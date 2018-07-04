在北京等四五十分钟叫不到一辆车 出了什么问题？

来源：北京交通广播

7月1日开始，《北京市查处非法客运若干规定》实施。新规明确了把从事非法客运人员的违法信息纳入本市信用信息系统。

因提高了对非法运营行为的处罚力度，也被称为“史上最严的查车政策”。

近日，不少市民在各个渠道公开抱怨打车难，网约车半个小时没司机接单的情况司空见惯。哪怕是非高峰时段，用软件叫车也都需排位等候，而且还出现过等候四五十分钟仍没司机接单的情形，而这种“叫车难”的现象，过去只会在春节期间才会发生。

叫车平台“服务质量”大幅下降引起不少非议。对此，网约车平台提醒乘客，可通过预约或拼车出行，叫车成功率会高一些。

（配图来自网络）

卢先生因工作原因经常需要从北京站乘火车到长春出差，平时三五分钟就能通过叫车软件打上车前往北京站。但7月2日下午2点多，卢先生用某叫车软件约车，等了40多分钟，惠新西街到北京站的订单仍显示“正在为您寻找车辆”。

经过调查发现，卢先生遇到的事儿并非个案，有微博网友抱怨，“这两天感觉全北京的出租车、专车都很紧张。一早打车打了一个小时，两个叫车软件同时用上，好不容易到了，还距离我好远好远，迟到的透心凉。”

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近日，有人在东三环农展馆附近，使用滴滴app呼叫快车前往北京南站。订单显示排队人数较多，“当前排位9号，预计还需等待3分钟。”3分钟后，订单显示当前排位1人，预计等待1分钟。然而这一等，就是20分钟，订单仍然显示排队1人，没有车辆接单。

该订单提示6.5公里外有空闲车辆可以调度，调度费用最高11元。但选择调度车辆5分钟后，仍然没有司机接单。

实测发现，在朝阳区、丰台区、海淀区等6处不同地点呼叫网约车，每个地点均需要排位，少则3人，多则22人，等待时间也最少5分钟。同时，最后接单的车辆也基本都在2公里以外。

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“史上最严查车政策”对严肃查处套牌车、黑出租黑摩的，市民拍手叫好，不过，网约车似乎也受到了一些波及。

接单的网约车司机称，这几天同行明显减少，“我身边有五个人跑滴滴，因为户籍不符，三个人这两天都不跑了，我也打算这几天在家休息一下，看看形势再说。尤其是火车站、机场这些地方，真的不敢去了。”

针对上述问题，网约车平台滴滴出行表示，“近日平台收到很多用户反映由于供需失衡，北京部分地区高峰期打车成功率下降，等待时间变长，我们深感抱歉，在此也提醒广大用户尽可能提前规划出行方式，更多通过预约或拼车出行，成功率会相对高一点。”

中国政法大学传播法中心研究员、副教授朱巍昨日在接受记者采访时表示，“最近我自己和身边人对此都有体会，遇到限号时想约车上班，很难。”

朱教授认为，“网约车的出现有社会和市场需求为背景，本次执法中，有套牌出租车、黑车，这些是违法车辆，应该被列入依法打击的范畴。但网约车也应该被依法规范和发展。”

有网友表示支持

“最严执法”可以带来更安全的乘车环境

也有网友表示

对市民目前的出行有些许不便

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内容来源：中国青年网、网络综合整理

编辑：北城