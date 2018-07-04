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Uber今日重返芬兰市场 一年前暂停服务

Uber今日重返芬兰市场 一年前暂停服务
2018年07月04日 22:20 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月4日晚间消息，Uber今日宣布，从美国东部时间周三上午9点起(北京时间周三晚上9点)，正式恢复在芬兰首都赫尔辛基提供UberX和UberBLACK服务。

　　一年前，受严格的交通法的影响，Uber暂停了芬兰市场业务。但Uber当时表示，直至2018年芬兰有关出租车行业的一项新法规生效后，再考虑重返芬兰市场。

　　本月初，芬兰新的交通服务法规正式生效。新法规对数字服务相对友好，申请出租车运营许可的程序也相对简单。

　　对此，Uber芬兰公司经理约珥·雅维宁(Joel Jarvinen)今日称：“这部新的现代化法规提倡公平竞争，意识到新技术的作用能与传统的交通方式共存。对于消费者而言，自由化市场将给他们带去更多的选择空间。对于司机，他们将拥有更大的自由度和拓展业务的可能性。”

　　雅维宁还称：“我们还希望，在其他一些消费者还没有享受到类似Uber这样的服务的国家，也能效仿芬兰的做法。”

　　欧洲拥有7.4亿多人口，是Uber的一个重大市场。但在许多欧洲国家，Uber都遭到了挑战，担心破坏当地的传统出租车服务。

　　去年9月，伦敦交通局拒绝了Uber的运营牌照续费申请，称Uber缺乏企业责任感，不再适合拥有运营牌照。这意味着Uber将丧失在伦敦继续运营的资格。

　　上个月，经过在法庭上的激烈争辩之后，Uber终于艰难获得了伦敦的出租车运营牌照，但被施加了许多限制性要求。(李明)

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