年将增长到36.9%，信用卡持有人增至5167万，这意味着未来线上信用卡管理的潜在市场巨大。