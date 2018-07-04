新浪科技> 互联网 > 正文

在北京等四五十分钟叫不到一辆车 出了什么问题？

在北京等四五十分钟叫不到一辆车 出了什么问题？
2018年07月04日 22:15 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京交通广播

　　7月1日开始，《北京市查处非法客运若干规定》实施。新规明确了把从事非法客运人员的违法信息纳入本市信用信息系统。

　　因提高了对非法运营行为的处罚力度，也被称为“史上最严的查车政策”。

　　近日，不少市民在各个渠道公开抱怨打车难，网约车半个小时没司机接单的情况司空见惯。哪怕是非高峰时段，用软件叫车也都需排位等候，而且还出现过等候四五十分钟仍没司机接单的情形，而这种“叫车难”的现象，过去只会在春节期间才会发生。

　　叫车平台“服务质量”大幅下降引起不少非议。对此，网约车平台提醒乘客，可通过预约或拼车出行，叫车成功率会高一些。

（配图来自网络）（配图来自网络）

　　卢先生因工作原因经常需要从北京站乘火车到长春出差，平时三五分钟就能通过叫车软件打上车前往北京站。但7月2日下午2点多，卢先生用某叫车软件约车，等了40多分钟，惠新西街到北京站的订单仍显示“正在为您寻找车辆”。

　　经过调查发现，卢先生遇到的事儿并非个案，有微博网友抱怨，“这两天感觉全北京的出租车、专车都很紧张。一早打车打了一个小时，两个叫车软件同时用上，好不容易到了，还距离我好远好远，迟到的透心凉。”

（配图来自网络）（配图来自网络）

　　近日，有人在东三环农展馆附近，使用滴滴app呼叫快车前往北京南站。订单显示排队人数较多，“当前排位9号，预计还需等待3分钟。”3分钟后，订单显示当前排位1人，预计等待1分钟。然而这一等，就是20分钟，订单仍然显示排队1人，没有车辆接单。

　　该订单提示6.5公里外有空闲车辆可以调度，调度费用最高11元。但选择调度车辆5分钟后，仍然没有司机接单。

　　实测发现，在朝阳区、丰台区、海淀区等6处不同地点呼叫网约车，每个地点均需要排位，少则3人，多则22人，等待时间也最少5分钟。同时，最后接单的车辆也基本都在2公里以外。

（配图来自网络）（配图来自网络）

　　“史上最严查车政策”对严肃查处套牌车、黑出租黑摩的，市民拍手叫好，不过，网约车似乎也受到了一些波及。

　　接单的网约车司机称，这几天同行明显减少，“我身边有五个人跑滴滴，因为户籍不符，三个人这两天都不跑了，我也打算这几天在家休息一下，看看形势再说。尤其是火车站、机场这些地方，真的不敢去了。”

　　针对上述问题，网约车平台滴滴出行表示，“近日平台收到很多用户反映由于供需失衡，北京部分地区高峰期打车成功率下降，等待时间变长，我们深感抱歉，在此也提醒广大用户尽可能提前规划出行方式，更多通过预约或拼车出行，成功率会相对高一点。”

　　中国政法大学传播法中心研究员、副教授朱巍昨日在接受记者采访时表示，“最近我自己和身边人对此都有体会，遇到限号时想约车上班，很难。”

　　朱教授认为，“网约车的出现有社会和市场需求为背景，本次执法中，有套牌出租车、黑车，这些是违法车辆，应该被列入依法打击的范畴。但网约车也应该被依法规范和发展。”

　　有网友表示支持

　　“最严执法”可以带来更安全的乘车环境

　　也有网友表示

　　对市民目前的出行有些许不便

　　这事您怎么看？

　　转发给朋友一起来聊聊吧

　　内容来源：中国青年网、网络综合整理

　　编辑：北城

北京网约车问题
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有