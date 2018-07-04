微信上将9万元错转给他人之后被拉黑 难道只能认栽？

原标题：微信上将9万元错转给他人，之后被拉黑！难道只能认栽？

移动支付方式给好友间转账带来了便利，但这样的“乌龙”也时有发生：不小心转账转错了人，对方收了钱却不还钱，甚者删好友、拉黑。

多数人首先想到的就是求助于客服，但当客服始终让你“与好友协商解决”的时候，你该怎么办？网友感叹，失手点错就只能自认倒霉吗？



“好友”不友好，收近９万后屏蔽拉黑

黄先生5月2日通过微信平台关联的银行卡，给微信名为“海阔天空”的表妹转账。然而黄先生手误转错了人，此“海阔天空”非彼“海阔天空”，一转就转了8万多元。

黄先生介绍，自己搜索微信名“海阔天空”后并未仔细甄别，微信好友列表中出现了同样微信名、只是头像不一样的两个账号。

“不认识对方，从未说过话，好像是通过扫一扫加上的。”黄先生表示，当天下午他通过微信从银行卡里转了9笔共计82500元，还从微信余额里转了5000元，总共87500元。

陌生的“海阔天空”点击收取了转账资金

钱转过去之后黄先生就没注意看了，直到第二天早上表妹打电话过来说没有收到钱。黄先生这时才仔细辨认微信头像和名称，发现钱转错人且对方全收了。黄先生焦急万分，通过微信语音电话对方都没有接，没过多久对方就把黄先生拉黑了。

黄先生看到对方微信账号上显示了手机号码，就给对方发短信，三番五次地请求协商，换来对方回复一句“你找错人了”。随后黄先生多次给对方打电话，这个陌生的“海阔天空”始终不肯接。

请求协商，换来对方回复一句“你找错人了”

追回之路，处处碰壁

私下解决不了，黄先生首先尝试向腾讯客服求助。一次次通过电话语音、留言与客服沟通，然而多次回复内容都是：该笔资金已经成功进入对方零钱，资金支付成功后无法撤回，您可与好友联系协商退回。

客服回复：资金支付成功后无法撤回，您可与好友联系协商退回

黄先生只好求助于公安部门。但警方以“不知道对方的真实姓名和账户信息、不构成立案条件”为由拒绝了黄先生，并建议其找法院。

警方以“不知道对方的真实姓名和账户信息”为由，不予立案

求助于法院的黄先生依旧碰了壁。法院的工作人员说，必须要知道对方真实的身份信息才予受理。“该走的地方我都走遍了。”多次碰壁的黄先生无奈地说。

各地警方处理此类案件没有统一做法

调查发现，与黄先生一样微信转错钱对方拒绝归还、甚至发生纠纷的情况不在少数。据媒体报道，江苏省江阴市一位网友转错钱的情况与黄先生类似，也是因为同样的微信名而转错人对方拒绝归还；今年3月，湖北武汉市民微信转账转错人要不回资金，最终选择了放弃。

据悉，一些网友报警后，各地警方对于此类案件的处理没有统一的做法。今年3月，武汉市民微信转错500元钱报警，警方未予立案；今年4月，江苏省宿迁市一女子错转2000元，警方通过研判走访找到收钱方，并协调解决归还。

律师：当事人有过错

收到款项的一方涉嫌非法侵占，黄先生“手滑”到底有没有过错？

有律师表示，黄先生在转账中已收到平台发给他的大额转账验证要求——含有对方身份信息的提示，且输入密码或指纹支付才能继续交易。而黄先生基于自己的错误判断，主动指纹支付完成了转账过程，这个举动违反了一般人在转账时应当核实对方身份的常识，因此黄先生是有过错的。

至于腾讯客服拒绝向黄先生透露对方的真实信息，律师认为腾讯客服有保护用户隐私的责任。

专家：建立更完善的事后保障机制

专家认为，移动支付平台作为信息掌握者，应该给用户开辟受助的机制。中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，个人所使用的支付手段、支付方式、支付过程都是在平台完成的，当个人不能协商解决的时候，平台应从中进行调解。

中国人民银行2016年10月发布的通知规定，通过自动柜员机转账的一定额度以上款项在24小时后才到达对方账户。专家建议，支付平台可参照央行发布的账户分类政策，建立转账延时到达机制，以加强转账行为中对主动行为人的保护。

某安全研究中心技术人员黄立章建议，用户在移动支付平台转账超过一定额度时，平台需强制用户输入身份确认信息，例如手动输入收款方的“姓”，或者把收款方的名字补齐，进一步保护用户的金融安全。

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